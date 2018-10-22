Каррера в тупике и безыдейный «Спартак»

Московский «Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России. Красно-белые дважды выходили вперед, но «канониры» сравнивали счет, а на 65-й минуте Резиуан Мирзов принес победу команде Олега Кононова. Отметим, что первый мяч Зе Луиша стал для «Спартака» первым, забитым с игры в текущем сезоне РПЛ.

Стабильность — не для Карреры

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров отмечает, что наставник «Спартака» многое поменял перед матчем с «Арсеналом».

«В стартовом составе "Спартака" оказалось столько самых разных, в том числе и неожиданных, изменений, что сложно было сконцентрироваться на чём-то одном. Ещё сложнее — сохранить невозмутимость и не раскрыть широко глаза от изумления. Итак, по пунктам.

1. Каррера снова провёл масштабную ротацию. По сравнению с последней игрой в Красноярске вышло пять новых футболистов.

2. Роман Еремёнко появился с первых минут, а не на замену, как пару недель назад. И на этот раз — в центральную зону, а не на фланг.

3. Впервые в сезоне тренерский штаб выпустил сразу двух форвардов, Луиса Адриано и Зе Луиша. Бразилец расположился на левом фланге.

4. Восстановившийся от травмы Кутепов провёл первый матч со времён чемпионата мира. Правоногий центральный защитник добавлял вариативности с точки зрения начала атаки, но удивительно, что пару Илье составил Боккетти, а не Джикия.

5. Двумя фланговыми защитниками стали Комбаров и Петкович. Откровенно говоря, непроходимости защитной линии их дуэт не мог добавить по умолчанию. В суровой реальности так и вышло, но об этом ниже.

Каррера объяснил все неожиданности желанием дать передышку футболистам, задействованным во время перерыва в сборных».

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это работает, иногда нет. Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто добавили молодых. Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут «Спартак». Должны выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это. Нет, не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело — не пойму. Может, в чем-то я виноват. Почему поставили против техничных фланговых игроков «Арсенала» Комбарова и Петковича? Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной. Мы работаем над тем, чтобы показать лучший футбол. Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков... У нас не получается показывать то, что отрабатываем на тренировках — вот что меня волнует. Мы все отрабатываем на тренировках!

Гол с игры имени Еременко

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует, что красно-белым наконец удалось забить с игры.

«Помимо капитанской повязки Зобнина зрители активно обсуждали первое появление в составе после ЧМ-2018 центрального защитника Игоря Кутепова, а справа в обороне — Марко Петковича. Серб за проведенное в "Спартаке" время запомнился больше своими огрехами в обороне, нежели какими-то удачными действиями.

Но главное — выход в старте отбывшего дисквалификацию Романа Еременко. Именно его зрячая передача на дальнюю штангу на Луиса Адриано позволила москвичам выйти вперед. Бразилец сбросил в центр на Зе Луиша, и для того пробить Михаила Левашова оказалось делом техники. Есть первый гол с игры в нынешнем розыгрыше РПЛ!

Спартаковцы в первом тайме несколько раз диагоналями с правого фланга пытались найти на дальнем углу штрафной Адриано, игравшего левого нападающего. Подачами помимо Еременко отметились Александр Ташаев и Петкович. А вот слева в штрафную таких подач не было. Очевидно, это установка Карреры».

Олег Кононов Главный тренер тульского «Арсенала» Всегда сложно играть со «Спартаком» — особенно на этой замечательной арене. Непростым получилось начало матча. Но в итоге сумели победить, с чем всех и поздравляю. Почему команда иногда тянула время? Есть психология, есть усталость. Ребята иногда хотят сохранить счет. Непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Я был действительно недоволен, когда очень долго праздновали голы или долго лежали после столкновений. Не знаю, изображали игроки боль или на самом деле им было больно. К примеру, не хотел в эпизоде с микротравмой Кангва, чтобы выходили наши врачи — это лишняя минута. Хочу, чтобы команда играла, а не лежала. Я всегда верю в победу, у меня с этим проблем нет. Ребята это знают. Мы играем для того, чтобы побеждать, а не для того, чтобы смотреть, как соперник побеждает.

Судья плавил «Спартак»?

