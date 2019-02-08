От «крокеты» Иньесты до «шаффла» Крооса. Лучшие финты современного футбола

А какие современные футболисты могут похвастаться собственными уникальными движениями? Журналистрешил разобраться в этом вопросе.

«Крокета» Иньесты

Андрес Иньеста espn.com

Необычайный успех «Барселоны» и сборной Испании в эпоху Хави и Андреса Иньесты стал возможным во многом благодаря передачам.

Но если Хави был истинным распасовщиком, то в запасе у Иньесты было и кое-что другое: резкая смена скорости, способность быстро развернуться и, конечно же, его «крокета».

Движение Иньеста позаимствовал у своего кумира — Микаэля Лаудрупа. На бумаге «крокета» проста, но чрезвычайно красива в моменты высокоскоростной и ультрафизической борьбы в центре поля.

По сути, Иньеста лишь двигал мяч от ноги к ноге, смещая при этом вес тела, выполняя некий слалом. Особенно эффективным финт получался, когда против него действовали сразу два противника. При грамотном изменении направления движения можно было полностью освободиться от опеки.

«Данный навык существует не потому, что выглядит красиво, а потому, что он помогает оказаться на удобной позиции для выполнения передачи», — сказал Лаудруп, один из основоположников «крокеты». Для Иньесты, нацеленного на результативные передачи, а не на голы, этот финт стал идеальным.

Обманка Мареза

Рияд Марез espn.com

Рияд Марез был звездным игроком «Лестера» в сезоне 2015/16, когда команда завоевала чемпионский титул.

Один конкретный случай с его участием навсегда останется в истории. Во встрече с «Челси» незадолго до Рождества «Лестер» победил 2:1, а решающий гол забил Марез, который получил мяч в чужой штрафной перед Сезаром Аспиликуэтой, после чего создал себе дополнительное пространство за счет обманных движений и отправил мяч в цель.

Марез относится к тем вингерам, которые привыкли смещаться в центр и наносить удары, однако его способность выполнять обманки позволяет ему дезориентировать защитников.

Существуют некоторые вариации. Как правило, он контролирует мяч внешней стороной левой стопы, а вправо уходит, когда применяет внутреннюю часть этой же стопы. Но иногда он может удерживать мяч шипами, держа его ближе к себе, а иногда задействует экстравагантный «разворот Кройфа».

На сегодняшний день защитники приблизительно знают, чего нужно ждать, но они не всегда в состоянии избежать уловки Мареза.

«Тривела» Куарежмы

Рикарду Куарежма espn.com

Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду играли вместе в академии лиссабонского «Спортинга», они оба вингеры, оба в высшей степени индивидуалисты и оба стремились превзойти друг друга за счет различных трюков. Более успешную карьеру построил Роналду, у которого она вышла стабильно ровной. Впрочем, Куарежма сделал себе имя одержимого эстета.

Ни один другой футболист не решился столь же часто использовать внешнюю сторону стопы. Данный навык порой выглядит ярко, а порой считается признаком игрока, который не хочет преодолевать свои слабости.

И все же удар с правой ноги внешней стороной стопы, получивший название «тривела», стал для Куарежмы наиболее запоминающимся.

Пожалуй, самым зрелищным остается дебютный гол Куарежмы за сборную Португалии благодаря невероятной подкрутке. Прошлым летом в своем фирменном стиле он отличился на высочайшем уровне — в матче чемпионата мира против Ирана.

Удар с отскоком Озила

Месут Озил espn.com

Для атакующего полузащитника с высоким уровнем технического мастерства Месут Озил забивает не слишком часто. Тем не менее, он может похвастаться чем-то особенным.

Озил любит удивлять вратарей соперников, ударяя мяч о газон, что заставляет сферу лететь слишком непредсказуемо. Иногда это выполняется с лета, что довольно просто с технической точки зрения, но футболист сборной Германии научился бить в таком стиле даже по катящемуся мячу.

Когда он сделал это впервые, показалось, что ему сопутствовала удача, однако кадры с тренировок показали, что он регулярно отрабатывает данный навык, что помогает ему в официальных матчах.

Конечно, данный трюк он использует не только для голов, но и для результативных передач, когда отскочивший от газона мяч перелетает защитников противника и летит прямо к его партнеру по команде.

Скрытая передача Бускетса

Серхио Бускетс espn.com

Когда Серхио Бускетс начал попадать в стартовый состав «Барселоны», все знали его как прямолинейного опорного полузащитника. Однако, чем больше мы за ним наблюдали, тем чаще ценили его проницательное видение поля. Он редко выполнял длинные диагональные передачи, зато регулярно разрезал линии обороны соперника, маскируя свои пасы.

В течение своей карьеры Бускетс неоднократно делал одно и то же: получая мяч в глубине, он поглядывал вправо и соответственно перестраивал тело так, будто собирается сделать передачу правому защитнику, после чего внезапно находил где-то впереди атакующего футболиста — обычно это был Лионель Месси.

Красота этого движения заключается в том, что Бускетс не только выводит партнеров на удобную позицию, но и дезориентирует защитников соперника, которые не успевают за долю секунды понять, что их заманили в ловушку.

«Шаффл» Крооса

Тони Кроос espn.com

Наблюдая за Тони Кроосом иногда непросто понять, что его манера приема мяча на самом деле является финтом. На первый взгляд может показаться, что сфера просто сильно отскочила от его ноги, но на самом деле все не так — это умышленная уловка.

«Шаффл» Крооса по сути является дриблингом, благодаря которому можно уйти от опекуна. Когда немец получает пас, обычно слева, своей правой ногой он делает грубое касание, после которого мяч резко отлетает влево. Его противник, обычно сосредоточенный на том, чтобы закрыть правую ногу Крооса, внезапно осознает, что движется в неправильном направлении.

Конечно, хавбеку «Реала» помогает то, что он комфортно играет и левой ногой, хотя обычно у него хватает времени, чтобы вернуть игровой снаряд себе на правую сторону. Это простой, но эффективный финт, дающий ему дополнительное время на принятие решения. 0