ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лига чемпионов: 10 событий, которые вы могли пропустить

    Тьерри Анри дебютировал в Лиге чемпионов в качестве тренера, а Икер Касильяс отразил очередной пенальти

    Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии ПСВ Монако Футбол Франции Брюгге Порту Португалия Локомотив Футбол России Барселона Футбол Испании Интер Футбол Италии Боруссия Д Футбол Германии Атлетико Ливерпуль Наполи ПСЖ Календарь Лиги чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриЛига чемпионов: 10 событий, которые вы могли пропустить ЦСКА все еще реально претендует на плей-оффЛига чемпионов. Кто остался в борьбе за плей-офф? «Локомотив» остается с нулемСвет меркнет. «Локо» хоронит свои шансы
  • 19:19
    • «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом»
  • 18:55
    • Дзюба и Дриусси сыграют в атаке «Зенита» в матче с «Бордо»
  • 18:24
    • Панченко и Шунин остались в запасе «Динамо» на матч Кубка России с «Рубином»
  • 18:11
    • Свитолина победила Возняцки и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
  • 15:57
    • СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»
  • 14:19
    • «Арсенал» и Кононов расторгнут контракт после 12 тура РПЛ
  • 14:03
    • Перес хотел уволить Лопетеги после победы над «Викторией»
    Все новости спорта
    Тьерри Анри
    Тьерри Анри
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико», «Интер» и дортмундская «Боруссия» накануне провели матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Ночь, которую так ждали, не подвела, подарив болельщикам много интересных моментов. Десять из них решил выделить обозреватель Squawka Ник Томпсон.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    1. Кейн снова отличился в еврокубках на выезде

    Гарри Кейн забил семь голов в своих дебютных семи выездных матчах в Лиге чемпионов — только Сейду Думбия и Килиан Мбаппе могут похвастаться подобным достижением (тоже по семь голов).

    Гарри Кейн
    squawka.com

    Английский форвард вывел свою команду вперед, нанеся точный удар головой после навесной передачи с левого фланга от Кристиана Эриксена.

    Кейн, отправивший мяч мимо дезориентированного Йеруна Зута, отличился в семи выездных матчах подряд.

  • Свет меркнет. «Локо» хоронит свои шансы
  • Домашнее поражение «Локомотива» от «Порту» в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • Впрочем, странное судейство и невезение «шпор» на завершающей стадии позволили ПСВ вернуться в игру и завершить встречу со счетом 2:2.

    2. Анри дебютировал в Лиге чемпионов в качестве тренера

    Вечерний выездной матч против «Брюгге» стал для Тьерри Анри первым в Лиге чемпионов, и в нем он заработал для команды дебютный балл.

    Тьерри Анри
    squawka.com

    На фоне травм Диего Бенальо и Даниэля Субашича место в воротах занял 20-летний Лоик Бадиашиле, сменивший Сейду Си, который допустил несколько фатальных ошибок в игре чемпионата Франции против «Страсбура».

    В итоге игра завершилась со счетом 1:1. За «Монако» гол забил Мусса Силла, а за «Брюгге» — Уэсли.

    3. Касильяс вновь отразил пенальти

    Икер Касильяс во встрече с «Локомотивом» отразил свой четвертый пенальти в рамках Лиги чемпионов, если не считать послематчевые серии.

    Икер Касильяс
    squawka.com

    Бывший игрок сборной Испании за карьеру парировал 19 пенальти: 15 за «Реал», два за национальную команду и два за «Порту».

  • От Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»?
  • Претенденты на пост главного тренера «красно-белых»
  • Вчера

    • Лишь один голкипер выполнил больше сейвов после 11-метровых ударов — Ханс-Йорг Бутт, ранее выступавший за «Байер» и «Баварию».

    4. Рафинья вышел в старте и забил

    «Барселона» в среду вечером на «Камп Ноу» принимала «Интер», играя без Лионеля Месси, который сломал руку.

    Жорди Альба и Рафинья
    squawka.com

    Эрнесто Вальверде довольно неожиданно нашел место в центре поля для Рафиньи, тогда как более атакующие Усман Дембеле и Малком остались на скамейке. Чутье тренера не подвело.

    Даже без Месси «Барса» справилась с «Интером» достаточно убедительно, победив 2:0.

    5. Витсель отличился за «Боруссию»

    Аксель Витсель, который особо не славится своими забивными качествами, нанес единственный точный удар в первом тайме матча «Боруссии» против «Атлетико» (4:0).

    Аксель Витсель
    squawka.com

    Для Витселя этот гол стал первым в Лиге чемпионов с 2015 года, когда он забивал за «Зенит» в игре с «Валенсией».

