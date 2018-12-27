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    Дела Тьерри Анри в «Монако» идут все хуже и хуже

    Рассказываем, как легендарный форвард пытается справиться с кризисом в стане «монегасков»

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    Тьерри Анри
    Тьерри Анри
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    Руководство «Монако» пригласило молодого французского тренера Тьерри Анри, чтобы сохранить прописку клуба в Лиге 1, но ему пришлось столкнуться с кризисами сразу на всех фронтах. Авторы The Guardian Адам Уайт и Эрик Девин рассказывают, как легенда «Арсенала» справляется с трудностями.
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    Гол Эдинсона Кавани был встречен стонами на трибунах. Всего 17 месяцев назад «Монако» опозорил ПСЖ, завоевав чемпионский титул, но уже в этом ноябре, всего за 11 минут матча «монегаски» пропустили дважды. Травма Насера Шадли усугубила подавленное настроение на стадионе «Луи II», а когда заменивший его Жорди Мбоула также был вынужден покинуть поле, по губам тренера Тьерри Анри на бровке можно было легко прочитать «Вау...».

    Ужасное домашнее поражение «Монако» со счетом 0:2 в субботнем матче с аутсайдером «Генгамом» оставляет их на 19-м месте в Лиге 1 перед зимнего перерыва, без какого либо позитива, в то время как клуб страдает из-за катастрофической эпидемии травм и неоднократных обвинений в свою сторону от Football Leaks, не говоря уже об угрозе вылета. Вот уж действительно, «Вау».

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    • Чтобы подчеркнуть спад «Монако», отметим, что клуб проиграл девять из своих последних 12 игр в Лиге 1, столько же, сколько поражений они потерпели за предыдущие 73 встречи. Оставив в стороне волнение и романтизирование и признаем, что Анри мало что изменил за 14 игр в качестве тренера и, после всего трех побед, даже первоначальный позитив развеялся. Надежда, возникшая в результате победы над другими аутсайдерами «Каном» и «Амьеном», благодаря штрафному удару Радамеля Фалькао и пенальти, оказалась неуместной, так как игра команды вновь рассыпалась на этой неделе.

    Анри буквально олицетворяет собой атмосферу в «Монако». Его очевидное разочарование в сочетании с чувством отчаяния стало особенно заметно на этой неделе, когда он критиковал свою команду после ужасного поражения со счетом 0:3 в Лионе. «Без желания трудно победить. Не показывая глубины, трудно выиграть», — объяснил Генри, в добавок к своему предыдущему утверждению, что его «игроки непроизвольно отказываются играть» из-за сильной неуверенности в себе.

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    • Все более угрюмый вице-президент «Монако» Вадим Васильев, который, как утверждает Mediapart, лично получает 10% всей трансферной прибыли, настаивал, что клуб «не привел [Анри] в качестве пожарного, он здесь надолго, а не для краткосрочной работы». Однако мрачный вид Анри не намекает на долгосрочное стратегические мышление, а тренер часто теряет хладнокровие. «Как во втором тайме в Мадриде, полузащита из трех человек, Голо слева», — сказал он Юри Тилемансу во время поражения в Монпелье. «Сколько раз я должен повторять… на английском, на французском, что еще ты хочешь?».

    Критика Анри во французских СМИ усиливается, пока он превращается во все более и более несчастную фигуру на боковой линии. Один из экспертов популярной радиостанции RMC посчитал его «жалким». Это угрюмое, отстраненное отношение к тренеру медленно передавалось и его игрокам, в то время как Анри объяснял поражение от «Реймса» тем, что они «практически выиграли все дуэли и играли так, как и должны играть дома. С нашей же стороны желания победить не было». Хотя Анри и имеет статус легенды в Англии, его слава во Франции не столь высока, и его авторитет в молодой команде остается под вопросом. Раздраженный взгляд тренера на Бенуа Бадиашиле после того, как многообещающий защитник оставил свой стул на пути Анри, когда они покидали пресс-конференцию, лишь подчеркнул его разочарование по поводу всеобъемлющей неопытности игроков.

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    • Игра команды балансировала на грани «неумелой», «наивной» и «разобщенной». Например, Тилеманс терял мяч 34 раза во время проигранного матча с «Генгамом», в то время как форма центрального защитника Жемерсона, особенно в эпизодах с двумя последними голами от «Монпелье», была катастрофической. Это, однако, только частично на совести Анри. Несмотря на имеющееся в его запасе время, бывший тренер Леонардо Жардим не смог перегруппироваться после последнего оттока талантов из команды этим летом, в то время как селекции бывшего спортивного директора «Челси» Майкла Эменало не хватало четко выбранной стратегии. Поиск и подписание новых талантов, таких как Тома Лемар, Бенджамин Менди и Бернардо Сильва, были заменены выплатами семизначных сумм за сырых подростков, едва готовых к игре в первой команде.

    Количество травмированных выросло до двукратных чисел в течение нескольких недель, в их числе оказались и множество выдающихся игроков первой команды, таких как хорватский вратарь Даниэль Субашич, защитник сборной Франции Джибриль Сидибе, бывший нападающий «Манчестер Сити» Стивен Йоветич, подписанный летом из «Страсбурга» Жан-Эд Ахолу и проведший отличный прошлый сезон форвард Рони Лопес.

    Фалькао даже дошел до того, что раскритиковал качество нынешнего состава, поскольку травмы, уходы игроков и сомнительные приобретения оставили Анри с тем, что фактически является молодежной командой, с добавкой небольшого количество игроков с именем. Например, Хан-Ноа Массенго и Бадиашиле стали первыми игроками, родившимися в XXI веке, которые начали матч Лиги чемпионов в стартовом составе.

    Будущее самого клуба также остается под вопросом. Рыболовлев (Дмитрий Рыболеловев, нынешний основной владелец «Монако» — прим. Livesport.ru) , который, как сообщается, уже в течение некоторого времени планирует продажу клуба, будучи взбешенным различными барьерами, которые накладывают на него как финансовый фэйр-плей, так и французские власти. В ноябре он был задержан полицией по требованию местного судьи в связи с потенциальным соучастием в «активном и пассивном подкупе» и «коррупции». Хотя в заявлении и говорилось, что Рыболовлев был «предположительно невиновен».

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    • Анри настаивает, что он «не думает о зимнем трансферном окне», но руководство клуба о нем совершенно точно думает, и с клубом связывают возможные переходы Сеска Фабрегаса, Миши Батшуайи и Гари Кэхилла. Бывший форвард «Арсенала» признает: «Мы играем, чтобы выжить, а не для того, чтобы что-то выиграть». На этой неделе к тренерскому штабу Анри был добавлен известный в Лиге 1 тренер Франк Пасси, ранее регулярно выступавший в роли «временно исполняющего обязанности» в «Лилле» и «Марселе». Возможно, это признак того, что Васильев планирует перемены.

    В 2011 году «Монако» был понижен в статусе и к Рождеству опустился на дно второй лиги, перед тем, как миллиарды Рыболовлева спасли «монегасков». Теперь будущее россиянина, также как и его тренера, а также будущее статуса «Монако» в Лиге 1 снова под вопросом. На этот раз, однако, спасителя они могут не дождаться. 0

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