От Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»?

Московский «Спартак» отправил в отставку Массимо Карреру с поста главного тренера всего пару дней назад, а претендентов на вакантный пост уже собрался добрый десяток. LiveSport.Ru перечисляет все имена и оценивает возможную пользу специалистов для клуба.

Рауль Рианчо

Начнем с Рауля Рианчо, который взялся исполнять обязанности главного тренера после ухода Массимо Карреры. Говорят, что руководить командой он будет максимум до января, но если команда вдруг заиграет здорово, то почему бы ему не задержаться на посту наставника?

58-летний испанец пополнил тренерский штаб «красно-белых» летом 2018 года, став одним из помощников Карреры. До этого он успел поработать ассистентом в киевском «Динамо» и сборной Украины.

На заре тренерской карьеры занимался физической подготовкой игроков в «Химнастике», «Леванте» и казанском «Рубине».

Рауль Рианчо ФК «Спартак»

Испанца характеризуют как отличного тактика и последователя идей Валерия Лобановского. Также к его плюсам можно отнести то, что он уже успел влиться в московский коллектив.

В то же время он никогда не занимал пост главного тренера, что является большим минусом.

Станислав Черчесов

Следующий кандидат — нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В 2007-2008 годах он уже руководил «красно-белыми», которых привел к серебряным наградам в чемпионате России. Впрочем, после нескольких провальных результатов, в том числе в Лиге чемпионов, и конфликтов с игроками он был уволен.

До 2018 года тренерская карьера Черчесова проходила скромно, но все изменилось на чемпионате мира, где наставнику удалось сплотить российских футболистов, которые сенсационно дошли до четвертьфинала, играя на равных практически со всеми соперниками.

Станислав Черчесов РФС

Очевидно, что Черчесов заслужил уважения. У него отлично налажен контакт с российскими игроками, что тоже является позитивным моментом.

С другой стороны, у него порой возникают конфликты, из-за которых теряется взаимопонимание в коллективе. В национальных командах подобные инциденты потушить намного легче, чем в клубах.

Олег Кононов

У Олега Кононова тоже нет завоеванных трофеев в тренерской карьере, зато во многих клубах он добился значительного прогресса. С теми же «Карпатами» и «Краснодаром» он довольно успешно выступал в еврокубках, что уже было серьезным достижением.

Хватит ли этого «Спартаку»? Конечно нет. Москвичи всегда нацелены на максимальный результат, поэтому возьмут тренера только с высочайшими амбициями.

Олег Кононов ФК «Арсенал»

Нам кажется, что белорусский специалист имеет право на свой шанс. Да, он не работал с такими грандами, как «Спартак», но, имея большие финансовые возможности и неплохой подбор футболистов, он может раскрыться по-новому.

Андрей Тихонов

Андрей Тихонов — многолетний капитан и настоящая легенда «Спартака». За московский клуб с перерывами он играл с 1992 по 2011 год, то есть почти 20 лет.

В сезоне 2013/14 он входил в тренерский штаб «красно-белых», затем перешел на аналогичную должность в «Краснодаре», а в качестве главного тренера успел поработать с «Енисеем» и «Крыльями Советов».

Андрей Тихонов ФК «Крылья Советов»

Нет никаких сомнений, что Тихонов хотел бы вернуться в родной клуб, но не рановато ли? Опыта ему явно не хватает, особенно если речь идет о высочайшем уровне, да и легионеры «Спартака» вряд ли сразу воспримут его, как легенду «красно-белых».

Скорее всего, Тихонова могут позвать в «Спартак» только в том случае, если большинство иных кандидатов по каким-то причинам не попадут в клуб.

Курбан Бердыев

Курбан Бердыев не нуждается в особом представлении в России, где все прекрасно знают о его успехах с казанским «Рубином» и «Ростовом».

66-летний специалист на деле показал, как нужно шаг за шагом выстраивать игру, чтобы добиваться серьезных результатов не только в России, но и в еврокубках.

