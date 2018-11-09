Ненасытный Мбаппе, махинации «Сити» и российские инсайды

Килиан Мбаппе не отстает от Неймара в плане финансовых запросов? «Манчестер Сити» разработал проект обхода финансового фэйр-плей? Джанни Инфантино — самый настоящий лоббист? У российских клубов странные спонсорские контракты? Все это — в очередной утечке информации от Football Leaks.

Российская тема

Российские клубы стали темой инсайдов Football Leaks ФК «Зенит»

«Зенит», «Локомотив» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета через спонсорские соглашения после введения финансового фэйр-плей УЕФА, сообщает источник.

В нарушении правил ФФП подозреваются «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Рубин». Как утверждается в расследовании, с момента введения правил в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» вложили 1,65 миллиарда евро из бюджета российских госкомпаний, похожие схемы применяются и сейчас.

Так, генеральный спонсор «Зенита» — «Газпром» — влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году. После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, «Зенит» пошел на сделку со следствием.

В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП. А снижение уровня финансирования, согласно позиции руководства «Зенита», привело бы к оттоку интереса от футбола перед ЧМ-2018. Похожие аргументы позже предъявлял и «Локомотив».

В «Динамо» владельцем и генеральным спонсором был ВТБ. 96% спонсорских взносов поступили от банка. 211-миллионный бюджет клуба зависел от ВТБ на 86%.

Комитет УЕФА по ФФП открыл дела против российских клубов. Оказалось, что сделка ВТБ с «Динамо» была переоценена на 1000%. Клуб получал 90 миллионов евро, хотя экономически обоснованной цифрой выглядели всего 9 миллионов.

Что касается «Рубина», то здесь руководство Казани в те же годы вложило в клуб 60 миллионов евро через пожертвования и займы, чтобы закрыть долги в бюджете.

«Динамо» и «Рубин» были отстранены от участия в еврокубках на один сезон с испытательным двухлетним сроком, а с «Зенита» и «Локомотива» через три года сняли все ограничения.

Делишки «Манчестер Сити»

Шейх Мансур Sky Sports

«Манчестер Сити» разработал проект, который позволил клубу потратить за пять лет 1,1 миллиарда евро на приобретение футболистов и при этом не нарушить правила финансового фэйр-плей.

Именно такую космическую сумму заплатил за новых игроков владелец «горожан» шейх Мансур с 2008 по 2012 год.

Непомерные расходы «небесно-голубых» остались безнаказанными благодаря хитрому плану исполнительного директора Феррано Сориано, который разработал проект «Длинный лук» для обхода правил финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» получал дополнительные средства от искусственно завышенных спонсорских контрактов и продажи маркетинговых прав на своих игроков.

Интересно, что УЕФА в период реализации плана «Манчестер Сити» возглавлял француз Мишель Платини.

Стали известны гонорары, которые «Манчестер Сити» платил тренеру Роберто Манчини в обход налогового законодательства и финансового фэйр-плей. Итальянский специалист в 2009 году подписал двухлетний контракт и получал зарплату 3,2 миллиона фунтов в год без учета бонусов.

При этом «Ман Сити» платил Манчини лишь 1,45 миллиона в год, а «Аль-Джазира» из Абу-Даби, принадлежащая владельцу «горожан» шейху Мансуру бен Зайеду аль-Найяну, платила ему 1,75 миллиона в год. Манчини получал зарплату от «Аль-Джазиры» якобы за услуги советника. Например, в 2011 году деньги, предназначенные для Манчини, были отправлены из Манчестера в «Аль-Джазиру», а затем прошли через оффшорную компанию на Маврикии Sparkleglow Holdings.

Кроме того, клуб подписал контракт с нынешним главным тренером Хосепом Гвардиолой всего через два месяца после того, как каталонец приступил к работе с «Баварией». Это случилось в октябре 2015 года. «Ман Сити» специально организовал секретную операцию по найму Гвардиолы, с которым встречался спортивный директор клуба Чики Бегиристайн. При этом английский клуб стремился всеми силами не допустить утечки информации в прессу. Сообщается, что в первый сезон Гвардиола заработал 13,5 млн евро, а во второй — 16,75 млн.

Инсайды коснулись и Лероя Сане. «Ман Сити» гарантировал вингеру Лерою Сане высокую зарплату, чтобы «Бавария» не смогла купить игрока в 2016 году.

Англичане купили 20-летнего немца у «Шальке» за 50 миллионов евро и пообещали ему гарантированный заработок в 28 миллионов евро. Клуб обязался компенсировать разницу, если зарплата и бонусы игрока за три года не составят нужную сумму.

Расизм в ПСЖ, дорогой имидж Неймара и ненасытный Мбаппе

Килиан Мбаппе и Неймар uefa.com

С 2013-го по 2018-й годы скауты «Пари Сен-Жермен» отбирали игроков по расовому принципу.

