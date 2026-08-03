4 августа в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют «Спарта» и «Лион». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.73.
«Спарта»
Перед матчем: «Спарта» в прошлом сезоне стала вице-чемпионом Чехии, что позволило команде квалифицироваться в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Последние матчи: В предыдущей встрече «Спарта» обыграла дома «Злин» в рамках 2-го тура чемпионата Чехии — 3:1.
До того пражане проиграли «Збройовке» (1:3) в чемпионате Чехии и «Норшеллану» (1:5) в товарищеской встрече.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Спарта» не лучшим образом начала сезон во внутреннем первенстве, успев проиграть уже в первом туре.
Команда отнюдь не является фаворитом в противостоянии против «Лиона», но сделает все, чтобы достойно отстоять честь чешского футбола.
«Лион»
Перед матчем: «Ткачи» в прошлом сезоне французской Лиги 1 заняли четвертое место, которое позволило попасть в Лигу чемпионов с третьего отборочного раунда турнира.
Последние матчи: В предыдущей «товарке» команда Паулу Фонсеки разгромно проиграла «Бетису» — 0:4.
До того «ткачи» обыграли «Вольфсубрг» (2:0) и потерпели поражение от пражской «Славии» (0:2) в контрольных встречах.
Состояние команды: «Ткачи» сыграют в Лиге чемпионов впервые с полуфинала в сезоне-2019/2020, но для полноправного возвращения команде стоит пройти два этапа квалификации.
Жребий оказался весьма благосклонным для команды Паулу Фонсеки, ведь «Лион» никогда прежде не проигрывал своим будущим соперникам.
Статистика для ставок
- «Спарта» пропускала в последних трех матчах
- «Лион» сыграл «на ноль» только в одной встрече из последних пяти
- Команды друг против друга провели шесть встреч — пять раз победу праздновали «ткачи», еще одна встреча разошлась миром
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Лион» фаворитом с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.55, а победа «Спарты» — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.73 и 2.02.
Прогноз: Обе команды любят играть результативно и вполне стоит ожидать, что встреча будет результативной.
Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.73.
Прогноз: Также можно поставить на то, что «Спарта» порадует своих фанатов победой.
Ставка: Победа «Спарты» в одном из таймов за 2.05