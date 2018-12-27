Владелец «Монако» прокомментировал слухи о продаже клуба

Основной владелец «Монако»не планирует продажу своей части акций клуба, сообщил его официальный представитель

Дмитрий Рыболовлев twitter.com/as_monaco 1000 Фрибет для всех Забрать!

Напомним, что ранее во французских СМИ появилась информация о том, что Рыболовлев в январе покинет клуб, который под свой контроль возьмет князь Монако Альбер II.

В ноябре бизнесмен задержан по требованию генпрокуратуры княжества по делу о коррупции и «активном и пассивном подкупе». Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля.

«Как мы уже неоднократно заявляли, Дмитрий Рыболовлев не планирует продажу своего пакета акций в клубе и намерен и дальше уделять внимание его развитию.

Несмотря на трудную текущую ситуацию, он надеется, что под руководством нового тренера клуб сможет добиться успехов и показать хорошие результаты», — сообщил Чечкин LiveSport.Ru.

В октябре тренер Леонарду Жардим, с именем которого были связаны все успехи клуба в последние годы, был отправлен в отставку. На его место пришел бывший игрок «Монако» Тьерри Анри.

В нынешнем сезоне «Монако» занимает предпоследнее место в лиге 1, набрав 13 очков в 18 матчах. 0