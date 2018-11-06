Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛ

Перспектива увидеть то, как «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона проигрывает «Болтону», «Ливерпуль» теряет очки в матче с «Блэкпулом», или же «Манчестер Сити» не справляется с «Бернли» — это одна из причин, по которым АПЛ стала самой богатой лигой в мировом футболе.
Но теперь та непредсказуемость, во многом благодаря которой АПЛ с развлекательной точки зрения и по мировой популярности оказалась впереди испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А, просто исчезла.
Никто не ждал, что «Ман Сити» потеряет очки в воскресном матче против «Саутгемптона». И никто ни капли не удивился тому, что команда Пепа Гвардиолы забила шесть мячей. «Челси» пришлось сражаться с «Кристал Пэлас», но все равно они вырвали победу в концовке (2:1). И даже «Манчестер Юнайтед», единственный из команд «Большой шестерки», кто в этом сезоне может дарить надежду представителям нижней части таблицы, выиграл в непростом матче в Борнмуте благодаря точному удару Маркуса Рэшфорда.
В то время, как испанская и немецкая лиги наслаждаются столь редким для них вкусом непредсказуемости из-за мучений «Реала» и «Баварии», которые переживают кризис («Реал» — на шестом месте, а «Бавария» — на непривычном третьем), топ-клубы АПЛ все дальше и дальше уходят от остальных. Все становится настолько абсурдным, что претенденты на титул даже не были близки к поражениям в матчах против команд из нижней части таблицы. «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» все еще не потерпели ни одного поражения.
Рафу Бенитеса в прошлом сезоне критиковали за то, что в домашнем матче против «Манчестер Сити» он припарковал автобус, и «Ньюкасл» в итоге проиграл 0:1. Но другие команды, которые пытались играть с топ-соперниками в открытый футбол, заплатили очень высокую цену. Они пропускали по пять, шесть или даже семь голов. Неудивительно, что некоторые из них в матчах против топ-шестерки теперь и вовсе ни на что не надеются.
Когда большое количество команд подходит к матчам против «Ман Сити» или «Ливерпуля» лишь с ожиданием самого худшего, разве есть хоть какие-то шансы на то, что их ждет что-то, кроме тяжелого поражения? И как это отражается на еженедельном интересе к английской Премьер-лиге.
«Манчестер Сити», который забивает в среднем по три гола за игру и выиграл в девяти из одиннадцати матчей, располагается на первой строчке и на два очка опережает ближайших преследователей. «Челси», который идет вторым, трижды сыграл вничью в одиннадцати матчах — против «Ливерпуля», «МЮ» и «Вест Хэма». Три ничейных результата и у «Ливерпуля» — отобрать очки у команды Юргена Клоппа смогли только «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».
«Тоттенхэм» в этом сезоне пока нестабилен, но и «шпоры» два из трех поражений потерпели от команд из «Большой шестерки» — от «Ливерпуля» и «Ман Сити». Единственной командой не из топ-шестерки, которая отобрала очки у «шпор», стал «Уотфорд», выигравший со счетом 2:1.
«Арсенал» проиграл «Ман Сити» и «Челси», а также сыграл вничью с «Ливерпулем». Что касается команд не из топ-шестерки, то только «Кристал Пэлас» сумел отобрать очки у «канониров» (2:2).
Лишь «МЮ», похоже, до сих пор играет по старым правилам, будучи королем непредсказуемости. Команда Жозе Моуринью проиграла «Брайтону» и «Вест Хэму», сыграла вничью с «Вулверхэмптоном», а также взяла лишь одно очко из шести возможных в поединках против «Тоттенхэма» и «Челси».
Но если брать в расчет, что «МЮ» не может рассматриваться в качестве претендента на титул в этом сезоне, то получается, что ни одна из команд, находящихся в таблице АПЛ ниже восьмого месте, к этому моменту не смогла обыграть кого-либо из претендентов на чемпионский титул.
Трагическая смерть владельца «Лестера» Вишая Шриваддханапрабха напомнила всем о спортивном чуде, которое «лисы» совершили в сезоне 2015-2016. Тогда команда Клаудио Раньери бросила вызов шансам 5000 к 1 на победу «Лестера» в АПЛ.
«Лестер» появился ниоткуда и оставил всю элиту позади себя. Их успех по-прежнему является примером непредсказуемости спорта и, в частности, способности АПЛ преподносить невероятные сюрпризы. Но победа «Лестера» в итоге лишь укрепила решимость самых богатых клубов еще больше отдалиться от всех остальных.
С 2016 года топ-6 АПЛ — это закрытый клуб, который отделен от остальных разводным мостом. Их богатство, сколоченное благодаря доходам от участия в Лиге чемпионов, призовым в АПЛ или же финансовым вливаниям от владельцев, вознесло их куда-то за горизонт.
Тренеры других команд теперь чаще всего руководствуются тем, чтобы лишь ограничить наносимый урон и даже не пытаются пуститься в приключение. «Эвертон», который в сезоне 2016-2017 финишировал седьмым, на 8 очков отстал от «МЮ», занявшего шестое место. «Бернли» по итогам прошлого сезона занял седьмую строчку с отставанием в 9 очков от «Арсенала», который финишировал на шестой позиции.
Похоже, что то же самое ждет нас и в этом сезоне. «Борнмут» пока шестой, однако поражение от «МЮ» позволило команде Моуринью сравняться с командой Эдди Хоуи по очкам. Так что не стоит ждать, что «Борнмут» слишком долго будет бросать вызов гравитации.
Если такой дисбаланс будет в АПЛ и дальше, если зрелище будет предсказуемым, то количество зрителей у лиги будет уменьшаться, а значит, и огромные суммы, которые английские клубы получают от трансляций, будут подвержены риску. Если вы хотите непредсказуемости, то в этом сезоне гораздо лучше переключить свое внимание на Ла Лигу или Бундеслигу. И это очень тревожная ситуация для Премьер-лиги. 0