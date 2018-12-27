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    Владелец «Монако» прокомментировал слухи о продаже клуба

    Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Основной владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев не планирует продажу своей части акций клуба, сообщил его официальный представитель Дмитрий Чечкин.

    Дмитрий Рыболовлев
    Дмитрий Рыболовлев
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    Напомним, что ранее во французских СМИ появилась информация о том, что Рыболовлев в январе покинет клуб, который под свой контроль возьмет князь Монако Альбер II.

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    • В ноябре бизнесмен задержан по требованию генпрокуратуры княжества по делу о коррупции и «активном и пассивном подкупе». Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля.

    «Как мы уже неоднократно заявляли, Дмитрий Рыболовлев не планирует продажу своего пакета акций в клубе и намерен и дальше уделять внимание его развитию.

    Несмотря на трудную текущую ситуацию, он надеется, что под руководством нового тренера клуб сможет добиться успехов и показать хорошие результаты», — сообщил Чечкин LiveSport.Ru.

    В октябре тренер Леонарду Жардим, с именем которого были связаны все успехи клуба в последние годы, был отправлен в отставку. На его место пришел бывший игрок «Монако» Тьерри Анри.

    В нынешнем сезоне «Монако» занимает предпоследнее место в лиге 1, набрав 13 очков в 18 матчах. 0

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