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    Football Leaks: Вице-президент «Монако» получает 10% от каждой продажи игроков

    Футбол Франции Монако Между тем Скандалы
    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев имеет прибыль с продажи каждого футболиста французского клуба. Об этом сообщает France Football со ссылкой на отчет Football Leaks.

    Вадим Васильев
    Вадим Васильев
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    По информации источника, в контракте Васильева с монегасками прописан «особенный бонус», который предполагает выплату 10% от общей суммы трансфера уходящего игрока. Таким образом, за финансовый период 2015-2016 годов вице-президент «Монако» заработал 5,3 миллиона евро, а в следующий период — 5,4 миллиона евро.

    По итогам финансового года-2017/18 бонусная выплата Васильева должна увеличиться в связи с продажей Килиана Мбаппе в ПСЖ за 180 миллионов евро, Тьемуэ Бакайоко в «Челси» за 45 миллионов, а также Бернарду Силвы и Бенжамена Менди в «Манчестер Сити» за 50 и 47,5 миллионов соответственно. 0

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