В частности, в ПСЖ при отборе новых игроков учитывали их этническую принадлежность, для чего скауты столичного клуба заполняли оценочные карты молодых футболистов, включающие такие варианты их происхождения: француз, североафриканец, уроженец Вест-Индии и африканец.

При том, что во Франции закон запрещает сбор или обработку персональных данных, которые прямо или косвенно показывают расовое или этническое происхождение лиц. Преступление карается лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом в размере 300 тыс. евро. По словам одного из скаутов, цитируемых в документах, в парижском клубе не хотели рассматривать футболистов из Африки, так как они часто меняли свой настоящий возраст. Как отмечается, в начале октября клуб провел внутреннее расследование и предпринял соответствующие шаги по недопущению повторения подобной ситуации. Якобы руководство клуба не знало о таких принципах в скаутском отделе.

В настоящее время в стане парижан есть только один игрок африканского происхождения — 29-летний Эрик Чупо-Мотинг.

ПСЖ платит своим футболистам премии за соблюдение трудовой этики — приветствие фанатов, имидж и участие в интервью. Премия Неймара составляет 375 тысяч в месяц (10% от его зарплаты — 3,5 млн евро в месяц), Килиан Мбаппе получает 117 тысяч, Дани Алвес, Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария — по 70, Тиаго Силва — 33 тысячи в месяц.

Football Leaks сообщил, что парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей. Кроме того, игроки должны во время приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба. За нарушения положены штрафы.

Французское издание L’Equipe поделилось информацией из последнего отчета Football Leaks, в котором подробно рассказывается об условиях трансфера нападающего Килиана Мбаппе из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года.

По данным источника, после окончания сезона-2016/17 молодой футболист потребовал у монегасков повышения оклада в 16 раз, после чего его зарплата стала бы такой же, как у капитана команды Радамеля Фалькао — € 8 млн в год. Клуб отказал, после чего договорился о трансфере вингера в мадридский «Реал». Последние должны были заплатить 180 миллионов евро — 30 миллионов в качестве бонусов, но позже сумма увеличилась до 2014 млн.

Мбаппе в итоге отказался от перехода в «Реал» в пользу ПСЖ. Причиной тому стали условия контракта, которые согласилось выполнить руководство парижского клуба. Во-первых, за переход в ПСЖ сторона игрока получила 5 миллионов. Мбаппе требовал зарплату в размере € 10 млн в год, однако в итоге стороны договорились о сумме € 7 млн в первый сезон, которая с каждым сезоном должна была увеличиваться. Таким образом, оклад форварда должен вырасти до € 12 млн.

При этом некоторые пункты контракта были выполнены лишь частично. Так, Мбаппе хотел, чтобы в случае завоевания «Золотого мяча» он автоматически стал самым высокооплачиваемым игроком. Клуб в итоге пообещал ему разовую выплату в размере € 500 тыс. за награду. Футболист также требовал 50 часов в год бесплатного использования личного самолёта, но вместо этого получил € 30 тыс. в месяц для оплаты услуг водителя и охранника.

Кроме того, аренда Мбаппе с правом выкупа позволила парижанам уйти от выплаты налогов в размере 30 миллионов евро.

Рыболовлев и офшоры

Дмитрий Рыболовлев twitter.com/as_monaco

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на новые публикации Football Leaks, основанные на утечках финансовых документов, российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев вкладывал средства в «Монако» в обход системы учета финансового фэйр-плей.

По данным источника, для этих денежных вливаний, которые составляли 140 миллионов евро в год, Рыболовлев, купивший «Монако» в 2011 году, использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах. Деньги проводились как спонсорские отчисления.

Напомним, два дня назад бизнесмен был задержан в Монако. Прокуратура Монако вменяет ему факты коррупции, торговли влиянием и соучастие в этих преступлениях. Рыболовлев был задержан за несколько часов до матча Лиги чемпионов между «Монако» и «Брюгге».

Впрочем, задержание Рыболовлева, по всей видимости, связано не с «Монако», а с его личными делами. В 2015 году у российского бизнесмена случился конфликт с арт-дилером Ивом Бувье — олигарх обвинил перекупщика в завышении цен на картины Пабло Пикассо и Амедео Модильяни на общую сумму в 1 млрд евро.

Жорже Мендеш и его «неожиданный» доход

Это уже кажется мелочью на фоне остальных скандалов.

Агент Жорже Мендеш получил свою выгоду при переходе Килиана Мбаппе из «Монако» в ПСЖ. По информации Football Leaks, португалец заработал на этом трансфере 9 миллионов евро.

Не ясно, как именно Мендеш участвовал в сделке. Сообщается, что это как-то связано с контрактами, подписанными задним числом. Примечательно, что Мендеш не является агентом Мбаппе. 0