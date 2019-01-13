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    Более серьезный соперник наказал бы «Челси»

    Пять выводов после победы «синих» над «Ньюкаслом»

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    Педро и Виллиан
    Педро и Виллиан
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    «Челси» выиграл у «Ньюкасла» со счетом 2:1. У «Челси» ушло меньше десяти минут на то, чтобы открыть счет усилиями Педро. За пять минут до перерыва Киран Кларк счет сравнял, однако на 57-й минуте Виллиан забил победный мяч. Таким образом, «Челси» на 6 очков оторвался от идущего пятым «Арсенала». Squawka.com делает пять главных выводов после победы «синих».
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    1. Фабрегас не нужен, когда есть Давид Луис

    В прошлую пятницу «Челси» попрощался с одним из самых креативных игроков в истории АПЛ — Сеск Фабрегас ушел в «Монако».

    После продажи Фабрегаса стали возникать вопросы касательно того, как «Челси» сможет заменить креативность испанца и его умение находить свободные зоны в обороне соперника. И тут на сцену вышел Давид Луис.

    В самом начале матча казалось, что «Челси» будет непросто вскрыть оборону соперника без чистого центрального нападающего. Однако, владея мячом на своей половине поля, Луис решил, что лучшим решением будет отдать длинную передачу прямиком на Педро. Испанец принял мяч и вторым касанием перебросил вышедшего из ворот Мартина Дубравку. Еще более потрясающим этот ассист делает то, что Луис даже не смотрел на мяч, когда выполнял передачу.

    Давид Луис отдал голевую передачу со своей половины поля
    скриншот

    До этого Луис уже записал в свой актив голевую передачу в матче с «Кристал Пэлас» 28 декабря. Тогда это была длинная передача на Н'Голо Канте.

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    • 2. Давид Луис сыграл за обе команды

    Субботний матч идеально характеризует Давида Луиса в «Челси». В начале первого тайма бразилец, не глядя, отдал блестящую голевую передачу на Педро, после гола которого, казалось, «Челси» возьмет игру под контроль. Однако завершил первый тайм Луис, сыграв важную роль в ответном мяче «Ньюкасла». Хотя, возможно, это не только вина бразильца, но в любом случае ему следовало больше постараться, чтобы не позволить Кларку забить головой после подачи с углового.

    Во время голевого эпизода Луису и его партнеру по центру обороны Антонио Рюдигеру не хватило коммуникации. После навеса от угла поля ни один из них не сделал серьезную попытку вступить в борьбу с Кларком.

    Гол «Ньюкасла»
    twitter.com/premierleague

    Конечно, нельзя недооценивать блестящий удар головой в исполнении Кларка, однако если бы Луис и Рюдигер оказали реальное давление на ирландца, то результат удара мог бы быть совершенно иным.

    Это был тот самый Давид Луис, которого Гари Нэвилл когда-то сравнил с 12-летним подростком, играющим в Play Station, а не защитником, за которого ПСЖ заплатил 50 миллионов фунтов, а «Челси», чтобы вернуть его — 34 миллиона.

    Луис действительно обладает некоторыми невероятными игровыми качествами. Но ни одно из них не помогает ему как центральному защитнику.

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    • 3. «Ньюкаслу» дорого обходится отсутствие бомбардира

    «Ньюкасл» проиграл второй из трех матчей в 2019 году. Но все могло быть иначе. Конечно, у «сорок» был непростой календарь — команде пришлось играть с «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а между матчами против грандов встречаться с «Блекбэрном» в Кубке Англии (1:1). Однако «Ньюкасл» мог добиваться лучших результатов.

    «Челси», хоть и сумел быстро выйти вперед, но в целом выглядел беззубо в атаке и уязвимо в защите. Более сильный соперник обязательно наказал бы «синих». Но «Ньюкасл» в этом сезоне не является таким соперником.

    Меньше команды Рафы Бенитеса в текущем розыгрыше забил только «Хаддерсфилд» (13 голов, а у «сорок» — 16). Что еще хуже, так это то, что вторым лучшим бомбардиром «Ньюкасла» является центральный защитник Кларк, который забил три гола и при этом провел лишь одиннадцать матчей.

