прогноз на матч Лиги чемпионов по футболу, ставка за 1.73

4 августа в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют «Спарта» и «Лион». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.73.

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«Спарта»

Перед матчем: «Спарта» в прошлом сезоне стала вице-чемпионом Чехии, что позволило команде квалифицироваться в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Последние матчи: В предыдущей встрече «Спарта» обыграла дома «Злин» в рамках 2-го тура чемпионата Чехии — 3:1.

До того пражане проиграли «Збройовке» (1:3) в чемпионате Чехии и «Норшеллану» (1:5) в товарищеской встрече.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Спарта» не лучшим образом начала сезон во внутреннем первенстве, успев проиграть уже в первом туре.

Команда отнюдь не является фаворитом в противостоянии против «Лиона», но сделает все, чтобы достойно отстоять честь чешского футбола.

«Лион»

Перед матчем: «Ткачи» в прошлом сезоне французской Лиги 1 заняли четвертое место, которое позволило попасть в Лигу чемпионов с третьего отборочного раунда турнира.

Последние матчи: В предыдущей «товарке» команда Паулу Фонсеки разгромно проиграла «Бетису» — 0:4.

До того «ткачи» обыграли «Вольфсубрг» (2:0) и потерпели поражение от пражской «Славии» (0:2) в контрольных встречах.

Состояние команды: «Ткачи» сыграют в Лиге чемпионов впервые с полуфинала в сезоне-2019/2020, но для полноправного возвращения команде стоит пройти два этапа квалификации.

Жребий оказался весьма благосклонным для команды Паулу Фонсеки, ведь «Лион» никогда прежде не проигрывал своим будущим соперникам.

На что ставят в матче Спарта — Лион Букмекерские коэффициенты на матч Спарта — Лион: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Спарта» пропускала в последних трех матчах

«Лион» сыграл «на ноль» только в одной встрече из последних пяти

Команды друг против друга провели шесть встреч — пять раз победу праздновали «ткачи», еще одна встреча разошлась миром

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Лион» фаворитом с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.55, а победа «Спарты» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.73 и 2.02.

Прогноз: Обе команды любят играть результативно и вполне стоит ожидать, что встреча будет результативной.

1.73 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч «Спарта» — «Лион» принесёт чистый выигрыш 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.73.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Спарта» порадует своих фанатов победой.

2.05 Победа «Спарты» в одном из таймов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Спарта» — «Лион» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Спарты» в одном из таймов за 2.05