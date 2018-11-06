Российский владелец «Монако» помещён под стражу

Российский владелец «Монако»задержан и помещён под стражу утром 6 ноября, сообщает Le Monde.

По данным источника, арест 51-летнего российского миллиардера связан с судебным расследованием в отношении него по обвинению в коррупции, торговле влиянием и финансовыми махинациями, в том числе, связанных с вложением средств в «Монако» в обход системы. Также в этот день в доме Рыболовлева был проведён обыск.

Напомним, Рыболовлев приобрел «Монако» в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

«Монако» занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков. 0