Семак навел порядок в раздевалке, но игру «Зениту» не поставил

Петербургский «Зенит» на выезде уступил махачкалинскому «Анжи» (1:2) в матче девятого тура РПЛ. Счет в матче открыл итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, для которого этот мяч стал первым в чемпионате России. Хозяева сумели вырвать победу в концовке матча, уже играя в меньшинстве.

Вязкий первый тайм

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков сетует на первый тайм матча, не изобиловавший острыми моментами.

«На домашние игры дагестанцы всегда настраиваются особенно, независимо от текущего положения дел — так что их предпоследнее место в таблице и лишь шесть набранных очков после восьми туров не должны были никого вводить в заблуждение.

Со стартового свистка на поле началась вязкая борьба — достаточно сказать, что в первые десять минут желтых карточек в матче оказалось больше, чем ударов по воротам. Счет им открыл Савичев, который прямой ногой въехал в колено Набиуллину, почин подхватил Паредес, грубо нарушивший правила на чужой половине поля.

После стартового сумбура "Зенит" забрал мяч себе и начал искать подходы к воротам хозяев, что было совсем непросто. Левый фланг у гостей был активнее правого, Ерохин и Дзюба, меняясь местами, старались нагнетать давление, но оборона "Анжи" действовала четко.

Главная опасность во владениях Дюпина до перерыва возникла после стандарта, которые в этом сезоне у "Зенита" особенно хороши — подача, сутолока в штрафной и неудачная попытка Ивановича протолкнуть мяч в сетку. "Анжи" отвечал редкими контратаками, одна из которых даже завершилась голом, но Понсе забил уже после свистка арбитра — офсайд».

«Зениту» помог «стандарт», «Анжи» — ошибка Кузяева

Второй тайм матча в Каспийске прошел куда оживленнее, а публика наконец порадовалась забитым мячам, отмечает креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков.

«На помощь в начале второго тайма гостям пришел "стандарт". Но он был разыгран феноменально. Игорь Смольников бросил аут, Артем Дзюба шведой скинул мяч на Себастьяна Дриусси, удар аргентинца сотряс штангу, а Маркизио добил мяч уже в пустые ворота. Все в этой атаке были хороши, но в очередной раз можно было подивиться умению Дзюбы сыграть нестандартно. Его изящная скидка была ключевой.

Еще до этого Сергей Семак заменил Олега Шатова на Далера Кузяева, а вскоре после гола поле покинул и его автор. "Зенит" перестроился. В центре стали играть Леандро Паредес и Кузяев, на краях — Дриусси (справа) и Ерохин (слева), в атаке — Дзюба и Александр Кокорин, заменивший Маркизио. На 65-й минуте Кокорин имел реальный шанс забить, однако напомнил о себе Дюпин, отразивший его удар с убойной позиции. Скинул мяч форварду снова Дзюба. Тренер "Зенита", как и обещал накануне, совместил обоих нападающих в атаке, придерживаясь схемы 4-4-2. А Дюпин на этом отрезке спас "Анжи" и тогда, когда издали "приложился" Паредес.

Двадцать минут после перерыва хозяева не подходили к штрафной Андрея Лунева. Но первая же вылазка увенчалась успехом. Причем помогла замена, сделанная наставником "Анжи": вышедший Апти Ахъядов поборолся в штрафной с защитником, скинул мяч на Понсе, и удар того с близкого расстояния достиг цели. "Пожар" в своих владениях устроил Кузяев, не сумевший выбить мяч подальше от ворота и создавший суматоху, которой воспользовались игроки махачкалинской команды».

У «Зенита» проблемы с обороной и самоуверенностью

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что к забитым в ворота «Зенита» голам привели ошибки игроков питерского клуба, а не мастерство махачкалинцев.

«Не надо думать, что игра питерцев развалилась после ухода Маркизио. Если считать, что у "Зенита" сегодня вообще была игра, то она никуда не делась — "Зенит" просто ошибся в конкретных эпизодах и был наказан.

