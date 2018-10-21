Эксперименты Семака не работают, а Дзюба устал

Питерский «Зенит» на выезде уступил «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. Уже на 37-й минуте встречи гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку от арбитра получил форвард «Зенита» Себастьян Дриусси. На 74-й минуте игры хозяевам удалось открыть счет: с передачи Константина Рауша отличился Федор Черных. Таким образом, «Динамо» удалось прервать серию из трех поражений подряд

Дядя Степа против Кокорина

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев вспоминает околофутбольные обстоятельства, окружающие матч — скандал с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Это было лучшее время для матча "Зенита" и "Динамо". Можно ли представить более сильное промо игры, чем история с преследованием игрока одной команды, который начинал свою профессиональную карьеру в другой? Хотя арест Александра Кокорина по сути не промо, а очень грустная история, которая полностью заполнила собой паузу в чемпионате России.

Перед игрой мы устроили опрос болельщиков. Выборка небольшая — получилось чуть больше десяти человек, общаться о Кокорине и его друге Павле Мамаеве не хотят ни болельщики "Динамо", ни болельщики "Зенита". Но из тех, кто говорил, реального срока для футболистов требовала только одна компания из болельщиков с "70-летним стажем боления". Остальные просят понять и простить, в худшем случае — на время отстранить от премьер-лиги.

Вот и на фан-трибуне "Динамо" решили отнестись к ситуации по-доброму. Болельщики изобразили дядю Степу-милиционера, который грозит четверым детям. Визуально они мало чем напоминали Мамаева, Кокорина или его младшего брата Кирилла. Но на одном парне из шпаны, с зеленой шапкой, на груди был номер "9", отсылка была ясна. Гостевая трибуна ответила тут же: мол, лучше дети, чем милиционеры. Самое интересное, что на этом тема Кокорин-Мамаев была забыта».

«Динамо» справилось с Дзюбой

Автор «Советского Спорта» Игорь Зетилов отмечает разницу в уровне составов противоборствующих команд.

«У "Зенита" сейчас такой состав, что Сергей Семак держит в запасе Эльмира Набиуллина, Олега Шатова, Александра Ерохина, Магомеда Оздоева, Антона Заболотного, Эммануэля Мамману и Жуниора Эрнани. Все они либо недавно вызывались, либо находятся в обойме сборных России и Аргентины. И это еще в отсутствии пропускающего матч из-за перебора желтых карточек Леандро Паредеса.

"Динамо" похвастать таким подбором игроков не может. Не от хорошей жизни на острие атаки Дмитрий Хохлов выдвинул Федора Черных, в основном игравшего крайнего полузащитника.

Федор очень старался, но у его визави Бранислава Ивановича и Луиша Нету гораздо больше опыта. Они не раз играли против лучших форвардов мира. Поэтому динамовец частенько оказывался отрезанным от мяча. Тогда игру на себя старался брать Кирилл Панченко. Но удары издалека не таили опасности.

Гости, в основном, атаковали по центру — либо через Артема Дзюбу, любо через выдвигавшихся на острие полузащитников. Однако новая пара центральных защитников (Владимир Рыков перенес операцию и пока восстанавливается) "Динамо" действовала безупречно. Справедливости ради признаем, что ложных задач перед ними соперник не ставил».

Дриусси спас «Динамо»

Репортер Sportbox.ru Дильшад Ломовских не впечатлен игрой, показанной обеими командами.

«По ходу встречи "Динамо" выглядело совсем не хуже "Зенита". К концу первого тайма москвичи вели по ударам в створ ворот соперника 3-1. По итогам матча это преимущество только увеличилось — 7 против 1.

Каждый момент трибуны встречали овациями. Особенно бурно болельщики отреагировали на удаление форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси. "Что этот дурак сделал?" — недоумевал сидящий рядом болельщик из Петербурга.

После игры тренер гостей Сергей Семак скажет, что "момент с удалением футболиста будет изучен". Но со стороны действия аргентинца и вправду трудно объяснить, ведь свисток судьи был слышен даже на втором ярусе стадиона.

'Если бы не нелепые действия Дриусси, возможно, влетели бы Зениту по полной, — признал после матча болельщик Динамо Кирилл. — А так красавцы, очень сегодня понравились'.

В целом команды показали неяркий и довольно вязкий футбол на глазах главного тренера сборной России Станислав Черчесов».

Кузяеву стало плохо, Смольников захромал

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин перечисляет все проблемы, помешавшие «Зениту» показать свою лучшую игру.

