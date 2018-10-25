Лига чемпионов: 10 событий, которые вы могли пропустить

1. Кейн снова отличился в еврокубках на выезде

Гарри Кейн забил семь голов в своих дебютных семи выездных матчах в Лиге чемпионов — только Сейду Думбия и Килиан Мбаппе могут похвастаться подобным достижением (тоже по семь голов).

Гарри Кейн squawka.com

Английский форвард вывел свою команду вперед, нанеся точный удар головой после навесной передачи с левого фланга от Кристиана Эриксена.

Кейн, отправивший мяч мимо дезориентированного Йеруна Зута, отличился в семи выездных матчах подряд.

Впрочем, странное судейство и невезение «шпор» на завершающей стадии позволили ПСВ вернуться в игру и завершить встречу со счетом 2:2.

2. Анри дебютировал в Лиге чемпионов в качестве тренера

Вечерний выездной матч против «Брюгге» стал для Тьерри Анри первым в Лиге чемпионов, и в нем он заработал для команды дебютный балл.

Тьерри Анри squawka.com

На фоне травм Диего Бенальо и Даниэля Субашича место в воротах занял 20-летний Лоик Бадиашиле, сменивший Сейду Си, который допустил несколько фатальных ошибок в игре чемпионата Франции против «Страсбура».

В итоге игра завершилась со счетом 1:1. За «Монако» гол забил Мусса Силла, а за «Брюгге» — Уэсли.

3. Касильяс вновь отразил пенальти

Икер Касильяс во встрече с «Локомотивом» отразил свой четвертый пенальти в рамках Лиги чемпионов, если не считать послематчевые серии.

Икер Касильяс squawka.com

Бывший игрок сборной Испании за карьеру парировал 19 пенальти: 15 за «Реал», два за национальную команду и два за «Порту».

Лишь один голкипер выполнил больше сейвов после 11-метровых ударов — Ханс-Йорг Бутт, ранее выступавший за «Байер» и «Баварию».

4. Рафинья вышел в старте и забил

«Барселона» в среду вечером на «Камп Ноу» принимала «Интер», играя без Лионеля Месси, который сломал руку.

Жорди Альба и Рафинья squawka.com

Эрнесто Вальверде довольно неожиданно нашел место в центре поля для Рафиньи, тогда как более атакующие Усман Дембеле и Малком остались на скамейке. Чутье тренера не подвело.

Даже без Месси «Барса» справилась с «Интером» достаточно убедительно, победив 2:0.

5. Витсель отличился за «Боруссию»

Аксель Витсель, который особо не славится своими забивными качествами, нанес единственный точный удар в первом тайме матча «Боруссии» против «Атлетико» (4:0).

Аксель Витсель squawka.com

Для Витселя этот гол стал первым в Лиге чемпионов с 2015 года, когда он забивал за «Зенит» в игре с «Валенсией».

Победный результат позволил «Боруссии» возглавить группу А с девятью набранными очками.

6. Салах вновь забил за «Ливерпуль»

Вероятно, данный факт вы не пропустили, но мы напомним: Мохамед Салах оформил дубль в матче против «Црвены Звезды», а это значит, что на его счету теперь 50 голов в 65 играх за «Ливерпуль», что является невероятным достижением.

Мохамед Салах liverpoolfc.com

Все разговоры о том, что с начала сезона египтянин находится в плохой форме, кажутся несправедливыми, тем более что он уже забил шесть мячей во всех соревнованиях.

После гола на минувших выходных в ворота «Хаддерсфилда» Салах отличился дважды в Европе и позволил «Ливерпулю» возглавить группу C.

7. Лосано впечатляет в составе ПСВ

Мексиканец отлично сыграл на чемпионате мира, а в среду вечером показал, почему в один из дней он должен оказаться в топ-клубе Европы.

Ирвинг Лосано squawka.com

Участвуя в большинстве опасных атак ПСВ, Ирвинг Лосано обокрал Тоби Алдервейрелда, протащил мяч почти до самых ворот и поразил их, открыв счет.

Кроме того, именно 23-летний игрок был сбит Уго Льорисом, которому мгновенно была показана красная карточка, ставшая определяющей.

Лосано в 15 сыгранных матчах поучаствовал в 15 голах своей команды: 11 точных ударов и четыре результативные передачи.

8. Хакими оформил хет-трик из ассистов

Марокканский футболист Ашраф Хакими, арендованный у «Реала», в дортмундской команде выступает на позиции левого защитника, играя на которой в матче против «Атлетико» сделал сразу три результативные передачи.

Ашраф Хакими squawka.com

Подопечные Диего Симеоне оказались в нокауте после того, как пропустили три мяча во втором тайме (0:4).

9. Брозович заблокировал удар Суареса

Вот что значит прекрасный элемент защиты от Марцело Брозовича. Зная, что Луис Суарес умеет хитро пробивать штрафные, хорват быстро улегся на газон, чтобы заполнить пробел, появившийся после подпрыгивания «стенки», и в итоге заблокировал удар уругвайцы.

Марцело Брозович заблокировал удар Луиса Суареса eurosport.com

Если Лучано Спаллетти заранее спланировал такие действия Брозовича, то его стоит похвалить за дар предвидения.

10. «Наполи» почти обыграл «Пари Сен-Жермен»

«Наполи» имел преимущество над парижанами на протяжении подавляющего большинства игрового времени. Благодаря дублю Дриса Мертенса итальянская команда вела 2:1 вплоть до компенсированного арбитров времени ко второму тайму, когда Анхель Ди Мария с левой ноги все-таки пробил Давида Оспину.

Футболисты «Наполи» squawka.com

Набранное очко позволило «Пари Сен-Жермен» остаться на близком расстоянии от «Наполи» и «Ливерпуля». «Красные» возглавляют группу с шестью очками, а неаполитанцы и парижане имеют на своем счету пять и четыре балла соответственно. 0