Пару лет назад «Спартак» уже рассматривал кандидатуру Бердыева, но договориться с ним не смог, о чем, вероятно, не пожалел, ведь стал чемпионом с Каррерой.

Курбан Бердыев ФК ЦСКА

Пойдут ли «красно-белые» на очередной раунд переговоров? Мы в этом сомневаемся, тем более что Бердыев вновь прочно связал себя с «Рубином», где у него есть полная свобода действий. Переезд в Москву стал бы для него слишком рискованным шагом.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий после ухода из ЦСКА, с которым завоевал семь трофеев, никак не может найти себя. Сборная России и «Халл Сити» — явно неудачные страницы в его биографии.

Сейчас он тренирует «Витесс», но и с ним не все так просто. В девяти сыгранных матчах чемпионата Нидерландов его команда имеет на счету по три победы, ничьи и поражения, занимая лишь седьмое место в турнирной таблице.

Если неудачи продолжаться, то уже совсем скоро он вновь может стать безработным, превратившись в кандидата на пост главного тренера «Спартака».

Леонид Слуцкий nu.nl

За плечами Слуцкого огромный опыт тренерской работы в России, однако большие вопросы вызывает его готовность перейти именно в «Спартак», ведь это принципиальный соперник ЦСКА. Да и руководство «красно-белых» прекрасно оценивает ситуацию, поэтому вряд ли пойдет на подписание экс-наставника «армейцев».

Славолюб Муслин

Славолюб Муслин в одном из интервью сам заявил, что с радостью возглавил бы «Спартак», будь у него предложение. Видимо, работа в Саудовской Аравии ему не по душе.

Славолюб Муслин espn.co.uk

Впрочем, руководство «красно-белых» вряд ли всерьез рассчитывает на помощь сербского специалиста, у которого богатый опыт, но скудный послужной список.

Виктор Скрипник

Экс-игрок сборной Украины Виктор Скрипник дебютировал в качестве главного тренера в «Вердере», за который в своем время выступал как игрок.

Среди его главных достижений — награда лучшему тренеру Бундеслиги сезона 2014/15 по версии transfermarkt. Однако до конца раскрыться в Бремене ему не удалось, и в сентябре 2016 года его отправили в отставку.

Виктор Скрипник bild.de

Спустя два года он внезапно возглавил «Ригу», из которой, по словам латвийского клуба, его хотят переманить представители РПЛ. Не исключено, что в списке претендентов есть и «Спартак», хотя, как нам кажется, Скрипник стал бы для «красно-белых» слишком рискованной кандидатурой, учитывая то, что на высоком уровне он поработал всего с одной командой, да и то недолго.

Леонарду Жардим

Куда более интересным вариантом выглядит приглашение Леонарду Жардима, недавно уволенного из «Монако».

В короткие сроки португалец превратил «монегасков» в настоящего гранда, который впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции, прервав гегемонию «Пари Сен-Жермен», и вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Леонарду Жардим goal.com

Главное достоинство Жардима — умение разглядеть талант в молодых футболистах. Именно благодаря нему «Монако» воспитал многих звезд, а затем успешно продал их в топ-клубы Европы.

Брендан Роджерс

Брендан Роджерс запомнился болельщикам тем, как с треском провалился в «Ливерпуле», с которым так ничего и не выиграл.

Где специалист неплохо проявил себя, так это в менее сильных клубах, как, например, «Уотфорд», «Суонси» или «Селтик».

Брендан Роджерс eveningtimes.co.uk

С тем же «Селтиком» он дважды стал чемпионом Шотландии, хотя нужно признать, что серьезных конкурентов у него не было.

В случае прихода в «Спартак» такие конкуренты точно будут, так что на месте московского клуба мы бы хорошо подумали, прежде чем назначать столь противоречивую фигуру. 0