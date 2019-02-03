«Тоттенхэм» еще рано списывать со счетов

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» переиграл на своем поле «Ньюкасл» (1:0). Приводим самые интересные мнения об этом матче в медиа.

«Тоттенхэм» едва не продлил безвыигрышую серию «Ньюкасла»

«Как раз когда "Ньюкасл" должен был продлить свою беспроигрышную серию в АПЛ до трех поединков, удар Сон Хын Мина с краю штрафной прошел под Мартином Дубравкой и принес победу "Тоттенхэму", чем сохранил его надежды на титул. Рафаэль Бенитес мог ощутить шанс огорчить еще одну команду в Премьер-лиге после того, как его подопечные выиграли у "Манчестер Сити" посреди недели, но ошибка словацкого вратаря стоила "Сорокам" ценного балла. Тем самым и "Шпоры" остались в гонке за трофеем», — пишет в отчете Goal.com об игре Стивен Крик.

«В то время, когда лондонцам не хватало в нападении Харри Кейна, тайнсайдцы получили преимущество от того, что в центре их атаки оказался набравший хорошую форму форвард Саломон Рондон. Венесуэлец создавал сопернику проблемы на протяжении всей игры. Между тем, креативность Кристиана Эриксена стала еще более важной для хозяев в отсутствие травмированного Деле Алли, однако он был тенью себя едва ли не самого трудолюбивого в коллективе, чем организовывал мало шансов для Лукаса Моуры и Фернандо Льоренте».

«Тоттенхэм» доказал, что его сезон еще не завершен

«Благодаря позднему, корявому и удачному победному голу против упрямого "Ньюкасла" "Тоттенхэм" переместился на второе место в чемпионате с отставанием от лидера "Ливерпуля" всего на четыре очка. Это, возможно, только временная остановка, но для Маурисио Почеттино — это своевременное опровержение предположения, что его сезон завершен после поражений в кубках от "Челси" и "Кристал Пэлас". На "Уэмбли" царила зимняя картина: с крыши падали куски снега, и было так холодно, что некоторые из фанатов гостей были даже в пальто», — пишет на страницах The Telegraph Джим Уайт.

«На поле не оказалось Мигеля Альмирона — нового подписания "Юнайтед", который мог бы согреть их сердца, поскольку все еще ожидает разрешения на работу в Британии. Это означало, что Бенитес выставил тот самый состав, который победил "Сити", отправив его с похожим указанием: держаться и контратаковать. Однако сразу стало очевидным, что "Сорокам" придётся немного приземлиться, ведь хотя они и облачились в памятную бордово-темно-синюю форму из 1990-х, но это была совсем другая команда, чем та, в которой был Давид Жинола — они отправились в Лондон, чтобы защищаться».

«Тоттенхэму» нужно улучшать игру

«Все выглядело так, будто "Шпоры" собирались провести остаток уикенда, упуская момент за моментом, когда большую часть матча провели на краю штрафной оппонентов, и наблюдая за тем, как их те извлекают выгоду из каждого промаха. Но, как они часто делали это в текущем сезоне, им удалось закрепиться близко к чужим владениям и отыскать способ выиграть без помощи Кейна и Алли.

При этом Ян Вертонген остро проявил себя на левом фланге обороны, особенно в первом тайме, что придает фанатам клуба оптимизм, особенно если Бен Дэвис останется в лазарете. Лондонцам явно не удастся продолжать выигрывать в концовках поединков на постоянной основе, поэтому их игра нуждается в улучшении, однако это беспокойство — дело завтрашнего дня, а сейчас коллектив выжал столь нужный ему максимум на этой неделе», — отмечает в материале ESPN Бен Пирс.

«В недавних матчах вера Почеттино в Льоренте подвергалась сомнениям, но в этой игре он оставил испанца в запасе, когда, возможно, ему стоило выпустить его в основе из-за усталости подопечных. Миниатюрная атакующая тройка хозяев из Лукаса Моуры, Сона и Эрика Ламелы не сумела извлечь выгоду из некоторых заманчивых кроссов в первый час матча. Но аргентинский менеджер быстро бросил в бой Льоренте в этот момент, и тот организовал гол корейца, сбросив мяч партнеру на краю чужой штрафной».

«Тоттенхэм» и Сон остаются неудержимыми

«Таблица АПЛ просто кричит о перспективах "Тоттенхэма", хотя так долго в этом поединке все было похоже на один из тех дней, когда мяч упорно не идет в ворота его соперника: Ламела попал в стойку, после ударов Эриксена, почти неправдоподобно, сферу дважды выносили с линии ворот, а были и другие упущенные шансы. Тем не менее, это команда, которая все еще не знает ничьих в чемпионате, которая борется до конца, и благодаря позднему голу Сона обходит "Сити" и поднимается на второе место, оказавшись в четырех очках отставания от "Ливерпуля", пусть и сыграв на один матч больше, чем они», — констатирует на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Почеттино настаивал, что у его команды нет состава, чтобы выигрывать титул, и с учетом грядущих выездов на "Анфилд" и "Этихад", его дружина остается аутсайдером у букмекеров в этой борьбе. Тем временем, Сон отметился уже 14 взятиями ворот во всех турнирах за клуб в сезоне, который дважды прерывался для него из-за продолжительных вызовов в сборную — сперва на Азиатские Игры, а затем — на Кубок Азии. Его форма после ноябрьского международного перерыва неудержима: С тех пор у него 12 голов в 17 играх за "Шпор", и теперь о нем говорят, как об одном из претендентов на завоевание награды "Футболист года". 0