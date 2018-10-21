Для лучшей обороны «МЮ» нужно больше атаковать

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром 2:2. Приводим самые интересные публикации в СМИ по поводу этого матча.

«Челси» не помогла лучше поставленная игра

«В матче, в котором "Челси" был на грани поражения, ему удалось взять очко, но проблема была также в том, чтобы этот клуб рассматривали как антагонистический и недобрый — образ, который в лагере "Синих" хотели оставить в прошлом после второго увольнения Жозе Моуринью 2015 году. Хотя провокационное празднование гола [на последней добавленной минуте игры, что позволил хозяевам вырвать ничью,] от помощника менеджера Марко Янни может принести ему героический статус среди фанатов лондонцев, это не тот облик, который клуб хочет показать всему миру. Он скорее хотел бы, чтобы его судили по действиям наставника Маурицио Сарри, который в очередной раз сумел сгладить неприятную ситуацию, выслушав обе стороны и быстро придя к правильному выводу о том, что Янни должен извиниться перед португальским тренером: немного подобной дипломатии не прошли даром в предыдущие 15 лет, в течение которых "Челси" стал одним из суперклубов, но, к сожалению, определяющий имидж уже заработан», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Именно Янни сжал два кулака перед скамейкой запасных "Манчестер Юнайтед" — такая реакция развлекла всех остальных, но для хозяев поля она омрачила боевой характер, который сохранил их замечательную серию без поражений, а также важнейший для Росса Баркли гол, ведь он покупался как раз ради такого. Сам матч дал понять, что хотя у "Синих", возможно, был лучше план на игру, "Красные Дьяволы" под руководством Моуринью все еще сохраняют глубоко укоренившийся страх перед поражением, а потому действует соответственно. Пропустив первыми, манкунианцы выглядели растерянно, что бы ни говорил их тренер после поединка, но во втором тайме Поль Погба и Неманья Матич взяли игру под свой контроль и воспользовались ошибками соперника в традициях лучших команд своего босса».

«Челси» заработал больше, чем одно очко

«Качество — самое важное составляющее для любой команды, которая надеется выиграть чемпионский титул, но также важен и боевой дух, и "Челси" продемонстрировал его в больших количествах, благодаря чему вырвал ничью. Способность забивать так поздно была отличительной чертой великих коллективов сэра Алекса Фергюсона, это же иногда отличало из "Манчестер Сити" в его прошлом сезоне, принесшем золото, поэтому лондонцы не станут недооценивать ценность столь позднего взятия ворот Россом Баркли. До финального свистка оставалось меньше 40 секунд, когда полузащитник сравнял счет», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

«Гости сгрудились в собственной штрафной, словно борясь за свою жизнь, ведь они пытались удержать важнейшую победу, но подопечные Сарри отказались сдаваться и были вознаграждены голом. С учетом побед "Сити" и "Ливерпуля" это может выглядеть как потеря очков в битве за чемпионство, однако это также может оказаться тем баллом, что сделает разницу в пользу "Челси". И он также подарит им уверенность и веру в то, что они могут исправить любую ситуацию, чтобы продолжить двигаться вперед, вне зависимости от того, насколько большим выглядит ущерб».

Лучшая оборона Моуринью — это атака

«Моуринью выбрал состав, который на бумаге выглядел атакующим, но на практике все они были заняты некомфортной для них оборонительной работой — в основе появились Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль, Поль Погба и Хуан Мата. Но если оба крайних нападающих по сути начали матч в качестве крайних защитников, то французский полузащитник занял место рядом с Неманьей Матичем в неподвижной структуре полузащиты с расчетом на персональную опеку. Испанец, который позже окажет решающее влияние на игру, провел первый тайм, преследуя Жоржиньо, что стало неэффективной опекой», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«Будет соблазном увидеть в этом поворотный момент, как будто внутри команды нашлись некие механизмы, но никто по-настоящему не знает, насколько хорош этот "Юнайтед", насколько должен быть, или мог бы быть. Пока что кажется прекрасным, если бы Моуринью вынес урок из этих двух результативных контрвыпадов своих подопечных, чтобы Марсьяль действовал ближе к чужим воротам, чем своим, чтобы "Дьяволы" играли в яростном атакующем режиме с самого начала матча. Сейчас им уже почти нечего терять — кроме чувства упущенного момента».

Игроки «МЮ» все еще идут за Моуринью

«После того, как прозвучал финальный свисток, оставалось только три команды — "Фулхэм", "Хаддерсфилд" и "Кардифф", которые пропустили столько же мячей, сколько "МЮ". Это так несвойственно Моуринью — человеку, который построил свою карьеру на надежности своих коллективов в обороне, ведь в девяти стартовых поединках этого сезона "Юнайтед" пропустил больше, чем его "Челси" португальца во всех 38 турах сезона 2004/2005. На самом деле по итогам 14 полных кампаний в своей тренерской карьере у подопечных сеу Жозе был один из трех лучших оборонительных показателей в лиге в каждом из них, тогда как сейчас его команда сталкивается с повторяющейся проблемой во время стандартных положений», — рассуждает в анализе поединка Sky Sports Адам Бейт.

«Лишил ли уверенности в себе защитников "Дьяволов" поиск клубом центрбеков более высокого уровня, или эта уверенность поколебалась из-за нестабильности при выборе состава, а, может, все дело в том, что они сами по себе недостаточно хороши, чтобы соответствовать амбициям менеджера и клуба? Эти вопросы не отпадут даже после ничьей с "Челси", но что ясно, так это то, что необходимо какие-то решение, если это мини-возрождение от манкунианцев должно перерасти в нечто более существенное. Тем не менее, два последних поединка показали Моуринью, что его футболисты все еще идут за ним, что может вдохновлять его сохранять верность своим тренерским подходам в этот один из самых сложных периодов его карьеры». 0