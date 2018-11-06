Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛ

Непредсказуемость всегда преподносилась как уникальный и привлекательный для покупателей телевизионных прав элемент английской Премьер-лиги. Способность клуба из нижней части турнирной таблицы обыграть одного из лидеров, риск для топ-клубов потерять очки в любом матче или даже полностью оконфузиться, всегда были одной из причин для того, чтобы включить телевизор на выходных.

Перспектива увидеть то, как «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона проигрывает «Болтону», «Ливерпуль» теряет очки в матче с «Блэкпулом», или же «Манчестер Сити» не справляется с «Бернли» — это одна из причин, по которым АПЛ стала самой богатой лигой в мировом футболе.

Но теперь та непредсказуемость, во многом благодаря которой АПЛ с развлекательной точки зрения и по мировой популярности оказалась впереди испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А, просто исчезла.

Никто не ждал, что «Ман Сити» потеряет очки в воскресном матче против «Саутгемптона». И никто ни капли не удивился тому, что команда Пепа Гвардиолы забила шесть мячей. «Челси» пришлось сражаться с «Кристал Пэлас», но все равно они вырвали победу в концовке (2:1). И даже «Манчестер Юнайтед», единственный из команд «Большой шестерки», кто в этом сезоне может дарить надежду представителям нижней части таблицы, выиграл в непростом матче в Борнмуте благодаря точному удару Маркуса Рэшфорда.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» twitter.com/mancity

В то время, как испанская и немецкая лиги наслаждаются столь редким для них вкусом непредсказуемости из-за мучений «Реала» и «Баварии», которые переживают кризис («Реал» — на шестом месте, а «Бавария» — на непривычном третьем), топ-клубы АПЛ все дальше и дальше уходят от остальных. Все становится настолько абсурдным, что претенденты на титул даже не были близки к поражениям в матчах против команд из нижней части таблицы. «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» все еще не потерпели ни одного поражения.

Рафу Бенитеса в прошлом сезоне критиковали за то, что в домашнем матче против «Манчестер Сити» он припарковал автобус, и «Ньюкасл» в итоге проиграл 0:1. Но другие команды, которые пытались играть с топ-соперниками в открытый футбол, заплатили очень высокую цену. Они пропускали по пять, шесть или даже семь голов. Неудивительно, что некоторые из них в матчах против топ-шестерки теперь и вовсе ни на что не надеются.

Когда большое количество команд подходит к матчам против «Ман Сити» или «Ливерпуля» лишь с ожиданием самого худшего, разве есть хоть какие-то шансы на то, что их ждет что-то, кроме тяжелого поражения? И как это отражается на еженедельном интересе к английской Премьер-лиге.

«Манчестер Сити», который забивает в среднем по три гола за игру и выиграл в девяти из одиннадцати матчей, располагается на первой строчке и на два очка опережает ближайших преследователей. «Челси», который идет вторым, трижды сыграл вничью в одиннадцати матчах — против «Ливерпуля», «МЮ» и «Вест Хэма». Три ничейных результата и у «Ливерпуля» — отобрать очки у команды Юргена Клоппа смогли только «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».

«Арсенал» — «Ливерпуль» twitter.com/lfc

«Тоттенхэм» в этом сезоне пока нестабилен, но и «шпоры» два из трех поражений потерпели от команд из «Большой шестерки» — от «Ливерпуля» и «Ман Сити». Единственной командой не из топ-шестерки, которая отобрала очки у «шпор», стал «Уотфорд», выигравший со счетом 2:1.

«Арсенал» проиграл «Ман Сити» и «Челси», а также сыграл вничью с «Ливерпулем». Что касается команд не из топ-шестерки, то только «Кристал Пэлас» сумел отобрать очки у «канониров» (2:2).

Лишь «МЮ», похоже, до сих пор играет по старым правилам, будучи королем непредсказуемости. Команда Жозе Моуринью проиграла «Брайтону» и «Вест Хэму», сыграла вничью с «Вулверхэмптоном», а также взяла лишь одно очко из шести возможных в поединках против «Тоттенхэма» и «Челси».

Но если брать в расчет, что «МЮ» не может рассматриваться в качестве претендента на титул в этом сезоне, то получается, что ни одна из команд, находящихся в таблице АПЛ ниже восьмого месте, к этому моменту не смогла обыграть кого-либо из претендентов на чемпионский титул.

Трагическая смерть владельца «Лестера» Вишая Шриваддханапрабха напомнила всем о спортивном чуде, которое «лисы» совершили в сезоне 2015-2016. Тогда команда Клаудио Раньери бросила вызов шансам 5000 к 1 на победу «Лестера» в АПЛ.

Клаудио Раньери yahoo.com

«Лестер» появился ниоткуда и оставил всю элиту позади себя. Их успех по-прежнему является примером непредсказуемости спорта и, в частности, способности АПЛ преподносить невероятные сюрпризы. Но победа «Лестера» в итоге лишь укрепила решимость самых богатых клубов еще больше отдалиться от всех остальных.

С 2016 года топ-6 АПЛ — это закрытый клуб, который отделен от остальных разводным мостом. Их богатство, сколоченное благодаря доходам от участия в Лиге чемпионов, призовым в АПЛ или же финансовым вливаниям от владельцев, вознесло их куда-то за горизонт.

Тренеры других команд теперь чаще всего руководствуются тем, чтобы лишь ограничить наносимый урон и даже не пытаются пуститься в приключение. «Эвертон», который в сезоне 2016-2017 финишировал седьмым, на 8 очков отстал от «МЮ», занявшего шестое место. «Бернли» по итогам прошлого сезона занял седьмую строчку с отставанием в 9 очков от «Арсенала», который финишировал на шестой позиции.

Похоже, что то же самое ждет нас и в этом сезоне. «Борнмут» пока шестой, однако поражение от «МЮ» позволило команде Моуринью сравняться с командой Эдди Хоуи по очкам. Так что не стоит ждать, что «Борнмут» слишком долго будет бросать вызов гравитации.

Игроки «Борнмута» twitter.com/afcbournemouth

Если такой дисбаланс будет в АПЛ и дальше, если зрелище будет предсказуемым, то количество зрителей у лиги будет уменьшаться, а значит, и огромные суммы, которые английские клубы получают от трансляций, будут подвержены риску. Если вы хотите непредсказуемости, то в этом сезоне гораздо лучше переключить свое внимание на Ла Лигу или Бундеслигу. И это очень тревожная ситуация для Премьер-лиги. 0