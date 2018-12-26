СМИ: Князь Монако уволит Рыболовлева и пригласит Клинсманна

Дмитрий Рыболовлев и Альбер II
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По данным издания, спортивным директором клуба станет Юрген Клинсманн, в 1992-94 годах выступавший за «Монако».
Ожидается, что в январе клуб покинет его нынешний основной владелец Дмитрий Рыболовлев, который в ноябре был задержан по требованию генпрокуратуры княжества по делу о коррупции.
При этом одним из акционеров «Монако» станет неназванный канадский инвестор. В руководство также войдут принцесса Стефания и ее сын Луи.
В нынешнем сезоне «Монако» занимает предпоследнее место в лиге 1, набрав 13 очков в 18 матчах.
В октябре тренер Леонарду Жардим, с именем которого были связаны все успехи клуба в последние годы, был отправлен в отставку. На его место пришел бывший игрок «Монако» Тьерри Анри. 0