    Лучшим бомбардиром «Ньюкасла» с пятью голами является Соломон Рондон. Однако в матче с «Челси» у него не было шансов увеличить свой голевой счет. Лучшие шансы были у Айосе Переса, который в этом сезоне отличился лишь дважды. В матче на «Стэмфорд Бридж» его реализация моментов продемонстрировала, почему он забил только два гола.

    «Ньюкасл» ведет борьбу за выживание и, похоже, это не тот случай, когда им легко удастся спастись. По крайней мере, если не будут внесены определенные изменения.

    4. «Челси» нужно отказаться от ложной «девятки»

    Самой большой проблемой «Челси» было отсутствие полноценного центрального нападающего. Эден Азар с самого начала встречи выполнял роль ложной «девятки». Но его инстинкты вингера часто вынуждали его располагаться слишком широко.

    В результате вингерам «Челси» просто некуда было выполнять навесы. Подачи либо выполнялись впустую, либо же игрокам «синих» приходилось пасоваться перед штрафной, по сути не напрягая оборону соперника.

    Эден Азар
    twitter.com/premierleague

    Альваро Морате в «Челси» не везет с завершением атак, а Оливье Жиру слишком медлителен для Сарри. Но присутствие любого из них на поле позволило бы проверить защиту «Ньюкасла», максимально используя умение защитников «Челси» выполнять навесы.

    Даже если Сарри хочет продолжать играть с ложной «девяткой», итальянцу стоило бы присмотреться к использованию в этой роли Педро. В эпизоде с первым голом испанец продемонстрировал отличный голевой инстинкт, чтобы пойти на длинный пас Давида Луиса, а также хладнокровие, чтобы переиграть Дубравку.

    Несмотря на то, что Педро эффективен в роли правого вингера для «Сарри-болла», использование испанца в центре нападения открыло бы возможность для использования на фланге Калума Хадсона-Одои — так, как в последних двух матчах «синих».

    Гол Педро
    twitter.com/premierleague

    Азар продемонстрировал принес определенную пользу во втором тайме, отдав голевой пас на Виллиана и записав себе в актив десятый ассист в сезоне. Теперь только бельгиец и Лионель Месси в текущем сезоне в топ-5 европейских чемпионатов забили больше десяти голов и отдали как минимум десять ассистов. Но в целом Азар выглядел средне и в итоге был заменен.

    То же самое можно сказать и про Виллиана, который, несмотря на победный гол и свой первый мяч в АПЛ с октября, не впечатлил и дал Хадсону-Одои еще один повод думать, что именно он должен начинать матчи в основе.

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    • 5. Сарри пытается удержать Хадсона-Одои

    До нового года под руководством Маурицио Сарри Хадсон-Одои провел в составе «Челси» лишь шесть матчей, четыре из них — в Лиге Европы. Тинейджер, в лице которого видят будущую звезду, хотел бы получать больше игрового времени, особенно глядя на Джейдона Санчо и Риса Нельсона, которые процветают за границей.

    В итоге уже летом Хадсон-Одои может уйти в «Баварию». Мюнхенский топ-клуб открыто проявляет интерес к игроку, что очень раздражает Сарри. И кажется, что Хадсону-Одои нравятся слухи о его возможном уходе.

    Каллум Хадсон-Одои
    squawka.com

    Это не то, чего хотят фанаты клуба, которые уже видели, как молодые таланты не могли пробиться в основу «Челси». И Сарри, похоже, с этим согласен. Ранее он утверждал, что Хадсон-Одои еще не готов к АПЛ, но недавно высоко оценил юношу.

    В матче против «Ньюкасла» Хадсон-Одои провел на поле 10 минут. Он принял участие в третьей игре кряду. При этом в поединках против «Ноттингема» и «Тоттенхэма» выходил с первых минут.

    Нам еще предстоит увидеть, сможет ли «Челси» удержать игрока, но сейчас Сарри делает все возможное для этого.
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