«Спартак» победит в Грозном, в матче за Суперкубок Нидерландов будет много голов

В этом экспрессе проанализируем игру в РПЛ, товарищескую встречу и матч за Суперкубок Нидерландов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.68.

ПСВ — АЗ

Футбол. Матч за Суперкубок Нидерландов

ПСВ подходит к старту нового сезона в статусе действующего чемпиона страны и намерен начать его с очередного трофея. Команда уверенно провела предсезонную подготовку: после двух ничьих с «Антверпеном» (1:1) и «Ракувом» (2:2) эйндховенцы разгромили «Юнион Сент-Жилуаз» (7:3), уступили «Вильярреалу» (1:3), а затем завершили цикл победой над «Эйндховеном» со счетом 3:0.

Летом ПСВ понес лишь одну по-настоящему серьезную потерю — в «Баварию» перешел лучший бомбардир прошлого сезона Исмаэль Сайбари. Однако руководство оперативно подписало Свена Мейнанса, который как раз выступал за АЗ и способен частично компенсировать уход лидера.

АЗ также качественно подготовился к сезону. Команда одержала три победы в пяти товарищеских матчах, сыграла вничью с «Гентом» и показала хороший уровень футбола против сильных соперников. Победа в Кубке Нидерландов позволила алкмарцам попасть в Лигу Европы, поэтому новый сезон они начинают с большими амбициями.

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Главной проблемой АЗ остается статистика личных встреч. Последняя победа над ПСВ была одержана еще в 2022 году. После этого команды встречались семь раз, и эйндховенцы выиграли шесть матчей, еще один завершился вничью. При этом ПСВ практически в каждой игре забивает алкмарцам не менее двух мячей, а преимущество в классе особенно заметно в решающих матчах.

Есть все основания ожидать открытого футбола. АЗ обладает достаточным потенциалом, чтобы отличиться, однако остановить одну из самых результативных команд Нидерландов будет крайне непросто.

Ставка: ТБ 3.5 гола за 1.95.

«Ахмат» — «Спартак»

Футбол. Чемпионат России

«Ахмат» начнет домашнюю часть сезона матчем против одного из главных претендентов на высокие места. В первом туре команда Станислава Черчесова сумела добиться достойного результата, сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1). Несмотря на быстро пропущенный мяч, грозненцы не потеряли самообладания, постепенно выровняли игру, а после перерыва выглядели даже предпочтительнее соперника. Гол новичка Эральда Максути принес заслуженное очко, а сама команда оставила приятное впечатление своей организованностью.

Теперь «Ахмат» возвращается на домашний стадион, где традиционно действует значительно увереннее. В Грозном хозяева всегда играют с высокой самоотдачей и оказывают серьезное давление на любого соперника.

«Спартак» начал чемпионат с уверенной победы над «Родиной» (3:0), быстро оставив позади неудачу в Суперкубке России против «Зенита». Перед выездом в Грозный у тренерского штаба практически нет кадровых проблем. После дисквалификации возвращается защитник Кристофер Ву.

Статистика последних встреч также говорит в пользу москвичей. В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Ахмат», забив в этих матчах пять мячей. Однако рассчитывать на легкую прогулку гостям не стоит. На своем поле грозненцы редко уступают без борьбы.

Ставка: Победа «Спартака» за 1.93.

«Ливерпуль» — «Лидс»

Футбол. Товарищеский матч

«Ливерпуль» подходит к товарищеской встрече в отличном состоянии. После неудачного прошлого сезона, в котором мерсисайдцы финишировали лишь пятыми в чемпионате Англии, команда начинает новую эпоху под руководством Андони Ираолы. Пока работа нового наставника оставляет приятное впечатление. В двух товарищеских матчах красные одержали две победы: сначала в зрелищном поединке обыграли «Сандерленд» (4:2), а затем минимально переиграли «Рексхэм» (1:0).

Главным плюсом «Ливерпуля» остается атакующая линия. Команда играет в высоком темпе, активно использует прессинг и регулярно создает большое количество моментов. Даже несмотря на активную ротацию состава, качество игры впереди остается высоким. Кроме того, футболисты постепенно адаптируются к требованиям нового главного тренера, что заметно по организации игры и взаимодействию между линиями.

«Лидс» также проводит качественную подготовку к сезону. Команда Даниэля Фарке в прошлом чемпионате уверенно сохранила место в АПЛ, а летом продолжает работать над улучшением игры. В спаррингах «павлины» сначала уступили «Рексхэму» (2:3), хотя дважды отыгрывались по ходу встречи, а затем благодаря быстрому голу обыграли «Сандерленд» (1:0).

При этом в игре «Лидса» по-прежнему остаются проблемы в обороне. Команда нередко допускает ошибки под высоким прессингом и испытывает сложности против соперников, которые много владеют мячом. Именно эти слабые стороны может использовать «Ливерпуль», чей стиль при Андони Ираоле предполагает интенсивное давление и быстрые переходы в атаку.

Ставка: Обе команды забьют за 1.51.

5.68 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.68.