  • ЛЧ. «Локомотив» уступил «Порту», «Барселона» обыграла «Интер»
  • Обзор матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Победный результат позволил «Боруссии» возглавить группу А с девятью набранными очками.

    6. Салах вновь забил за «Ливерпуль»

    Вероятно, данный факт вы не пропустили, но мы напомним: Мохамед Салах оформил дубль в матче против «Црвены Звезды», а это значит, что на его счету теперь 50 голов в 65 играх за «Ливерпуль», что является невероятным достижением.

    Мохамед Салах
    liverpoolfc.com

    Все разговоры о том, что с начала сезона египтянин находится в плохой форме, кажутся несправедливыми, тем более что он уже забил шесть мячей во всех соревнованиях.

    После гола на минувших выходных в ворота «Хаддерсфилда» Салах отличился дважды в Европе и позволил «Ливерпулю» возглавить группу C.

    7. Лосано впечатляет в составе ПСВ

    Мексиканец отлично сыграл на чемпионате мира, а в среду вечером показал, почему в один из дней он должен оказаться в топ-клубе Европы.

    Ирвинг Лосано
    squawka.com

    Участвуя в большинстве опасных атак ПСВ, Ирвинг Лосано обокрал Тоби Алдервейрелда, протащил мяч почти до самых ворот и поразил их, открыв счет.

  • «Ювентус» показал место «МЮ» в современном футболе
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ювентус»
  • Вчера

    • Кроме того, именно 23-летний игрок был сбит Уго Льорисом, которому мгновенно была показана красная карточка, ставшая определяющей.

    Лосано в 15 сыгранных матчах поучаствовал в 15 голах своей команды: 11 точных ударов и четыре результативные передачи.

    8. Хакими оформил хет-трик из ассистов

    Марокканский футболист Ашраф Хакими, арендованный у «Реала», в дортмундской команде выступает на позиции левого защитника, играя на которой в матче против «Атлетико» сделал сразу три результативные передачи.

    Ашраф Хакими
    squawka.com

    Подопечные Диего Симеоне оказались в нокауте после того, как пропустили три мяча во втором тайме (0:4).

    9. Брозович заблокировал удар Суареса

    Вот что значит прекрасный элемент защиты от Марцело Брозовича. Зная, что Луис Суарес умеет хитро пробивать штрафные, хорват быстро улегся на газон, чтобы заполнить пробел, появившийся после подпрыгивания «стенки», и в итоге заблокировал удар уругвайцы.

    Марцело Брозович заблокировал удар Луиса Суареса
    eurosport.com

    Если Лучано Спаллетти заранее спланировал такие действия Брозовича, то его стоит похвалить за дар предвидения.

    10. «Наполи» почти обыграл «Пари Сен-Жермен»

    «Наполи» имел преимущество над парижанами на протяжении подавляющего большинства игрового времени. Благодаря дублю Дриса Мертенса итальянская команда вела 2:1 вплоть до компенсированного арбитров времени ко второму тайму, когда Анхель Ди Мария с левой ноги все-таки пробил Давида Оспину.

    Футболисты «Наполи»
    squawka.com

    Набранное очко позволило «Пари Сен-Жермен» остаться на близком расстоянии от «Наполи» и «Ливерпуля». «Красные» возглавляют группу с шестью очками, а неаполитанцы и парижане имеют на своем счету пять и четыре балла соответственно. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Две трагедии римским вечером
  • Вчера в 13:34
    •
  • Прогноз
  • «Рейнджерс» — «Спартак»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду принимает поздравления
  • Роналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как прежде
    • 15:34 20/10/2018     Жозе Моуринью
  • Итальянская приманка. Моуринью снова в центре внимания
    • 16:30 21/10/2018     Марсело
  • Трансферный дайджест. 16-22 октября
    • 01:55 23/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Кучеров принес победу «Тампе», Дадонов отличился за «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября 10:550
  • 16:07
    • Медведев одолел Сеппи и вышел в 1/4 финала в Базеле
  • 15:43
    • Хачанов не сумел выйти в третий круг турнира в Вене
  • 11:06
    • Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА
    Станислав Черчесов Футбол От Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»?Претенденты на пост главного тренера «красно-белых» Вчера в 19:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» против французов, очередная попытка киевлян
  • 4.16
    •
  • 19:10
    • Кононов отреагировал на слухи о том, что может возглавить «Спартак»
  • 14:33
    • «Интер» хочет арендовать нападающего «Барселоны»
  • 13:47
    • Форвард «Вильярреала» пропустит из-за травмы 4-6 недель
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» в гостях у «Автомобилиста», «Локо» принимает «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 октября 18:400
  • 10:46
    • СМИ: Конте готов возглавить «Реал»
  • 09:33
    • 51 очко Карри помогло «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»
  • 13:00
    • Плишкова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие