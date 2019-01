Более серьезный соперник наказал бы «Челси»

В прошлую пятницу «Челси» попрощался с одним из самых креативных игроков в истории АПЛ — Сеск Фабрегас ушел в «Монако».

После продажи Фабрегаса стали возникать вопросы касательно того, как «Челси» сможет заменить креативность испанца и его умение находить свободные зоны в обороне соперника. И тут на сцену вышел Давид Луис.

В самом начале матча казалось, что «Челси» будет непросто вскрыть оборону соперника без чистого центрального нападающего. Однако, владея мячом на своей половине поля, Луис решил, что лучшим решением будет отдать длинную передачу прямиком на Педро. Испанец принял мяч и вторым касанием перебросил вышедшего из ворот Мартина Дубравку. Еще более потрясающим этот ассист делает то, что Луис даже не смотрел на мяч, когда выполнял передачу.

До этого Луис уже записал в свой актив голевую передачу в матче с «Кристал Пэлас» 28 декабря. Тогда это была длинная передача на Н'Голо Канте.

Субботний матч идеально характеризует Давида Луиса в «Челси». В начале первого тайма бразилец, не глядя, отдал блестящую голевую передачу на Педро, после гола которого, казалось, «Челси» возьмет игру под контроль. Однако завершил первый тайм Луис, сыграв важную роль в ответном мяче «Ньюкасла». Хотя, возможно, это не только вина бразильца, но в любом случае ему следовало больше постараться, чтобы не позволить Кларку забить головой после подачи с углового.

Во время голевого эпизода Луису и его партнеру по центру обороны Антонио Рюдигеру не хватило коммуникации. После навеса от угла поля ни один из них не сделал серьезную попытку вступить в борьбу с Кларком.

Конечно, нельзя недооценивать блестящий удар головой в исполнении Кларка, однако если бы Луис и Рюдигер оказали реальное давление на ирландца, то результат удара мог бы быть совершенно иным.

Это был тот самый Давид Луис, которого Гари Нэвилл когда-то сравнил с 12-летним подростком, играющим в Play Station, а не защитником, за которого ПСЖ заплатил 50 миллионов фунтов, а «Челси», чтобы вернуть его — 34 миллиона.

Луис действительно обладает некоторыми невероятными игровыми качествами. Но ни одно из них не помогает ему как центральному защитнику.

«Ньюкасл» проиграл второй из трех матчей в 2019 году. Но все могло быть иначе. Конечно, у «сорок» был непростой календарь — команде пришлось играть с «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а между матчами против грандов встречаться с «Блекбэрном» в Кубке Англии (1:1). Однако «Ньюкасл» мог добиваться лучших результатов.

«Челси», хоть и сумел быстро выйти вперед, но в целом выглядел беззубо в атаке и уязвимо в защите. Более сильный соперник обязательно наказал бы «синих». Но «Ньюкасл» в этом сезоне не является таким соперником.

Меньше команды Рафы Бенитеса в текущем розыгрыше забил только «Хаддерсфилд» (13 голов, а у «сорок» — 16). Что еще хуже, так это то, что вторым лучшим бомбардиром «Ньюкасла» является центральный защитник Кларк, который забил три гола и при этом провел лишь одиннадцать матчей.

Ciaran Clark scores his 3rd ⚽ in his last 7 @premierleague apps. @NUFC top scorers this season

5 Rondon

3 CLARK

2 Joselu

2 Perez

Newcastle are looking for only their 2nd league win at Stamford Bridge in the last 32 years pic.twitter.com/oRds6MNyhN