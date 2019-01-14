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    Сульшер — не только про эмоции. Он преподал урок тактики Почеттино

    Уле Гуннар Сульшер стал творцом победы «МЮ» в матче с «Тотенхэмом» на «Уэмбли»

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    «МЮ» одержал шестую победу подряд
    «МЮ» одержал шестую победу подряд
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    Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии. В составе гостей голом отметился Маркус Рэшфорд. Автор ESPN Марк Огден рассказывает о том, как наставнику манкунианцев Уле Гуннару Сульшеру удалось добыть победу в шестой раз подряд на своем посту.
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    Новый «МЮ» сражается до конца

    НА 95-й минуте матча Сульшер находился на границе технической зоны и призывал защитника Диогу Далота покинуть фланг и сместиться в центр поля, пытаясь ограничить соперника в действиях.

    Несколько секунд спустя прозвучал финальный свисток, который завершил самое серьезное испытание для нового главного тренера «Юнайтед». Указания Далоту перед концовкой встречи — показатель того, что норвежец не позволит своим игрокам ни на секунду выпадать из игры.

    Было достаточно причин, почему «МЮ» может победить на «Уэмбли». Ключевая — уверенность, которая появилась в действиях игроков. Однако в этом матче Сульшер показал, что способен превосходить соперников еще и тактически, а не исключительно на эмоциональном уровне.

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    • До поездки на «Уэмбли» были повержены пять команд, но, при всем уважении к ним, «МЮ» и так обязан был их обыгрывать. Встреча с «Тоттенхэмом» — другой случай, ведь главный тренер этой команды Маурисио Почеттино является человеком, которого чаще всего «отправляют» в «МЮ» журналисты после увольнения Жозе Моуринью.

    Было бы наивно думать, что ситуация изменится после победы в Лондоне, но если у Сульшера будет реальный шанс остаться во главе команды летом, то исключительно благодаря таким результатам против оппонентов самого высокого уровня.

    А впереди еще более сложные задачи. Игра в плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ, а также биты с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Челси».

    Сульшер подарил игрокам веру в себя

    «МЮ» находится в прекрасном настроении
    twitter.com/manutd

    После пяти побед над середняками Сульшер столкнулся с представителем «большой шестерке» и взял три очка, обыграв Почеттино с помощью тактики, которая не позволяла сопернику получать достаточно времени и пространства для атак через центр поля.

    У Джесси Лингарда была ключевая роль на поле — он должен был не позволять Гарри Уинксу получать мяч от защитников «шпор», а также составлят трио форвардов с Маркусом Рашфордом и Антони Марсьялем — последние двое поддерживали стремительный темп и постоянное движение в контратаках.

    Трио постоянно создавало напряжение для защиты «Тоттенхэма», а на 44-й минуте Поль Погба выдал великолепный пас на Рашфорда, который нанес сокрушительный удар.

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    • Действия Погба кардинально изменились после назначения Сульшера. Француз влияет на всю игру «МЮ», а его передача стала вершиной той работы, которую он выполняет на поле. Поль рискнул отдать опасный пас, но в тот момент он не сомневался, что все получится.

    Если бы Моуринью до сих пор оставался главным тренером «МЮ», то Погба, возможно, даже не вышел бы в старте на «Уэмбли». В прошлом сезоне он покинул поле в игре с «Тоттенхэмом» на 63-й минуте, когда соперник вел со счетом 2:0. Теперь Поль не скрывает, что его устраивает тренерская перестановка:

    «Я получаю удовольствие от футбола прямо сейчас. При Моуринью было сложно наслаждаться своей работой, учитывая его тактические идеи. Я люблю больше работать на атаку и прессинговать. Защита — не самая сильная моя сторона. В настоящий момент позиция идеально мне подходит. Я стал лучше понимать партнеров. Наши улыбки — следствие последних побед».

    Сульшер не возродил Погба, он просто дал ему больше свободы впереди, оставив за спиной Неманью Матича и Андера Эрреры. Француз имеет больше возможностей брать мяч и прорываться вперед, устраивая хаос в рядах соперника, как это было несколько раз во втором тайме. Действительно, игра Погба и 11 сэйвов Давида Де Хеа принесли «Юнайтед» очки.

    Таким образом, тактические изменения Сульшера стали залогом успеха команды, а «Юнайтед» отстает от «Челси», идущего четвертым«, всего шесть пунктов. При Моуринью игроки были подавлены и менее мотивированы, но теперь все изменилось.

    "Новый главный тренер вдохнул в нас радость. Мы играем хорошо, команда теперь очень сильна. Это настоящий 'Манчестер Юнайтед', — заявил Де Хеа.

    Де Хеа может стать легендой клуба

    Давид Де Хеа
    twitter.com/manutd

    Некоторые футболисты заново нашли себя. Это касается Матича с его впечатляющими действиями в полузащите после мрачных 12 месяцев, а также Виктора Линделефа с его неуступчивостью в защите.

    Что характерно, Сульшер на послематчевой пресс-конференции в первую очередь рассуждал о духе подопечных, после чего прокомментировал каждого, кто вышел в стартовом составе.

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    • Он похвалил всех защитников, а Де Хеа назвал лучшим голкипером мира, который способен побороться за место в пантеоне величайших голкиперов 'Юнайтед' наряду с ван дер Саром и Шмейхелем. Матич и Эррера сыграли 'фантастически', а Рашфорд, Марсьяль и Лингард показали, что такое скорость.

    В этой формуле все достаточно просто — игроки чувствуют себя счастливыми и верят в себя, но Сульшер победой над 'Тоттенхэмом' показал, что не боится и умеет работать с тактикой. Если все пойдет так и дальше, то норвежец станет серьезным претендентом на роль постоянного главного тренера 'МЮ'. 0

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