Нет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»

Накануне в 10-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» победил на выезде «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Приводим самые интересные публикации по этому поводу.

Стерлинг сделал решающий вклад в победу «Сити»

«На протяжении всего матча гости не выглядели командой, которая может проиграть, даже когда по их левому флангу регулярно проходили какие-то атаки, где Бенжамен Менди пробирался вперед и назад, словно испуганный котенок. "Манчестер Сити" также периодически превосходил соперника в атаке: короткие комбинации между Давидом Сильвой, Риядом Марезом и Бернарду Силвой были настолько мягкими и извилистыми, что, вероятно, телережиссеру стоило выделить их отдельным цветом. И в центре этого представления был Рахим Стерлинг, который придавал уверенности команде уверенности — несмотря на то, что все еще легко недооценивать его прозаичную роль для коллектива посреди плеяды художников, именно его прямой забег на 6-й минуте и обеспечил единственный гол чемпиона, который провел Марез», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«С Рахимом на другом конце поля "Горожане" в течение всего матча угрожали воротам оппонента, пусть даже этот вечер больше запомнится странностью поля "Уэмбли" (на газоне, который был в плохом состоянии, оставалась разметка после поединка НФЛ — прим. LiveSport.Ru). "Сити" уже гостил в этом сезоне АПЛ у "Арсенала", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", где ни разу не пропустил и добыл семь очков. Ему повезло не пропустить в первом тайме, когда команду спас Эдерсон, но в этом матче нужно было просто выиграть — в странный вечер на странном поле, где все решил один момент с участием проведшего детство недалеко от "Уэмбли" Стерлинга».

Гвардиола выиграл с помощью непривычного футбола

«Это был скорее вопрос выживания, а не мастерства, поскольку в футбол предстояло играть на убитом поле после поединка НФЛ — отсюда и соответствующее зрелище, тем не менее, лидер проявил свои бойцовские качества и выиграл благодаря одному моменту своего качества. И все же, надо признать, что оборона "Сити" предоставила сопернику больше возможностей забить, чем это было в недавних матчах, где "Тоттенхэм" пытался использовать проблемы в игре Менди на левом краю. И менеджер гостей Пеп Гвардиола был разочарован, что его нападающие были недостаточно точны, чтобы "закрыть" эту игру», — отмечает в материале ESPN Джонатан Смит.

«Каталонский тренер одним глазом окинул газон и решил действовать в более прямолинейной манере. Он отбросил привычную манеру с контролем мяча и частыми передачами, выбрав стиль максимально быстрого перехода в атаку, насколько это было возможно, чтобы мяч находился подальше от их владений во избежание ошибок. Это сработало, хотя и не подарило ему много удовольствия».

«Тоттенхэму» нужен настоящий дом и новые игроки

«На днях "Тоттенхэм" открыл свою наибольшую торговую площадку в Европе, но ему по-прежнему не хватает своей арены, чтобы ее поддерживать. Игрокам, менеджменту и фанатам клуба можно простить эти приступы отчаяния [в свете пустот на трибунах], ведь, по крайней мере, "Сити" проявил сочувствие, упуская шанс за шансом. Время держать нервы под контролем, однако многие скажут, что уже слишком часто слышат эту фразу, но в этом важном матче все было ясно еще по ходу игры», — рассказывает на страницах The Telegraph Пол Хэйуорд.

«Хозяевам поля нужно было сбежать с "Уэмбли" и почувствовать духовный импульс, который исходит из нового стадиона "Уайт Харт Лейн". Им также нужны новые исполнители, пусть, по крайней мере, Деле Алли и Кристиан Эриксен вернулись к матчу против манкунианцев, появившись на замену. Их рулевой Маурисио Почеттино может только цепляться за надежду, ведь "Шпоры" продолжают идти, но их место назначения неизвестно».

«Сити» не оставляет шансов конкурентам

«Кто остановит "Сити"? Точно не команды из нижней половины таблицы, ведь показатели коллектива под руководством Гвардиолы вне топ-восьмерки АПЛ. Это 48 побед, шесть ничьих и одно поражение в 55 матчах, и эта единственная неудача случилась два года назад в поединке против "Лестера" — тогдашнего чемпиона», — отмечает в материале Sky Sports Адам Бейт.

«Осечка вряд ли случится на поле самих "Горожан", которые проиграли в домашних стенах лишь два раза в предыдущих трех сезонах, потому их конкурентам остается только надеяться, что если чемпион потеряет очки, то это будет в гостях против конкурентов, но они уже навещали "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", где добились успеха. Все цифры дают понять, что манкунианцы сейчас сильнее, чем когда-либо прежде, ведь сохраняют все ту же остроту в атаке, тогда как оборона стала более надежной. Только "Челси" Жозе Моуринью в 2004/2005 годах пропустил меньше их после 10 первых матчей АПЛ в сезоне, при этом их лидер Кевин де Брейне снова в строю» 0