Владелец «Монако» прокомментировал слухи о продаже клуба

Напомним, что ранее во французских СМИ появилась информация о том, что Рыболовлев в январе покинет клуб, который под свой контроль возьмет князь Монако Альбер II.
В ноябре бизнесмен задержан по требованию генпрокуратуры княжества по делу о коррупции и «активном и пассивном подкупе». Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля.
«Как мы уже неоднократно заявляли, Дмитрий Рыболовлев не планирует продажу своего пакета акций в клубе и намерен и дальше уделять внимание его развитию.
Несмотря на трудную текущую ситуацию, он надеется, что под руководством нового тренера клуб сможет добиться успехов и показать хорошие результаты», — сообщил Чечкин LiveSport.Ru.
В октябре тренер Леонарду Жардим, с именем которого были связаны все успехи клуба в последние годы, был отправлен в отставку. На его место пришел бывший игрок «Монако» Тьерри Анри.
В нынешнем сезоне «Монако» занимает предпоследнее место в лиге 1, набрав 13 очков в 18 матчах. 0