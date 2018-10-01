Трансферный дайджест. 25 сентября — 1 октября

Ирвинг Лосано

ПСВ, полузащитник, 23 года

Как известно, полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано уже давно привлек к себе внимание топ-клубов Европы.

Среди тех, кто всерьез заинтересован в его услугах, называется «Барселона», которая могла бы попробовать приобрести мексиканца уже в январе.

Проблемой должно стать то, что ПСВ рассчитывает серьезно заработать на трансфере одного из своих лидеров. 60 миллионов евро — именно эту сумму требует клуб от потенциальных покупателей.

Отпугнет ли это «Барселону»? Почему бы и не заплатить за хавбека, который в нынешнем сезоне провел шесть матчей в чемпионате Нидерландов, забил пять голов и отдал две результативные передачи?

Что-то нам подсказывает, что спешить каталонцы не будут и в январе в первую очередь сосредоточатся на покупке оборонительных футболистов, ведь в атаке у них пока все в порядке.

Наш прогноз: ПСВ.

Хамес Родригес

«Бавария», полузащитник, 27 лет

Хамес Родригес Bundesliga.com

Хамес Родригес так давно играет в «Баварии», что, наверное, не все болельщики помнят, кому принадлежат права на него. Да-да, формально он находится на контракте с «Реалом», который может вернуть его по окончании срока аренды — летом 2019 года.

Однако возвращения колумбийца в столицу Испании мы, вероятно, не дождемся. Авторитетное издание Kicker со ссылкой на свои источники сообщило, что руководство «Баварии» согласовало с колумбийцем условия личного контракта, поэтому в скором времени воспользуется правом выкупа игрока.

Для этого «Баварии» нужно заплатить «Реалу» 42 миллиона евро, что для нынешнего трансферного рынка — вполне приемлемая сумма за столь звездного игрока.

Хамес неплохо прижился в Мюнхене. В текущем сезоне хавбек провел четыре матча в немецкой Бундеслиге, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: «Бавария».

Аарон Рэмзи

«Арсенал», полузащитник, 27 лет

Аарон Рэмзи independent.co.uk

Аарон Рэмзи выступает за «Арсенал» больше десяти лет, но стать кумиром лондонского клуба ему, похоже, не суждено.

Валлиец долго вел переговоры о продлении контракта с «канонирами», даже имел возможность заключить четырехлетнее соглашение, но совсем недавно лондонцы внезапно отозвали предложение.

Теперь у хавбека один выход: искать новый клуб. Приступать к этому занятию можно уже в январе, хотя потенциальные покупатели уже выстраиваются в очередь. По информации BBC, в услугах футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси».

Уйдет ли Рэмзи зимой? Вряд ли, ведь «канониры» продолжают его заигрывать в Премьер-лиге, а отдавать конкурентам за бесценок такого футболиста посреди сезона не станут. Вероятно, он уйдет уже летом, когда станет свободным агентом.

Наш прогноз: «Арсенал».

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 25 лет

Поль Погба independent.co.uk

Ни для кого не секрет, что Поль Погба и Жозе Моуринью не могут ужиться в одном коллективе. Вопрос заключается в том, кто из них первым уйдет из «Манчестер Юнайтед».

Не исключено, что португальский специалист не дотянет до середины сезона, тем более что его команда в последнее время разочаровывают результатами. Однако даже новый наставник вряд ли сможет совладать с французским полузащитником.

У Погба очень непростой характер. Об этом сейчас говорят открыто. Он любит делать все по-своему, не прислушиваясь к советам партнеров и тренеров. Если руководство «красных дьяволов» хочет наладить микроклимат, то избавляться от чемпиона мира 2018 года нужно как можно быстрее.

По данным The Guardian, агент француза Мино Райола уже в ноябре обсудит с руководителями «Манчестер Юнайтед» будущее своего клиента. Будем надеяться, что манкунианцы решатся на мгновенное избавление от причин многих бед.

Наш прогноз: уход из «Манчестер Юнайтед».

Флориан Товен

«Марсель», полузащитник, 25 лет

Флориан Товен goal.com

Соотечественник и одногодка Поля Погба Флориан Товен не так распиарен, зато играет он ничем не хуже от представителя «Манчестер Юнайтед».

В предыдущем сезоне Товен забил за «Марсель» 26 голов и сделал 18 результативных передач, а в нынешнем имеет на своем счету шесть точных ударов и одну результативную передачу.

Неудивительно, что к нему приковано внимание многих топ-клубов, среди которых «Бавария», которая ищет замену возрастному Франку Рибери.

Журналисты Ouest-France говорят, что президент «Марселя» установил цену за Товена в 80 миллионов евро, но нам кажется, что «Бавария» способна хорошо поторговаться и убедить провансальцев пойти на сделку. Такой игрок достоин выйти на новый уровень.

Наш прогноз: «Бавария».

Педро Роша

«Спартак», нападающий, 23 года

Педро Роша spartak.com

Летом 2017 года «Спартак» заплатил за Педро Рошу около 12 миллионов евро «Гремио». «Красно-белые» рассчитывали получить забивного форварда, но их ожидания не оправдались. Один забитый мяч — явно не тот результат, которым можно гордиться.

Видимо, свою злую шутку сыграла акклиматизация в России, которая так тяжело дается многим бразильским футболистам.

Взяв пример с Витиньо, Роша тоже начал задумываться о возвращении на родину, тем более что его там ждут с распростертыми объятиями.

По данным Gazeta Esportiva, в борьбу за форварда вступил «Крузейро», который считает Рошу своей приоритетной целью на 2019 года. Пойдет ли на сделку «Спартак»? Причин для отказа мы не видим.

Наш прогноз: возвращение в Бразилию.

Кака

Без клуба, полузащитник, 36 лет

Кака goal.com

Легенды прошлого иногда возвращаются. В свое время это подтвердили Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Роберто Карлос, Йенс Леманн, Марк Овермарс и другие.

В этот раз порадовать своим возвращением в футбол может Кака, завершивший карьеру в декабре 2017 года в «Орландо».

Заинтересованность в Кака проявляет «Монца», выступающая в Серии C. Недавно этот скромный клуб приобрел Сильвио Берлускони, бывший президент «Милана», в котором бразилец и сделал себе имя.

Издание Calciomercato утверждает, что Кака действительно получил предложение от «Монци», но вот нам кажется, что хавбек вряд ли захочет играть в третьем по силе дивизионе. Куда важнее для него получить административную или тренерскую должность.

Наш прогноз: останется на пенсии. 0