4 августа в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Родина» Москва и «Рубин». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

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«Родина»

Турнирное положение: Москвичи неудачно дебютировали в РПЛ. По итогам двух стартовых туров команда находится на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «Родина» Москва в двух матчах чемпионата не набрала ни одного очка. Команда отличилась 2 голами, пропустив в свои ворота 7.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в перестрелке уступив «Ростову» (2:4).

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До того команда была бита земляками из «Спартака» (0:3). Да и в 2 летних контрольных матчах результаты были не ахти какие: сухая ничья с «Локомотивом» и поражение от «Акрона» (0:5).

При этом «Родина» только привыкает к суровым реалиям элитного дивизиона. Плюс пока молчат пушки двух лидеров атак Ивана Тимошенко и Артёма Максименко.

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Состояние команды: «Родина» достаточно крепка, однако оборонительные редуты москвичей не назовешь сверхнадежными. Даже скромный «Ростов» их разобрал на запчасти.

При этом «Родина» традиционно неудачно противостоит «Рубину». В двух очных поединках команда уступила один раз при одной ничьей. К тому же москвичи еще не поражали ворота казанцев.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы выдали посредственный старт чемпионата. Команда находится на 9-й позиции в турнирной таблице.

При этом «Рубин» набрал всего три очка. Казанцы забили три мяча, пропустив в свои ворота на один больше.

Последние матчи: в минувшем туре команда нанесла поражение «Акрону» (1:2), а отличившийся голом Мирлинд Даку тепло попрощался с партнерами.

До того команда была бита «Краснодаром» (1:3). При этом казанцы в 6 летних контрольных поединках добыли всего 2 победы.

Плюс ко всему «Рубин» неизменно пропускал в 4 своих последних матчах. Да и потеря Даку ничего хорошего казанцам не сулит. Атакующая игра команды во многом зависела от албанца.

Состояние команды: Казанцы постараются подтянуться в топ-6, да и в Кубке вполне способны пройти довольно далеко.

Казанцы в этом поединке явно предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка шанс проявить себя получат игроки, проведшие на поле мало времени в двух первых турах чемпионата.

Нет сомнений, что казанцы направляются в Химки за тремя очками. Вот только каким будет атакующий потенциал без Даку — тот еще воспрос.

На что ставят в матче Родина — Рубин Букмекерские коэффициенты на матч Родина — Рубин: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 1.99, а на «Родину» — 3.66; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.85.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.82, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.02.

Прогноз: Москвичи пока сыроваты, однако и «Рубину» в атаке будет крайне сложно без Даку.

2.32 Победа «Рубина» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Родина» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Победа «Рубина» во 2-м тайме за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.95 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Родина» — «Рубин» принесёт прибыль 1950₽, общая выплата — 2950₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.95.

Пять причин, почему ставка зайдет