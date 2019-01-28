Вылетом из Кубка «Тоттенхэм» рискует погубить сезон

Накануне в рамках четвертого раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» уступил на выезде «Кристал Пэлас» (0:2) и прекратил борьбу в турнире. Приводим самые интересные публикации в медиа об этом матче.

Моура, Ламела и Льоренте подвели «Тоттенхэм»

«Решение Маурисио Почеттино оставить Кристиана Эриксена вне заявки "Тоттенхэма" на этот матч стало фактором, который повлиял на поражение команды от "Кристал Пэлас". Однако оно объяснимо, с учетом того, что датчанин провел 90 минут в четверг против "Челси" в Кубке Лиги, тогда как в среду ее уже ожидает показательная игра АПЛ против "Уотфорда". А ведь не за горами и дуэль против "Боруссии" в Лиге чемпионов, что увеличивает риск потерять полузащитника на фоне травм Харри Кейна и Деле Алли», — пишет на страницах The Guardian Джеймс Пирси.

«При наличии Лукаса Моуры, Эрика Ламелы и Фернандо Льоренте у аргентица было достаточно атакующих опций, чтобы обыграть земляков по Лондону. Тем не менее, эти исполнители подвели его в противостоянии паре центрбеков "Орлов", который ранее лишь один раз играли вместе с этом сезоне. То, что "Шпоры" не забили — заслуга не только Мартина Келли, Скотта Данни и и тренерской работы Роя Ходжсона, но также и вина Моуры, Льоренте и Ламелы, вышедшего на замену во второй тайме».

«Тоттенхэм» потерял реальные шансы на трофей в этом сезоне

«Кубок Англии выглядел наиболее реалистичным шансом для "Тоттенхэма" выиграть трофей в текущей кампании, ведь клубу не удалось выйти в финал Кубка Лиги, а в АПЛ он на девять очков отстается от лидирующего "Ливерпуля". Между тем, в Лиге чемпионов ему предстоит непростое противостояние с пока что лучшим в Бундеслиге "Дортмундом". Но с травмированными Кейном и Алли, а также отсутствовавшим из-за участия на Кубке Азии Сон Хын Мином, команде только в третий раз не удалось отличиться в 36-ти матчах во всех турнирах», — отмечает в материале BBC Нил Джонстон.

«Поскольку коллектив ожидает завершения строительства нового стадиона, он не может быстро перебраться на "Уэмбли", однако также он может выйти на его поле в финале одного из кубков. Тем временем, у "Пэлас" в этом сезоне теперь есть победы против "Манчестер Сити" и "Шпор", а также тяжело добытые ничьи против "Арсенала" и "МЮ". Для "Орлов" приоритетная задача — остаться в АПЛ, но Ходжсон наверняка надеется, что этот результат, равно как и само выступление, может стать трамплином до конца футбольного года».

Почеттино неумело скрывает проблемы клуба

«Ранее Почеттино защищал результаты своих подопечных, отмечая, что великие дни в истории клуба были так давно, что их можно увидеть только на черно-белой пленке. Тем не менее, и после этого сезона не будет цветного шоу-ролика, по крайней мере, по итогам внутрианглийских кубков. Менеджер "Тоттенхэма" снова защищал их и после этого поражения, что можно понять, хотя аргумент о том, что триумф в таком турнире сейчас только лишь удовлетворит собственное эго, заставляет удивляться», — рассуждает на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

«Все знают, что он имеет в виду, все ценят то, чего он добивается, и что превзошел, и, конечно, спрашивать: "Что ты выиграл?", означает сильно упрощать, но все же было интересно услышать его откровенное мнение. Правда то, что необходимо терпение и время, однако периодически всем нужно удовлетворять свое эго, даже если, опять-таки, "Шпоры" вправе сетовать на превратности судьбы в виде травм, отсутствия важных игроков и ужасно плотного календаря. В то же время, не утихнут споры об отсутствии новичков, о том, как испытываются на прочность и так недостаточные ресурсы команды (лишь немногие справились бы с такими испытаниями), а также, возможно, о том, сможет ли Почеттино и дальше все это выносить».

Другие приоритеты грозят погубить сезон «Тоттенхэма»

«Это мутные воды, в которые нужно проникнуть: традиционно мысль о том, что завоевание трофея лишь тешит тщеславие, встречается с насмешкой, и в центре внимания Почеттино всегда был долгосрочный прогресс "Тоттенхэма", а также идея, что до тех пор, пока клуб не заработает постоянное место среди лидеров, никакого рывка на вершину не случится.

Это отношение хорошо согласуется с параметрами, которые определяют современный футбол: огромные финансовые выгоды от регулярного участия в Лиге чемпионов и высокий статус, с этим связанный, ценятся больше, чем одна победа в домашнем кубке. Но это не учитывает потребности большинства болельщиков, которые ждут решающего успеха, чувства, что их любимцы достигли определенной точки, когда вне зависимости от турнира они стали лучше всех», — анализирует ситуацию в лондонском клубе Ник Эймс в материале ESPN.

«Обе эти точки зрения понятны и не есть неправильными: как сказал Ходжсон, защищая результаты Почеттино перед их матчем, футбол просто изменился. Однако позиция аргентинца теперь лишь усиливает напряжение на оставшиеся цели команды, которые могут быть и не достигнуты. "Шпоры" на девять очков отстают от лидера в АПЛ, а между ними еще есть "Сити", тогда как в Лиге чемпионов им предстоит сыграть против потрясающей в этом сезоне "Боруссии" — хотя выиграть эту дуэль возможно, но преуспеть в следующих раундах турнира будет очень сложно. Поэтому действительно ли попытка наконец выиграть Кубок Англии нанесла бы сильный ущерб?». 0