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    Трансферный дайджест. 25 сентября — 1 октября

    Перестанет ли Погба мучить «МЮ», где «Бавария» нашла замену Рибери, возродит ли карьеру экс-звезда «Милана» и другие трансферные новости последних дней

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Ирвинг Лосано

    ПСВ, полузащитник, 23 года

    Как известно, полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано уже давно привлек к себе внимание топ-клубов Европы.

    Среди тех, кто всерьез заинтересован в его услугах, называется «Барселона», которая могла бы попробовать приобрести мексиканца уже в январе.

    Проблемой должно стать то, что ПСВ рассчитывает серьезно заработать на трансфере одного из своих лидеров. 60 миллионов евро — именно эту сумму требует клуб от потенциальных покупателей.

    Отпугнет ли это «Барселону»? Почему бы и не заплатить за хавбека, который в нынешнем сезоне провел шесть матчей в чемпионате Нидерландов, забил пять голов и отдал две результативные передачи?

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    • Что-то нам подсказывает, что спешить каталонцы не будут и в январе в первую очередь сосредоточатся на покупке оборонительных футболистов, ведь в атаке у них пока все в порядке.

    Наш прогноз: ПСВ.

    Хамес Родригес

    «Бавария», полузащитник, 27 лет

    Хамес Родригес
    Bundesliga.com

    Хамес Родригес так давно играет в «Баварии», что, наверное, не все болельщики помнят, кому принадлежат права на него. Да-да, формально он находится на контракте с «Реалом», который может вернуть его по окончании срока аренды — летом 2019 года.

    Однако возвращения колумбийца в столицу Испании мы, вероятно, не дождемся. Авторитетное издание Kicker со ссылкой на свои источники сообщило, что руководство «Баварии» согласовало с колумбийцем условия личного контракта, поэтому в скором времени воспользуется правом выкупа игрока.

    Для этого «Баварии» нужно заплатить «Реалу» 42 миллиона евро, что для нынешнего трансферного рынка — вполне приемлемая сумма за столь звездного игрока.

    Хамес неплохо прижился в Мюнхене. В текущем сезоне хавбек провел четыре матча в немецкой Бундеслиге, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Аарон Рэмзи

    «Арсенал», полузащитник, 27 лет

    Аарон Рэмзи
    independent.co.uk

    Аарон Рэмзи выступает за «Арсенал» больше десяти лет, но стать кумиром лондонского клуба ему, похоже, не суждено.

    Валлиец долго вел переговоры о продлении контракта с «канонирами», даже имел возможность заключить четырехлетнее соглашение, но совсем недавно лондонцы внезапно отозвали предложение.

    Теперь у хавбека один выход: искать новый клуб. Приступать к этому занятию можно уже в январе, хотя потенциальные покупатели уже выстраиваются в очередь. По информации BBC, в услугах футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси».

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    • Уйдет ли Рэмзи зимой? Вряд ли, ведь «канониры» продолжают его заигрывать в Премьер-лиге, а отдавать конкурентам за бесценок такого футболиста посреди сезона не станут. Вероятно, он уйдет уже летом, когда станет свободным агентом.

    Наш прогноз: «Арсенал».

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 25 лет

    Поль Погба
    independent.co.uk

    Ни для кого не секрет, что Поль Погба и Жозе Моуринью не могут ужиться в одном коллективе. Вопрос заключается в том, кто из них первым уйдет из «Манчестер Юнайтед».

    Не исключено, что португальский специалист не дотянет до середины сезона, тем более что его команда в последнее время разочаровывают результатами. Однако даже новый наставник вряд ли сможет совладать с французским полузащитником.

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    • У Погба очень непростой характер. Об этом сейчас говорят открыто. Он любит делать все по-своему, не прислушиваясь к советам партнеров и тренеров. Если руководство «красных дьяволов» хочет наладить микроклимат, то избавляться от чемпиона мира 2018 года нужно как можно быстрее.

    По данным The Guardian, агент француза Мино Райола уже в ноябре обсудит с руководителями «Манчестер Юнайтед» будущее своего клиента. Будем надеяться, что манкунианцы решатся на мгновенное избавление от причин многих бед.

    Наш прогноз: уход из «Манчестер Юнайтед».

    Флориан Товен

    «Марсель», полузащитник, 25 лет

    Флориан Товен
    goal.com

    Соотечественник и одногодка Поля Погба Флориан Товен не так распиарен, зато играет он ничем не хуже от представителя «Манчестер Юнайтед».

    В предыдущем сезоне Товен забил за «Марсель» 26 голов и сделал 18 результативных передач, а в нынешнем имеет на своем счету шесть точных ударов и одну результативную передачу.

    Неудивительно, что к нему приковано внимание многих топ-клубов, среди которых «Бавария», которая ищет замену возрастному Франку Рибери.

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    • Журналисты Ouest-France говорят, что президент «Марселя» установил цену за Товена в 80 миллионов евро, но нам кажется, что «Бавария» способна хорошо поторговаться и убедить провансальцев пойти на сделку. Такой игрок достоин выйти на новый уровень.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Педро Роша

    «Спартак», нападающий, 23 года

    Педро Роша
    spartak.com

    Летом 2017 года «Спартак» заплатил за Педро Рошу около 12 миллионов евро «Гремио». «Красно-белые» рассчитывали получить забивного форварда, но их ожидания не оправдались. Один забитый мяч — явно не тот результат, которым можно гордиться.

    Видимо, свою злую шутку сыграла акклиматизация в России, которая так тяжело дается многим бразильским футболистам.

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    • Взяв пример с Витиньо, Роша тоже начал задумываться о возвращении на родину, тем более что его там ждут с распростертыми объятиями.

    По данным Gazeta Esportiva, в борьбу за форварда вступил «Крузейро», который считает Рошу своей приоритетной целью на 2019 года. Пойдет ли на сделку «Спартак»? Причин для отказа мы не видим.

    Наш прогноз: возвращение в Бразилию.

    Кака

    Без клуба, полузащитник, 36 лет

    Кака
    goal.com

    Легенды прошлого иногда возвращаются. В свое время это подтвердили Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Роберто Карлос, Йенс Леманн, Марк Овермарс и другие.

    В этот раз порадовать своим возвращением в футбол может Кака, завершивший карьеру в декабре 2017 года в «Орландо».

    Заинтересованность в Кака проявляет «Монца», выступающая в Серии C. Недавно этот скромный клуб приобрел Сильвио Берлускони, бывший президент «Милана», в котором бразилец и сделал себе имя.

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    • Издание Calciomercato утверждает, что Кака действительно получил предложение от «Монци», но вот нам кажется, что хавбек вряд ли захочет играть в третьем по силе дивизионе. Куда важнее для него получить административную или тренерскую должность.

    Наш прогноз: останется на пенсии. 0

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