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов выделяет по итогам матча неоднозначное судейство.

«В этой игре, крайне неудачной для "Спартака", запомнились три вещи:

— костюм Олега Кононова;

— смелость судьи Вилкова;

— породистая игра Еременко.

И если про лук главного тренера "Арсенала" добавить нечего — это просто шик, ботинки сверкали ярче фонариков болельщиков "Спартака" — то Вилков и Еременко заслуживают более подробного обсуждения.

По судейству будет разбор нашего эксперта, но даже без изучения повторов понятно, что споров будет очень много. Возможно, Вилков имел основания свистеть именно так, а не иначе, но все же удивляет, насколько однозначно и — не в пользу "Спартака" — трактует эпизоды этот арбитр. И ведь у Вилкова известная репутация неудобного для красно-белых арбитра, трибуны его терпеть не могут (и это даже с поправкой на изначальную предвзятость!), а он все равно не жалеет "Спартак". Не жалеет — это мягко говоря.

И если в случае с пенальти после нарушения Кутепова вопросов особых нет, то еще два раза в первом тайме Вилков мог поставить пенальти в ворота "Арсенала". В самом начале, когда Костадинов держал Боккетти, и ближе к перерыву, когда Беляев сделал акцентированное движение рукой. Мог, но не стал.

И после этого уже любые спорные свистки даже в безобидных ситуациях трибунами трактовались однозначно: судья плавит "Спартак"!».

Петр Авен Российский бизнесмен Полная безнадега. Не видно, за счет чего игра может стать лучше. Не комментирую назначения тренеров, но ситуация безнадежная. Такой унылой игры, такой унылой и безнадежной ситуации никогда не видел. Это ужас. Такой катастрофы за 50 лет своего боления я мало помню. Сейчас просто нет команды. Постоянная ротация об этом говорит. Ни желания, ни страсти. Кто может это изменить? Константин Иванович Бесков

Решения Карреры были провальными

Автор Rusfootball.info Иван Долинин критикует решения главного тренера «Спартака».

«Замены Карреры, впрочем, можно вообще выделить в отдельную причину сегодняшнего поражения. Логику Массимо можно понять, но ее нельзя не критиковать из-за итогового счета. О результативной ошибке Игнатова мы уже поговорили. Ломовицкий и Ханни следующие на очереди. Хотя фактически про их выступление и сказать нечего. Они никак не усилили игру команды. При этом не совсем понятно, почему был сделан выбор именно в их пользу. Ломовицкий давненько не показывал чего-то выдающегося, а Самедов, например, уже устал ждать своего шанса. Ханни лучше играет в центре, но Каррера упрямо выпускает его на фланг, хотя в запасе есть тот же классический краек Мельгарехо.

Впрочем, вернемся к стартовому выбору итальянского тренера. Интересно, что в игре против "Арсенала" Каррера решил прибегнуть к нечастому для себя ходу. С первых минут одновременно вышли и Луис Адриано, и Зе Луиш. Схема, правда, осталась неизменной — Луис Адриано выполнял роль флангового атакующего инсайда, а не полноценного второго форварда. В первые минут 30 задумка себя полностью оправдывала. Бразилец даже отдал на кабо-вердинца голевую передачу, что привело к первому голу "Спартака" с игры в этом чемпионате. Историческое достижение, чего уж стесняться.

Но затем что-то пошло не так. Луис Адриано, в частности, перестал открываться в нужные зоны, перестал понимать партнеров и стал совершать много брака в передачах. Возможно, это связано с ухудшением игры всей команды в целом. Все-таки и Зе Луиш во втором тайме был не очень хорош. После своего второго гола он ни разу не угрожал воротам "Арсенала". В этой ситуации я не завидую тем, кто будет выставлять оценки игрокам атакующей линии — с одной стороны, у них есть результативные действия, с другой стороны, вторая половина встречи стала провалом».

Гурам Аджоев Президент тульского «Арсенала» Такая победа навсегда останется в истории тульского футбола. Обыграть «Спартак» на его стадионе в присутствии более чем 30 тысяч человек, дважды уступая в счете по ходу матча, дорогого стоит. Конечно, мы победили за счет командных действий, благодаря тому что не запаниковали в трудные минуты, а до конца придерживались плана, который выбрал тренерский штаб. Именно такие матчи — яркие, эффектные, запоминающиеся, с большим количеством голевых моментов — являются отличной рекламой всего российского футбола. Это лучший подарок, который команда могла сделать мне на день рожденья.