«А еще одним удачным кадровым решением Хохлова стал выход Антона Соснина на правый фланг обороны. Новинкой этот тактический ход никак не назовешь: известный своим универсализмом воспитанник питерского футбола и раньше закрывал проблемные позиции в обороне и средней линии. Но теперь Соснин не только успешно противостоял на своей бровке Себастьяну Дриусси, но и в середине тайма заставил аргентинца заработать желтую карточку. Которая буквально через десяток минут превратилась в красную, когда Дриусси в совершенно безобидной ситуации в центре поля помешал динамовцам разыграть штрафной.

На этом беды "Зенита" не закончились. В концовке тайма "поплыл", почувствовав себя плохо, Далер Кузяев, и Сергею Семаку пришлось делать вынужденную замену. Сразу после удаления Кузяев сместился ближе к правому флангу — туда же вышел и Олег Шатов, а Роберт Мак сменил фланг с правого на левый. После перерыва Мак и Шатов еще раз "рокировались", но лучше от этого атаки гостей не стали.

Можно, конечно, говорить о том, что "Зениту" не хватало дисквалифицированного Леандро Паредеса, что Клаудио Маркизио в роли организатора атак выглядел так, что вспоминалась известная песенка Леонида Утесова "Все хорошо, прекрасная маркиза". Найдется место и упоминанию о паузе на матчи сборных, которая по традиции больнее всего бьет по топ-клубам. Кстати, блеклая игра Дзюбы — наиболее яркая иллюстрация этого тезиса. Как бы там ни было, то, что демонстрировала на газоне "Арены Химки" питерская команда на протяжении трех четвертей игрового времени, не имеет ничего общего с игрой лидера чемпионата».

Интрига в чемпионате ожила

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер доволен результатом матча и тем, что он значит для турнирной борьбы в РПЛ.

«Судя по всему, Хохлов боялся, что судья уравняет составы при первой возможности, поэтому после перерыва ушёл предупреждённый Теттех. Вместо него на поле вышел Москвичев 2000 года рождения. Раньше он выступал только в Кубке, теперь сыграл и в чемпионате. Неплохой матч для дебюта в 18 лет.

На 67-й минуте "Динамо" едва не забило. Навес от Панченко едва не замкнул Черных. Мяч прошёл над перекладиной. Но ещё через восемь минут мяч оказался-таки в воротах Лунёва. Снова навес с правого фланга, на этот раз от Рауша, и теперь Черных оказался точен.

Стадион начал ликовать как в последний раз. Мало кто ожидал такого, когда шёл на "Арену Химки". Семаку пришлось выпускать Заболотного вместо Смольникова (защитник сам попросил замену). Когда петух клюнул, "Зенит" начал играть в футбол. Появились моменты: Шатов запустил мяч рядом со штангой, Иванович едва не вышел один на один, Дзюба практически поразил ворота в самой концовке.

Но всего этого не хватило "Зениту", чтобы уйти от поражения. Неожиданный результат, который говорит о двух вещах.

Первое: интрига в чемпионате ожила.

Второе: разговоры об увольнении Хохлова можно заканчивать».

«Динамо» срочно нужно заявляться в АПЛ

Автор Rusfootball.info Алексей Волошинов считает, что команда Дмитрия Хохлова показывает «английский футбол».

«Это был футбол, за которым было действительно интересно наблюдать. Во всяком случае, будучи зрителем нейтральным. Да, грубо и жестко, но какое зрелище, какие скорости, какая страсть! Хочется верить, что мы сможем почаще видеть такой футбол в РПЛ. "Зенит" же явно к нему не был готов и сыграл очень по-русски. Во всяком случае, в первом тайме уж точно. Итог налицо — доминирование хозяев на протяжении большей части игры.

Конечно, и против такого футбола есть универсальный прием — контратаки. Однако зенитовские фланги были перекрыты, а Дзюба мог лишь цепляться за мячи впереди (на что изначально, вероятно, и был расчет), а не самостоятельно разгонять игру в атакующей стадии.

Как итог — победа "Динамо" и огромное количество палок в зенитовских колесах, притом, вставленное самим себе. Победа от этого, правда, менее заслуженной не становится. Серия неудач бело-голубых завершена, ну а "Зениту" просто нужно провести небольшую работу над ошибками и ни в коем разе не поддаваться психозу, который сейчас будут активно навязывать журналисты».

Загнанный в угол «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев рассуждает об экстремальности «Зенита», который включается в борьбу только в безвыходной ситуации.

