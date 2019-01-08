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    Фабрегас: легенда АПЛ на спасении тонущего «Монако»

    Реакция прессы на переход Сеска Фабрегаса в «Монако»

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    Сеск покидает «Челси» и АПЛ
    Сеск покидает «Челси» и АПЛ
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    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас переходит в «Монако». Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.
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    Фабрегасу нелегко покидать «Челси»

    «Я был тронут прощанием Сеска Фабрегаса, бывшего полузащитника "Барселоны", бывшего игрока сборной Испании, исполнителя, чья воля сильнее его мастерства, которое также значительно. Он покидает "Челси". Футболисты — это души, страдающие от боли, когда они уходят с поля, даже если их меняют, потому что их функция — играть, и это та ценность, которая их удерживает», — пишет в своем блоге на страницах AS Хуан Крус.

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    • «Когда вы покидаете поле и при этом делаешь это без определенного направления, вы превращаетесь в любителя (это то, что случилось со мной), поскольку в вас поселяется чувство беспомощности. Он может быть миллионером, но в то же время оставаться беспомощным. Не знаю, какое будущее его ожидает, но в его глазах, когда он уходил, кажется, я видел печальное сияние слезы».

    Фабрегас оставил огромное наследие в АПЛ

    «Арсен Венгер сравнивал Фабрегаса с Мишелем Платини и Полом Скоулзом прежде чем доверить ему статус преемника Патрика Виейра в полузащите "Арсенала", Жозе Моуринью называл его "маэстро", Антонио Конте описывал его как определяющего игрока, а Пеп Гвардиола говорил: "Когда Сеск с мячом, в одну секунду он становится наиболее особенным футболистом в мире, у кого оказывается сфера". Все четыре менеджера-чемпиона Англии не могут ошибаться, поскольку каждый из них выигрывал трофеи вместе с каталонцем. Кубок Англии с Венгером, Премьер-лига с Моуринью, оба этих трофея с Конте, Суперкубки Испании и Европы, Кубок Испании и клубный чемпионат мира с Гвардиолой, а ведь тот также выигрывал Примеру после ухода Пепа, и триумфовал на двух Евро и ЧМ-2010 вместе со своей национальной командой», — описывает богатый послужной список опытного исполнителя Адам Бейт в материале Sky Sports.

    «С точки зрения статистики так вообще не о чем спорить, потому что дело не только в трофеях: вклад в игру своих команд Фабрегаса велик, и он всегда был связующим звеном их действий, контролируя темп, отдавая короткие передачи для сохранения контроля мяча и длинные — для того, чтобы взломать чужую оборону — этот диапазон применяется редко, но еще реже встречается само понимание, какой именно вариант нужно выбрать. В 2016 году Сеск отличился своей 100-й голевой передачей в АПЛ, когда ассистировал Виллиану в матче против "Стока" — никто не организовывал столько голов для партнеров за столь короткое время в лиге. Только Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (103) и Фрэнк Лампард достигли этой отметки, а каталонец с тех пор записал на свой счет 111 ассистов, что больше, чем у 30-ти любых действующих игроков чемпионата».

    Фабрегас заслужил считаться легендой

    «Он — это совершенно другой класс; было двое игроков, которые, будучи молодыми, попали в первую команду [»Арсенала«], и о которых сложилось мнение, что эти ребята станут особенными игроками с возрастом: это были Фабрегас и Джек Уилшир, но второго подстерегали проблемы с травмами. Сеск — большой профессионал, у которого было столько талантов в молодости, и он прошел молодежную систему, благодаря чему выучил английский стиль — он мог отбирать, был тверд и обладал всем. Это умеющий все полузащитник, который забивал голы и создавал моменты», — рассказал в эфире talkSPORT о бывшем одноклубнике экс-хавбек «Канониров» Рэй Парлор.

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    • «Он войдет в историю АПЛ как определенно великий футболист с тем, чего он достиг: завоевание двух чемпионских титулов, Кубки Англии, он также выступал за "Барселону" и провел 110 матчей за сборную Испании — насколько хороша была эта команда в тот период? Хави, Андрес Иньеста — он все равно играл в полузащите вместе с ними. Для меня он великий профессионал и великий капитан — абсолютная легенда».

    Фабрегас призван помочь «Монако» выползти из кризиса

    «Фабрегас в любом случае значительно усилит княжеский клуб, став его большим активом. Он должен стать тем недостающим звеном, которого не хватает молодой команде "Монако". Футболист, который способен менять игру и привнесет опыт в юные ряды монегасков, которые ищут своего лидера», — пишет на страницах Le Parisien Ромен Даво.

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    • «Единственный вопрос — его способность оставаться физически быстрым, ведь в этом сезоне он провел только четыре матча в "Челси", что выражается в 154-х сыгранных минутах. Виной этому, конечно, и приход Жоржиньо, на которого полагается в лондонском коллективе новый менеджер Маурицио Сарри. Но проблема в том, что у [идущего в зоне вылета Лиги 1] "Монако" нет времени задавать вопросы». 0

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