Без трансферов «Тоттенхэм» потеряет Почеттино

Среди болельщиков «Тоттенхэма» существует распространенное заблуждение касательно, что Маурисио Почеттино не станет покидать проект, над которым он работает на протяжении четырех с половиной лет. Это основано на том мнении, что с группой молодых талантливых футболистов, которые вот-вот переберутся на новый стадион, способный вместить 61 тысячу зрителей, тренер находится на грани серьезных достижений. И даже приманки в виде «Манчестер Юнайтед» или «Реала» якобы не будет достаточно, чтобы соблазнить его.

Почеттино и «Тоттенхэм» вполне могут оказаться на грани золотой эры. Однако тренера можно понять, если он начнет задаваться вопросом — «а случится ли это когда-нибудь?». Особенно в такие моменты, когда он смотрит на состав своей команды, как после поражения в матче против «Манчестер Юнайтед».

Прошлым летом «Тоттенхэм» никак не усилил свой состав. Почеттино — единственный тренер АПЛ с 2003 года, который не подписал за все трансферное окно ни одного футболиста. При этом он неоднократно повторял, что счастлив в «Тоттенхэме», что клуб «делает все, что необходимо делать». Но на прошлой неделе он также намекнул на свое разочарование отсутствием инвестиций в состав команды.

Маурисио Почеттино goal.com

«Я видел статистику трат футбольных клубов за последние десять лет, и мы где-то в конце этого списка как в Англии, так и в Европе. Если мы хотим быть реальными претендентами на титул, в будущем нам нужно действовать по-другому», — сказал Почеттино.

Слова Почеттино стали еще более актуальными после поражения от «МЮ». В последние минуты матча Гарри Кейн получил травму лодыжки и пропустит месяц. «Шпоры», безусловно, обеспокоены этим, так как до конца января команде также не сможет помочь Сон Хын Мин, который отправился в ОАЭ на Кубок Азии.

Гарри Кейн twitter.com/spursofficial

В текущем сезоне Кейн и Сон на двоих забили в АПЛ 22 гола. Их отсутствие может серьезно ударить по надеждам команды в чемпионате. Особенно учитывая то, что «шпоры» все еще участвуют в четырех турнирах. Без Кейна и Сона у команды, вероятно, возникнут проблемы с завершением атак. Ни одному клубу не удается добиться успеха без настоящего голеадора.

Фернандо Льоренте, единственный нападающий, который остается в распоряжении Маурисио Почеттино, не забивал в АПЛ с января 2018 года. Более того, в этом сезоне он даже не начинал матчи чемпионата с первых минут.

У «шпор» есть еще Винсент Янссен — форвард, за которого «шпоры» заплатили «АЗ Алкммар» 17 миллионов фунтов и который томится в резервной команде. Но после матча против «МЮ» Почеттино четко дал понять, что нидерландец в его планы не входит.

Но «шпор» ждут трудности не только из-за нападающих. У них также есть проблемы в полузащите. Мусса Сиссоко получил травму в матче против «МЮ» и был заменен еще до перерыва. В то же время Мусса Дембеле близок к переезду в Китай. Состав «шпор» очень сильно прохудился.

Многие скажут, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви слишком неохотно тратится на столь необходимое усиление. Однако у него связаны руки из-за затрат на новый стадион, которые почти утроились по сравнению с первоначальной суммой в 400 миллионов фунтов. Леви проявляет благоразумие, учитывая долгосрочные финансовые перспективы клуба. Тот же «Арсенал» до сих пытается избавиться от ограничений, связанных с переездом команды на «Эмирейтс» в 2006 году.

Дэниэл Леви FourFourTwo

Но Почеттино и сам виноват в отсутствии новичков. Как менеджер и человек с репутацией одного из самых востребованных тренеров Европы, а значит, и определенным влиянием на Леви, Почеттино должен был добиваться новых трансферов прошлым летом. Уже тогда у «шпор» не было той глубины состава, которой обладают все их главные конкуренты из «Большой шестерки» АПЛ. Это привело клуб к той трудной ситуации, в которой он находится сейчас.

В конце прошлого года «шпоры» были практически в чемпионской гонке. Но теперь они, находясь на третьем месте, уже оглядываются себе за спину и опасаются, что им придется бороться за топ-четверку, ведь «Челси» и «МЮ» набирают обороты.

Почеттино проделал великолепную работу, превратив «Тоттенхэм» в регулярного претендента на попадание в четверку сильнейших. Но состав команды не был усилен, и теперь у «шпор» начинают появляться трещины. Если эта ситуация не изменится, то будет трудно понять, за счет чего работа с «Тоттенхэмом» сможет сохранить для Почеттино свою привлекательность. 0