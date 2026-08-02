3 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Уфа» и «КАМАЗ». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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«Уфа»

Турнирное положение: «Уфа» может постараться попасть в зону стыков и вернуться в элиту российского футбола. На текущий момент команда Омари Тетрадзе весьма уверенно занимает 2-ю строчку турнирной таблицы. Башкирский коллектив в трех стартовых турах сумел набрать семь очков.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела успешно. Уфимцы в родных стенах нанесли минимальное поражение «СКА-Хабаровску» со счетом 1:0.

Несколько ранее команда в гостях разошлась результативной ничьей с ивановским «Текстильщиком» (2:2). К тому же в стартовом туре уфимцы на домашней арене разгромили «Ленинградец» (3:0).

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Уфа» демонстрирует отличную вариативность в атаке, однако в прошлом туре все решило исполнительское мастерство нападающего. На счету Дилана Ортиса победный гол с пенальти в первом тайме. Уфимцы летом сохранили свои главные кадровые активы и планомерно набирают ход.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: Команда сохранила костяк, но старт сезона для нее откровенно не задался. На текущий момент команда плотно осела на последней, 18-й строчке турнирной таблицы. «КАМАЗ» в трех стартовых турах не сумел набрать ни одного очка. В них подопечные Антона Хазова забили всего два мяча при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела очередное фиаско. Челнинцы на своем поле безвольно уступили волгоградскому «Ротору» со счетом 0:2.

До того команда в упорной борьбе проиграла «Нижнему Новгороду» (1:2). А вот на самом старте нового сезона автозаводцы в гостях крупно уступили костромскому «Спартаку» (1:3).

Состояние команды: Автозаводцы находятся в глубоком психологическом кризисе. К тому же лидеры атаки вроде Максима Богданца или Романа Мануйлова пока отличаются лишь редкими вспышками активности. К тому же команда Хазова крайне слабо выглядит при позиционной обороне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Уфа» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценивается в 3.20, тогда как победа оппонента — в 3.10.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.17, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.59.

Прогноз: Считаем, что обоим коллективам по силам поразить ворота в этом матче, поэтому сыграем на ожидании голов от каждой из команд.

1.97 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Уфа» — «КАМАЗ» принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Обе забьют в матче за 1.97.

Прогноз: Гости вполне могут засушить этот матч и добыть первые очки в сезоне, поэтому можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата.

3.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Уфа» — «КАМАЗ» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья в матче за 3.20.