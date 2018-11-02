Почти успешный клуб

«Тоттенхэм» очень усердно работает над репутацией клуба, который почти достигает целей. Они почти обыграли «Интер», почти выиграли у ПСВ, почти дошли до финала Кубка Англии, почти всерьез поборолись за чемпионский титул. Но в итоге они проиграли в Милане, сыграли вничью в Эйндховене, упустили преимущество в полуфинальном матче против «МЮ» на «Уэмбли» в апреле, а также на 11 очков отстали в чемпионской гонке от «Лестера» в сезоне 2015-2016.

Никто не знает больше о всех этих неудачах, чем сами игроки «шпор». Все вокруг продолжают говорить о том, что эта талантливая команда должна превратить свой потенциал в трофеи. Почему же им это не удается?

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино проделал хорошую работу, сделав «шпор» завсегдатаями топ-тройки АПЛ. Но сейчас он начал свой пятый сезон у руля команды, и ему все еще предстоит доказать, что он может быть победителем — таким же, как Пеп Гвардиола, Антонио Конте, Жозе Моуринью или тот же Юрген Клопп, который с «Боруссией» дважды отбирал титул чемпиона Германии у «Баварии».

Маурисио Почеттино twitter.com/spursofficial

Почеттино пока терпит неудачу и в Лиге чемпионов. Топ-команды обычно находят возможности для того, чтобы выигрывать матчи. У «Тоттенхэма» же вошло в привычку находить способ, чтобы проиграть. Они сделали это, например, в игре против «Ювентуса» в прошлом сезоне на «Уэмбли» после того, как сыграли вничью в Турине (2:2).

«Тоттенхэм» как будто не может эффектно завершить свое шоу. Может, потому что Почеттино не хватает менталитета победителя? Или это уже стало психологическим барьером для игроков? Никто не способен найти ответ.

Но можно утверждать, что это не просто совпадение или невезение. У каждой команды есть свое ДНК, и, нравится это кому-то или нет, но у «шпор» заложена некая способность терять хорошие позиции.

Клубу не удалось подписать ни одного игрока в летнее межсезонье. А слегка смущающая задержка с открытием нового стадион лишь усиливает общую атмосферу разочарования, которая нависла над «Уайт Харт Лэйн».

Но «Тоттенхэм» — все еще команда с машиной по забиванию голов в лице Гарри Кейна, группой топ-защитников, скоростью возродившегося Лукаса Моуры и мастерством Кристиана Эриксена.

Гарри Кейн twitter.com/spursofficial

Правый защитник Киран Триппьер был одним из откровений чемпионата мира (ему можно простить ошибку в матча против «Ман Сити» в прошлый понедельник), а Бэн Дэвис и Дэнни Роуз — вполне отличные варианты на левом фланге. Но достаточно ли хорош этот состав «шпор» по сравнению с «Манчестер Сити» или «Челси»? Нет.

Даже голкипер Уго Льорис стал проблемой. Капитан команды замечательно служил этой команде, но сейчас он переживает странный период — как на поле, так и за его пределами. Даже его победа на чемпионате мира в составе сборной Франции сопровождалась кошмарной ошибкой в финале. В составе «Тоттенхэма» в последнее время он нестабилен. Например, его красная карточка в матче против ПСВ стоила «шпорам» столь необходимой победы.

Льорис — интеллигентный и умеющий четко излагать свои мысли футболист. Но то, что его осуждение за вождение в нетрезвом видео повлияло на него больше, чем он мог представить, не может не вызывать беспокойства. Возможно, для «Тоттенхэма» настало время положиться на более надежного голкипера.

Уго Льорис twitter.com/spursofficial

Экс-полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Джермейн Дженас в своей колонке для Daily Mail написал: «Я думаю, им не хватает настоящих генералов, таких, какими в "Челси" были Джон Терри и Фрэнк Лампард, во время великой эры "МЮ" — Рой Кин и Рио Фердинанд, а в "Ман Сити" таковыми сейчас являются Давид Сильва и Фернандиньо. Это опытные игроки, их менталитет не будет колебаться под давлением».

Когда «Тоттенхэм» в последний раз выигрывал чемпионат Англии в 1961 году, в той команде были такие игроки — Дэнни Бланчфлауйэр и Дэйв Макай. А когда команда в 80-е годы выигрывала Кубок Англии и Кубок УЕФА, в ее составе был Стив Перриман.

Но текущий сезон еще может быть спасен. Сейчас начало ноября, и «шпоры» все еще находятся в гонке за титул. Но верят ли даже самые преданные фанаты «шпор» в том, что их команда сможет поднять чемпионский трофей?

Матч против «Ман Сити» в понедельник довольно четко дал понять, что «Тоттенхэм» пока все еще отстает от чемпионов в вопросах качества, глубины состава и стабильности. 0