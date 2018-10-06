Маурицио Сарри: любовь к Лондону, мотивация для Азара и потенциал Жоржиньо

Тренер посещал матчи «Челси» 30 лет назад

Сарри с любовью вспоминает о своем первом отрезке жизни в Лондоне. Это было 30 лет назад, когда итальянец учился в Англии и собирался стать банкиром. Тем не менее, его страсть к футболу была не менее сильной, чем сейчас.

«Конечно, я ходил на стадион. Тогда многое было иначе. Английский футбол был типично британским, это сейчас он слился с европейским. Но это было очень давно, я хотел просто выучить язык. Многое изменилось, шарм Лондона остался прежним», — вспоминает коуч с улыбкой.

Босс «Челси» не скрывает своей любви к этому городу, но признает, что для туризма у него пока слишком мало времени:

«Я люблю Англию и Лондон, сейчас это мой дом. Но даже в центре столицы я бывал крайне редко, потому что все время приходится работать. Возможно, во время паузы на игры сборных куда-то схожу. В целом мне нравится жить здесь».

Результаты — не главное отличие нового «Челси»

Новый «Челси» любит атаковать twitter.com/chelseafc

Мощный старт сезона, без сомнения, помог итальянцу быстро привыкнуть ко всем особенностям. Эра Сарри началась с поражения от «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии, но с тех пор его парни никому не уступают во всех турнирах.

«Челси» занимает третье место в таблице АПЛ, возглавляет свою группу в Лиге Европы и будет выступать в четвертом раунде Кубка футбольной лиги после победы над «Ливерпулем» на «Энфилде».

Но важны даже не последние результаты, а трансформации, которые происходят при Сарри в игровом стиле «Челси». Более консервативная тактика Антонио Конте была заменена на подход, при котором «Челси» всегда пытается доминировать и при любой возможности идет в атаку. Все это — результат упорных тренировок, но даже Сарри удивлен, насколько быстро игроки приняли его философию.

«Да, я действительно удивлен. Мне очень повезло, что у футболистов есть все необходимые качества для реализации наших идей. Такой старт сезона — заслуга игроков. Не спорю, схемы прошлого тренерского штаба приносили результат, но эти футболисты способны действовать и в моем стиле».

Жоржиньо — личность, Азар — звезда

Жоржиньо — человек Сарри в раздевалке «Челси» twitter.com/chelseafc

Центральной фигурой стал Жоржиньо. Итальянский полузащитник в прошлом сезоне был лидером «Наполи», а летом переехал в Лондон вслед за тренером и начал руководить лондонским центром поля. Этот парень — большой мастер острых передач, подняв планку по данному показателю очень высоко. Кроме того, это человек Сарри и лидер в раздевалке.

«Жоржиньо действительно подходит под стиль, который я проповедую. Это игрок, который обладает многими талантами, упорно работает над собой и умеет принимать правильные решения с мячом. У нас есть еще Сеск Фабрегас — он тоже имеет подобный навык. Не менее важно то, что Жоржиньо — это большая личность, чего можно не заметить с первого взгляда. Это пример поведения для остальных — на поле и за его пределами», — отметил Сарри.

Сарри нашел общий язык с Азаром twitter.com/chelseafc

Ну а главной звездой «синих» остается бельгиец Эден Азар — пока лучший бомбардир нынешнего сезона АПЛ. Прошлым летом вингера сватали в «Реал» после завоевания бронзы ЧМ-2018, но переход не состоялся. Сам Азар не стал отвлекаться на слухи и уже забил шесть голов в Премьер-лиге.

Как Сарри удалось мотивировать Азара на новый сезон после сложного мундиаля и давления прессы? Тренер просто позволил ему стать «свободным художником».

«Довольно легко стимулировать Азара. Просто надо разрешать ему веселиться на поле. Это простой парень, который не зависит от заявлений СМИ, ему не важно, что говорят другие. Эден просто любит играть в футбол, поэтому у нас с ним нет никаких проблем.

Тем не менее, большие игроки должны выполнять серьезные задачи. Азар может прогрессировать, если станет более агрессивным и постарается показать все, на что способен», — подчеркнул тренер.

Прошло три десятилетия с момента, когда Сарри впервые побывал в Лондоне. Теперь он захватывает умы многих футбольных болельщиков столицы. Пришло его время. 0