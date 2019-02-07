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    Снова на вершине. Как «Ман Сити» обыграл «Эвертон»

    «Горожане» одержали десятую победу в одиннадцати матчах

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    «Манчестер Сити» на «Гудисон Парк» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0 и вернулся на вершину турнирной таблицы (у «Ливерпуля», правда, есть матч в запасе). Goal.com анализирует победу «горожан» и седьмое поражение «Эвертона» в десяти матчах.
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    Еще 19 января «Манчестер Сити» отставал в чемпионской гонке от «Ливерпуля» на 7 очков. Однако победа над «Эвертоном» позволила подопечным Пепа Гвардиолы догнать команду Юргена Клоппа по очкам и обойти по разнице забитых и пропущенных мячей.

    В концовке первого тайма второй гол Эмерика Ляпорта в текущем чемпионате принес «Сити» лидерство — игроки «Эвертона» предоставили защитнику «горожан» слишком много свободы в центре штрафной, и тот точно пробил головой. Во втором тайме гости не реализовали ряд моментов, но все же забили — окончательный счет уже в компенсированное время установил Габриэл Жезус.

    Ход матча

    Поражение от «Ман Сити» стало для «Эвертона» седьмым в десяти последних матчах чемпионата.

    Уже на третьей минуте матча Лерой Сане упустил возможность открыть счет, а на исходе четверти часа Ляпорт неточно пробил головой после подачи Илкая Гюндогана с углового. «Сити» продолжил транжирить моменты, когда Гюндоган с близкого расстояния направил мяч над перекладиной после паса Давида Сильвы.

    Гол Эмерика Ляпорта
    twitter.com/mancity

    «Эвертон» постепенно начал входить в игру, однако хозяевам редко удавалось заставить Эдерсона поволноваться, так как команде не хватало идей в заключительной трети поля.

    «Ман Сити» вышел вперед перед перерывом — Ляпорт исправился за предыдущий промах, забив после навеса Сильвы со штрафного.

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    • В начале второй половины игры Эдерсон наконец-то вступил в игру, когда без особых проблем справился с дальним ударом Идриссы Гуйе.

    Однако «Сити» не понадобилось много времени, чтобы вернуть контроль над происходящим на поле, и Серхио Агуэро в акробатической попытке был близок к тому, чтобы пополнить свой бомбардирский счет (на данный момент у него в активе 14 голов).

    Серхио Агуэро
    twitter.com/mancity

    Забивать у «горожан» мог еще и Рахим Стерлинг, а точку в игре в итоге поставил Габриэл Жезус, который на седьмой добавленной минуте сыграл на добивании после своего же выхода один на один.

    «Ливерпуль» вновь под давлением

    Впервые с декабря «Ливерпуль» оказался не на вершине таблицы. «Манчестер Сити» максимально использовал свой шанс. До конца текущего чемпионата у «горожан» осталось 12 игр, у «Ливерпуля» — 13. Похоже, нас ждет захватывающая кульминация.

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    • Гюндоган показал свою ценность

    Несмотря на качество атакующих игроков «Ман Сити» лучшим в матче был игрок, который располагается чуть глубже. Гюндоган продемонстрировал всю свою важность для команды Гвардиолы. Полузащитник соединял игру «Сити» своими точными пасами и хорошим движением. Его видение поля привело к созданию многочисленных моментов.

    Илкай Гюндоган
    twitter.com/IlkayGuendogan

    У Кенни возникли трудности

    Когда ты лишь в седьмой раз в сезоне выходишь в старте, и этот случай приходится на матч против «Ман Сити», то это определенно неблагодарное занятие. Вполне логичным выглядит то, что у Джонджо Кенни возникли трудности на правом фланге в борьбе против Сане. Слишком часто 21-летний защитник терял свою позицию. Ему повезло, что его команда не пропустила больше. Правда, стоит отметить, что и особой помощи от Тео Уолкотта на правом фланге Кенни не получил.

    Цифры матча

    «Ман Сити» в текущем чемпионате АПЛ забил своим первым ударом в створ 15 голов. Это на шесть больше, чем любая другая команда.

    Игроки «Ман Сити»
    twitter.com/mancity

    «Эвертон» пропустил после стандартов во всех турнирах этого сезона больше голов, чем любая другая команда АПЛ — 19.

    Все свои четыре гола в текущем сезоне Ляпорт забил головой после подач со стандартов в выездных матчах.

    Марку Силва проиграл в пяти матчах АПЛ против «Манчестер Сити» — на две больше, чем против любого другого соперника.

    «Ман Сити» выиграл десять из одиннадцати последних матчей во всех турнирах при одном поражении. Команда забила 39 голов, а пропустила только 5.

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    • Что дальше?

    «Ман Сити» в следующее воскресенье принимает «Челси», а «Ливерпуль» за 24 часа до этого играет с «Борнмутом». Что касается «Эвертона», то Марку Силва в субботу впервые вернется на «Викаридж Роуд», где сыграет против «Уотфорда». 0

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