Безыдейный «Спартак»

Обозреватель Sport24 Ярослав Кулемин считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в тупике, но не хочет это признавать.

«Роман Еременко впервые вышел в старте и на протяжении часа был самым разумным игроком в красно-белых цветах. Его кросс напомнил "Спартаку", как забивать с игры: скидка Луиса Адриано и удар Зе Луиша конвертировали скиллы Романа в гол.

Но на фанатской трибуне присутствию экс-армейца были рады не все: игрока встретили баннером "Пудрило #26". Каррера убрал Еременко на 54-й минуте — вскоре после того, как счет стал 2:2. Коуч объяснял это тем, что Роман устал и начал терять позицию. Но выход вместо него молодого Игнатова был, наверное, самым неочевидным решением из возможных.

Потом итальянец убрал с поля Луиса Адриано и Александра Ташаева, и получилось, что при счете 2:3 спасать положение должна молодежь и сумбурный Софьян Ханни. Не спасли, да и шансов особенно не было. Только вышедший с капитанской повязкой Зобнин пытался что-то придумать. "Спартак" в очередной раз предстал безыдейным, но Каррера отказывается называть происходящее тупиком.

Он по-прежнему советует сохранять позитив и продолжать работать, но, кажется, и сам уже не верит в этот рецепт. Он готов встретиться с болельщиками, вот только его будущее решат не они, а руководство. И, скорее всего, уже в ближайшее время».

Резиуан Мирзов Полузащитник тульского «Арсенала» Убежали в контратаку, что делали и в первом тайме. Партнер сыграл на меня, я вышел почти один на один. Попал в дальний угол — забил гол. В первом тайме такие моменты не удавалось выжимать. Какой была установка? Цепляться и выбегать в контратаки, у соперника были большие зоны сзади, потому что «Спартак» играет в атаку. Так мы забили два мяча. Хорошо, что выиграли и додержали эту игру. Мы убегали на фланги в контратаки. Во втором тайме, как и в первом, «Спартак» играл в одинаковом темпе. Но в первом тайме у нас не получалось зацепиться за мяч и убегать в контратаку. В перерыве тренер подсказал, и во второй половине матча удавалось это делать.

В провалах «Спартака» отражен непрофессионализм клуба

Автор Soccer.ru Станислав Горин по косточкам разбирает оборону «Спартака», пытаясь ответить на вопрос «кто виноват».

«Скорее всего, защитники неподходящие — не прогрессируют точно, но вопросы к тренеру не снимаются. "Арсенал" сыграл шикарно, но это не выездная команда — впервые победили в гостях, так что поражение "Спартака" точно глупое. Но предсказуемое. Ведь предложения заменить крайних защитников и подумать, как добавить к Фернандо и Зобнину человека, способного и атаковать, и обороняться, звучали давно.

Недоумение по продаже лидера Промеса в конце августа без замены тоже присутствует. Так что на поле отражена работа всего клуба. Никто не идеализирует защитников. И Максименко за всех не сможет сыграть. Так что вопрос к руководству "Спартака" и тренеру Каррере. Где были полтора года после чемпионства? Защиту надо было усиливать, а случайно подписали одного Жиго, своровав новичка "Краснодара".

И после травмы Самуэля обратно скатились в обороне, хотя даже француз намекал, что умеет допускать ошибки. С ним точно стали надежнее, но возможно, усилий одного надолго бы не хватило. Проигрывать дома, пропуская глупые мячи, позорно. В атаке нет жизни после Промеса, от Фернандо видим штрафные, а не закрытую на замок "опорную", в обороне — полный Комбаров с Кутеповым в лучших традициях жанра хоррор. Дриблинг Петковича тоже не спас.

