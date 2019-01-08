Фабрегас: легенда АПЛ на спасении тонущего «Монако»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас переходит в «Монако». Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.

Фабрегасу нелегко покидать «Челси»

«Я был тронут прощанием Сеска Фабрегаса, бывшего полузащитника "Барселоны", бывшего игрока сборной Испании, исполнителя, чья воля сильнее его мастерства, которое также значительно. Он покидает "Челси". Футболисты — это души, страдающие от боли, когда они уходят с поля, даже если их меняют, потому что их функция — играть, и это та ценность, которая их удерживает», — пишет в своем блоге на страницах AS Хуан Крус.

«Когда вы покидаете поле и при этом делаешь это без определенного направления, вы превращаетесь в любителя (это то, что случилось со мной), поскольку в вас поселяется чувство беспомощности. Он может быть миллионером, но в то же время оставаться беспомощным. Не знаю, какое будущее его ожидает, но в его глазах, когда он уходил, кажется, я видел печальное сияние слезы».

Фабрегас оставил огромное наследие в АПЛ

«Арсен Венгер сравнивал Фабрегаса с Мишелем Платини и Полом Скоулзом прежде чем доверить ему статус преемника Патрика Виейра в полузащите "Арсенала", Жозе Моуринью называл его "маэстро", Антонио Конте описывал его как определяющего игрока, а Пеп Гвардиола говорил: "Когда Сеск с мячом, в одну секунду он становится наиболее особенным футболистом в мире, у кого оказывается сфера". Все четыре менеджера-чемпиона Англии не могут ошибаться, поскольку каждый из них выигрывал трофеи вместе с каталонцем. Кубок Англии с Венгером, Премьер-лига с Моуринью, оба этих трофея с Конте, Суперкубки Испании и Европы, Кубок Испании и клубный чемпионат мира с Гвардиолой, а ведь тот также выигрывал Примеру после ухода Пепа, и триумфовал на двух Евро и ЧМ-2010 вместе со своей национальной командой», — описывает богатый послужной список опытного исполнителя Адам Бейт в материале Sky Sports.

«С точки зрения статистики так вообще не о чем спорить, потому что дело не только в трофеях: вклад в игру своих команд Фабрегаса велик, и он всегда был связующим звеном их действий, контролируя темп, отдавая короткие передачи для сохранения контроля мяча и длинные — для того, чтобы взломать чужую оборону — этот диапазон применяется редко, но еще реже встречается само понимание, какой именно вариант нужно выбрать. В 2016 году Сеск отличился своей 100-й голевой передачей в АПЛ, когда ассистировал Виллиану в матче против "Стока" — никто не организовывал столько голов для партнеров за столь короткое время в лиге. Только Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (103) и Фрэнк Лампард достигли этой отметки, а каталонец с тех пор записал на свой счет 111 ассистов, что больше, чем у 30-ти любых действующих игроков чемпионата».

Фабрегас заслужил считаться легендой

«Он — это совершенно другой класс; было двое игроков, которые, будучи молодыми, попали в первую команду [»Арсенала«], и о которых сложилось мнение, что эти ребята станут особенными игроками с возрастом: это были Фабрегас и Джек Уилшир, но второго подстерегали проблемы с травмами. Сеск — большой профессионал, у которого было столько талантов в молодости, и он прошел молодежную систему, благодаря чему выучил английский стиль — он мог отбирать, был тверд и обладал всем. Это умеющий все полузащитник, который забивал голы и создавал моменты», — рассказал в эфире talkSPORT о бывшем одноклубнике экс-хавбек «Канониров» Рэй Парлор.

«Он войдет в историю АПЛ как определенно великий футболист с тем, чего он достиг: завоевание двух чемпионских титулов, Кубки Англии, он также выступал за "Барселону" и провел 110 матчей за сборную Испании — насколько хороша была эта команда в тот период? Хави, Андрес Иньеста — он все равно играл в полузащите вместе с ними. Для меня он великий профессионал и великий капитан — абсолютная легенда».

Фабрегас призван помочь «Монако» выползти из кризиса

«Фабрегас в любом случае значительно усилит княжеский клуб, став его большим активом. Он должен стать тем недостающим звеном, которого не хватает молодой команде "Монако". Футболист, который способен менять игру и привнесет опыт в юные ряды монегасков, которые ищут своего лидера», — пишет на страницах Le Parisien Ромен Даво.

«Единственный вопрос — его способность оставаться физически быстрым, ведь в этом сезоне он провел только четыре матча в "Челси", что выражается в 154-х сыгранных минутах. Виной этому, конечно, и приход Жоржиньо, на которого полагается в лондонском коллективе новый менеджер Маурицио Сарри. Но проблема в том, что у [идущего в зоне вылета Лиги 1] "Монако" нет времени задавать вопросы». 0