Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул

Аргентинец набрал невероятную форму

Ничего в будущем Агуэро уже не затмит его достижение в сезоне 2011/12. Тогда в последнем туре он забил победный мяч в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» перед самым финальным свистком (3:2) и принес команде титул за счет разницы мячей с «Манчестер Юнайтед».

C того момента 30-летний нападающий пополнил свою коллекцию еще двумя чемпионствами, но добыть четвертое будет невероятно сложной задачей. Для этого надо показывать лучшую игру в карьере, иначе обойти «Ливерпуль» не получится.

Хет-трик Агуэро оформил против «Арсенала» (3:1). Теперь Серхио забил уже 10 мячей в 12 играх против лондонцев. «Сити» всего на два очка отстает от «Ливерпуля», однако команда Юргена Клоппа имеет игру в запасе и в случае победы над «Вест Хэмом» сможет увеличить отрыв до пяти пунктов.

Стоит обратить внимание на игровую форму Агуэро — форвард забил уже семь голов в семи последних играх во всех турнирах.

Пеп Гвардиола всегда требовал от Куна большего, чем просто голов. Коуч никогда чрезмерно не выделял бывшего бомбардира мадридского «Атлетико», но после матча с «Арсеналом» даже Гвардиола признал, что это особенный талант.

«Он родился с этим даром, с ним он и умрет. Сегодня Серхио сделал все для команды», — заявил Гвардиола после матча.

Судьбу титула решат двое

Агуэро ведет команду за собой twitter.com/mancity

Агуэро набрал форму в самое подходящее для команды время. В «Сити» верят и ждут, что Кун покажет ту игру, которая удавалась Салаху в составе «Ливерпуля» во второй половине прошлого сезона. Египтянин забил с января по май 21 мяч и вывел «красных» в финал Лиги чемпионов.

В «Манчестер Сити» есть несколько игроков, которые способны исполнять роль Салаха, но никто из них не дотянулся до уровня нынешних выступлений Агуэро и его важности.

В ближайшие месяцы в титульной гонке будет много взлетов и падений, но в конечном итоге все может зависеть исключительно от того, насколько хороши будут Салах и Агуэро — кто будет забивать чаще и в самые сложные минуты. Пока впереди аргентинец, так как бомбардир «Ливерпуля» забил всего три мяча в пяти играх с 1 января.

Статистика Агуэро невероятно, он остается главной ударной силой в атаке «Сити» в последние семь с половиной сезонов. Другие нападающие приходили и уходили — Эдин Джеко, Карлос Тевес, Марио Балотелли, Альваро Негредо и другие. Только Серхио год за годом остается на вершине всех рейтингов команды. Его хет-трик в ворота «Арсенала» стал 14-м в карьере — рекорд в истории клуба. В АПЛ Кун забивал три мяча за игру десять раз, больше удавалось только Алану Ширеру (11).

С момента трансфера из «Атлетико» в августе 2011 года, Агуэро забил 42 мяча против команд «большой шестерки». За аналогичный период у Гарри Кейна 21 гол, поэтому аргентинец на голову выше всех коллег, когда речь идет о необходимости делать результат в битвах грандов.

Заменить Агуэро некем

Габриэл Жезус — надежда «Сити», но не более того twitter.com/mancity

Проблемой являются частые мышечные травмы форварда, из-за которых он пропустил много важнейших отрезков в последние годы. Однако в этом сезоне Агуэро избежал серьезных травм и забил уже 20 мячей во всех турнирах. Он стал по-настоящему ключевым игроком «горожан» на пути к защите титула.

Беда Гвардиолы заключается в том, что другие варианты в атаке помимо Агуэро выглядят не очень убедительно. Если Кун получит травму, клубу остается делать ставку на Габриэла Жезуса, а бразилец все еще пытается вернуть форму, которая у него была сразу после трансфера в январе 2017 года. В нынешнем сезоне он забил 15 мячей во всех турнирах, но шесть из них — против «Оксфорда», «Бертона» и «Ротерема», поэтому ему далеко до игрока калибра Агуэро.

Все три забитых мяча в ворота «Арсенала» не были чем-то захватывающим. В каждом из эпизодов аргентинец просто замыкал передачу партнера, а в третьем моменте он вовсе отправил мяч в сетку рукой, но сделал это явно случайно, поэтому даже наставник «Арсенала» Унаи Эмери не высказывал негатив после финального свистка.

«Ливерпуль» и Салах смогут ответить «горожанам» уже против «Вест Хэма». Однако, если Агуэро останется в своей нынешней форме и продолжит забивать, то может привести «Сити» к очередному чемпионству, несмотря на выступления мерсисайдцев. 0