У Массимо Карреры — симпатичного публике дядьки, было более двух лет, но поставить игру в защите или заставить менеджеров купить нужных ему футболистов не смог. Кроме того, "Зенит" Семака подарил Массимо шанс набрать в матчах с "Ахматом", "Ростовом" и "Арсеналом" 9 пунктов вместо 0, и тогда получили бы единоличного лидера РПЛ. Снова повторяется прошлый сезон — хотя конкуренты великодушно разрешают воевать за первое место, "красно-белые" стабильно теряют очки».

Гия Григалава Защитник тульского «Арсенала» Чувства положительные, конечно. Нам говорили, что мы никогда не обыгрывали «Спартак» на выезде, от этого вдвойне приятно. И сам период, который мы сейчас переживаем, нам очень была нужна победа. С таким соперником, как «Спартак», вдвойне приятно побеждать. Они не заставляли нас садиться, мы сами старались не заходить в штрафную, контролировали игру. Также бы не сказал, что «Спартак» создавал какие-то моменты, скорее полумоменты. Настраивали ли Мирзова на гол? Да. У него есть привычка с утра пить кофе, и вот он пьет кофе, и как-то пошутили, что он забьет гол. Так и получилось. Говорит, теперь перед игрой всегда будем пить кофе.

Нужно ли менять Карреру?

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выступает за отставку наставника «Спартака» Массимо Карреры. Но при одном условии.

«Теория, что "Спартаку" трудно играть против "автобусов", в данном случае не работает. Из всех, кто не относится к числу топ-клубов, у "Арсенала" — самый открытый и даже авантюрный футбол. В начале игры казалось, что вся эта команда — одна сплошная свободная зона. А потом красно-белые начали свою оборонительную феерию.

У "Спартака" был шанс оказаться на втором месте. А вместо этого случилось третье поражение подряд. Причем от кого — "Ахмата", "Ростова" и "Арсенала". Кому еще можно проиграть на своем поле?

И все, естественно, сразу вспомнили высказывание Карреры накануне: "Цель — результатами убедить Федуна поверить в меня". И фразу самого Федуна после "Вильярреала" на вопрос о вере в Карреру: "Не хочу больше ни в кого верить — хочу видеть итоговый спортивный результат".

Его нет. Как нет и ощущения, что Массимо контролирует ситуацию в команде. Но убежден: речь о его отставке может идти, только если боссы "Спартака" будут уверены в назначении серьезного специалиста — допустим, Леонарду Жардима. Отставка — это назначение. Если этого не понимать, случаются спонтанные истории со сменой Валерия Карпина на Дмитрия Гунько. Со всеми вытекающими».

Михаил Левашов Голкипер «Арсенала» Считаю, второй тайм нам очень удался. Практически ничего не дали создать сопернику, хорошо контролировали игру. Конечно, нас поддавливали, но мы с достоинством справились с этим. Хотели отталкиваться от своей игры. Выходили биться за очки ради болельщиков, семей и каждого из нас. Соблюдали игровую дисциплину, знали, как обороняться, и выбегали неплохо в контратаки. Гол в раздевалку? Если честно, меня он очень расстроил. За минуту до этого на наши ворота пошла контратака «Спартака», и я предупредил защитников, чтобы действовали внимательнее. Нельзя было допустить пропущенный мяч в последние минуты. Но в итоге этот гол нас скорее подхлестнул, и сразу после перерыва удалось отыграться. Возможно, будь на тот момент ничья, в головах сидела бы мысль удержать счет, а пропущенный мяч вынудил команду идти вперед. Для всех нас это исторический матч — наконец смогли забить «Спартаку». А я так и вовсе впервые играл против красно-белых.

Кто, если не Каррера?

Автор Sport24 Максим Алланазаров оценивает вероятность отставки главного тренера «Спартака».

«Даже если вы яростный защитник Карреры, после матча с "Арсеналом" вам будет крайне трудно привести аргументы в его пользу. Глушакова в составе нет давно, молодежь хоть и выходит на поле, но пользу приносит едва ли, Фернандо сбросил лишние килограммы, а сваливать все беды на одного Комбарова смешно.

У "Спартака" — игровая импотенция. Притом с самого первого тура. Конечно, раньше команда Карреры могла выдать хороший матч, но когда такое случалось в последний раз? Явно не в нынешнем сезоне.