«Уже не раз приходилось подмечать новую черту, появившуюся в характере питерской команды с приходом Сергея Семака: пока ситуация не припрет к стенке, "Зенит" не дернется, а то и не пошевелится. Теперь уже можно констатировать, что сие свойство завзятого экстремала пустило в натуре "Зенита" глубокие корни. И есть даже странное ощущение, что Семак воспитательной, что называется, работой не особо и выкорчевывает то, из чего эти корни растут. Аргентинцы, к примеру, готовы, кажется, любой мелкой шалостью и в любой момент оставить команду в меньшинстве. Что Паредес, что Дриусси. Почему бы и нет, коли тем самым предоставляют команде возможность проявить главную, героическую сторону ее натуры?

Из поражения "Зенита" от потерявшего было аппетит "Динамо" я вынес вот какое содержательное соображение: в этом сезоне ситуация в самом верху таблицы заскучать не даст! Скорее сам "Зенит" заскучает на поле, чем позволит это сделать сторонним любителям острой схватки за "золото". Сильно сомневаюсь, что Питер играл бы в Химках с подобной квелостью и в том случае, коли чувствовал бы в лидерской гонке дыхание преследователей в спину».

Кокорина не хватило?

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков пытается понять, почему «Зенит» провалил матч с «Динамо».

«Вообще, если бы не последние минуты, матч для "Зенита" можно было назвать провальным, возможно, худшим в сезоне. Во всяком случае, команда выглядела бесформенной. Неужели так не хватает Александра Кокорина? С его арестом сбился план Семака по усилению игры. Надо изобретать новый. Хотя, если вспомнить, в играх с "Краснодаром", "Славией", Кокорин выходил на уставшего соперника, искавшего счастье в атаке.

"Динамо" умело "сушило" игру и заслуженно лишило зенитовцев трех очков. Поражение случилось, как это обычно бывает, на фоне разбалансированности игроков, вернувшихся из сборных. Хотя с "Анжи" было не лучше за минусом индивидуальных ошибок. В шести последних матчах у "Зенита" только три победы. Никакой тенденции, но и с "Динамо", и с "Анжи", и со "Спартаком" было тяжело смотреть.

Нельзя сказать, что какой-то великий матч выдало "Динамо", нет. Команда Дмитрия Хохлова часто пляшет от слабостей соперника. Они были в каждой линии гостей. "Зенит" сыграл на том уровне, который Семак называет средним, добавляя к этому то, что если команда не агрессивна и не демонстрирует полной самоотдачи, она и не должна побеждать».

«Зенит» взялся за старое?

Автор Soccer.ru Станислав Горин выносит питерской команде неутешительный диагноз.

«Сколько раз такое видели? Проходит 10-12 туров, и девается умение петербуржцев собирать очки и удерживать первое место в таблице. Семака команда слышит плохо, эксперименты Сергея Богдановича не работают. Дзюба устал, Маркизио ужасно банальный.

Даже команды, которые идут довольно низко в таблице, вроде "Анжи" или "Динамо", играют против фаворита сезона так, как им удобно. Нет вопросов к москвичам — дрались, старались, боролись, получили победу. Ошибались? Конечно, но счет на табло — как повторяли фанаты петербуржцев после неудачных, но победных игр.

А "Зенит" отметился только эпизодами, но целостной картинки снова нет, только рывки. И знаете, что еще бросается в глаза? Сходство подходов команд Семака. Прошлогодняя "Уфа" была очень везучей командой. Причем не субъективно везучей, а по цифрам — создавали моменты низкого качества и много забивали.

"Зенит" — смертельно скучная команда. Не ищите в этой оценке попытку оскорбить, это констатация числовых фактов и вполне взвешенного взгляда на лидера сезона. Семак полностью прав, когда критикует свою команду.

В меньшинстве проиграть может любой, но к "Зениту" вопросы накапливаются от "Динамо" минского к "Динамо" московскому. Если сыграть в любимую забаву, сравнив показатели Манчини и Луческу после 11 туров, то разочаруем фанатов гостей — Семак набрал на два очка меньше, чем Роберто, и столько же, как Мирча.

По разнице мячей этот "Зенит" ниже, чем команды румына и итальянца после 11 туров — по +18 было у Манчини и Луческу, и средние +11 у Семака. Даже податливость "Краснодара" и "Спартака", не сумевших обыграть "Зенит", не позволяет называть свежий старт новым и уникальным. По факту начали сезон чуть хуже, чем при Мирче и Роберто. А что же будет дальше, если понятно, что "Зенит" соперникам не страшен?» 0