Главный вопрос для болельщиков "Спартака": "Кто, если не Каррера?". Кандидатур на смену итальянцу действительно минимум. В России нет специалиста, который гарантированно сможет вывести команду на новый уровень.

В ближайшие дни руководство "Спартака" примет одно из самых сложных решений последних лет. Еще недавно обожаемый болельщиками Каррера уже не слышит заряды в свою поддержку. Только вот здесь и сейчас заменить его толком некем.

P. S. Если "Спартак" действительно принял решение об увольнении Карреры… Притом сделал это руками СМИ, еще и перед важнейшей игрой в Лиге Европы. Когда команда всего-то в одном очке от второго места в чемпионате… Это просто позор».

Александр Бородюк Бывший тренер сборной России Околофутбольные процессы в виде отстранения Глушакова и Ещенко влияют на команду, на тренировочный процесс и на игру. Если рассматривать все эпизоды, то видно, что у «Спартака» нет компактности между линиями. Но в любом случае, остается пожелать болельщикам лишь терпения. Мне кажется, что Каррере нужно дать доработать до конца сезона,

15 вопросов для Карреры

Аналитик InStat Игорь Печерица по итогам матча с «Арсеналом» задает Массимо Каррере 15 исключительно футбольных вопросов.

«6. Как команда вообще стремится играть? Центром/флангами? Как забивать? Единственное, что видно, это забегающие высоко вперед центральные полузащитники. Это все идеи Спартака?

7. Почему ни разу в сезоне не попробовали на правом фланге Мельгарехо? Кроме отрезка с Вильярреалом? Почему он с "Арсеналом" не сыграл вообще?

8. В прошлом сезоне нападающие очень часто вовлекались в розыгрыш мяча, отходили в глубину. Почему этого не происходит в этом сезоне?

9. Каррера говорил, что на схему 4-3-3 команда перешла потому, что пропускала много контратак центром. Как вообще она улучшила переходные фазы, если Спартак также атакует большим числом (точнее находится на чужой половине) и также пропускает контратаки?

12. Самый главный. Что он хочет добиться в этой схеме 4-3-3? Какого стиля игры? Очевидно же что ничего не выходит, ни одного полноценного матча. Куда он движется? Молодежь — это понятно. Идея-то какая?

13. С уходом Промеса у Спартака вообще нет быстрого нападения? Отрабатывается ли быстрый переход на тренировках? Вообще, какой план у команды, когда она отдает инициативу? Кто должен быстро открываться вперед?

14. Два сезона до этого ЦЗ Спартака постоянно играли выше центра поля на опережение и играли удачно. Очень редко проваливась. С чем связаны в последних матчах провалы центральных защитников в высоких позициях?».

Все зависит от Карреры

Автор «Бомбардир.ру» Илья Егоров рассуждает о том, с чем связаны ошибки защиты «Спартака».

«Показательный момент того, насколько разобранным был "Спартак" в этой игре. В первом тайме москвичи побежали на угловой, а Боккетти оставил одного соперника за спиной. За это защитник жестко получил от Карреры, а коуч удивленно крутил пальцем у виска.

В матче с "Арсеналом" защитники "Спартака" часто ошибались, полузащитники редко уходили на помощь в оборону. "Спартак" действовал совершенно не по-хозяйски, позволяя "Арсеналу" давить по несколько минут подряд. После третьего гола туляков казалось, что гости могут забить и четвертый мяч. Но, к счастью болельщиков хозяев, ничего подобного не произошло. Вот уже полтора год журналисты, эксперты, действующие игроки хором кричат о проблемах "Спартака" с крайними защитниками, и сегодня Тула показательно великолепно использовала их в своих целях. Вингеры "Арсенала" унизительно быстро убегали от фланговых игроков обороны москвичей, здорово выключили их из ряда эпизодов с помощью элементарных комбинаций.

"Спартак" снова вернулся к тому состоянию, когда с игрой огромные проблемы, вокруг раздевалки — много слухов, а болельщики начинают думать о смене главного тренера. Сейчас все зависит от Карреры. От того, как он справится с негативной атмосферой в раздевалке (судя по слухам, она именно такая), как решит проблемы с игрой. От решений Карреры зависит все в "Спартаке". В том числе и то, появится ли кто-то новый на месте главного тренера команды или нет». 0