Дело в том, что игра "Зенита" после перерыва воспринималась по-другому, потому что искать и добывать шанс гостям уже не требовалось, достаточно было его дождаться. Однако "Анжи" не спешил его предоставлять, а в немногочисленных атаках выжал максимум. Знать бы, что так будет — можно было бы при 0:1 поставить на хозяев с коэффициентом 55.

Команда Адиева ничего не создавала впереди, поэтому "Зенит" играл с уверенностью в победе. Эта уверенность подвела Кузяева, который не испытал страха ошибки даже в своей штрафной. Не хотел углового — получил гол.

Все говорят о проблемной позиции левого защитника "Зенита", но как-то забывают про правый фланг петербуржцев. Игорь Смольников опытнее Набиуллина, благодаря имени и месту в составе лидера чемпионата он до сих пор вызывается в сборную, но руководству нужно задумываться и об усилении его позиции. Сегодня Игорь привёз решающий гол, не справившись с Гиголаевым, а в атаке давно только бесполезно навешивает».

Кто кого дожал

Концовка встречи получилась обескураживающей для лидера чемпионата, который в большинстве не смог удержать даже ничью, удивляется корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Противостояние Дзюбы с Белоруковым достигло точки кипения на 75-й минуте. Защитник очень жёстко сфолил на центрфорварде, заработав прямую красную карточку. Наверное, судья Алексей Матюнин мог ограничиться жёлтой, хотя Артём рисковал получить серьёзную травму.

Удаление Белорукова случилось уже при счёте 1:1. Махачкалинцы не опустили рук — бойцы! Кстати, хозяева вышли на игру в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова перед его сражением с Конором Макгрегором и сами словно зарядились чемпионской энергией. Гол Понсе — следствие неудачного выноса в исполнении Далера Кузяева под давлением игроков "Анжи" вкупе с проигранным единоборством Луиша Нету.

Все ждали, дожмёт ли лидер РПЛ оставшегося вдесятером соперника, а вышло совсем по-другому. Экс-зенитовец Гиголаев опередил на рывке Смольникова, который поспешил сфолить в собственной штрафной. Фланги обороны — проблема петербургской команды. Если "Зенит" вернётся в Лигу чемпионов, их нужно усиливать первым делом.

Владислав Кулик с "точки" хладнокровно переиграл Андрея Лунёва. Более того, в концовке южане справились с фирменным оружием "Зенита" — забросами на мощных форвардов. Ни Дзюба с Кокориным, ни Ерохин с Заболотным не спасли гостей. Команда Адиева выиграла третий матч подряд с учётом кубковой победы. Вот так сенсация!»

«Зенит» подтвердил, что он средняя команда

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев считает, что матч в Каспийске высветил характерное для лидера чемпионата.

«Собственно говоря, это поражение не высветило про "Зенит" ничего нового. И так было очевидно, что на голом классе бригада Сергея Семака вряд ли способна в этом сезоне одолеть хоть кого-то из соперников по премьер-лиге и Лиге Европы. Всякий раз ей требуется, образно говоря, привстать на цыпочки и предпринять сверхусилие, заметное даже невооруженному глазу.

Но в этот раз обстоятельства уж слишком лукаво благоприятствовали досрочному и полному успокоению. И быстрый гол после перерыва. И вскоре обозначенное численное преимущество. "Зениту" в этот раз просто не требовалось преодолевать сопротивление материала. А материал, то есть "Анжи", — не прогнулся. А изготовил свою копию с былых свершений команды Семака — помните, как она в меньшинстве выиграла, к примеру, в Казани или колошматила минское "Динамо"?

В виде первой "баранки" получено документальное подтверждение слов Семака: "Зенит" в этом сезоне — в самом деле вполне средняя команда. Но умеющая добиваться своего благодаря развитым спортивным качествам».

Семак проиграл раньше Манчини

Редактор отдела спортивных игр «Спорта День за Днем» Александр Кавокин изучает статистику, выясняя, насколько старт команды Семака в чемпионате отличается от успехов его предшественника.

«Волевая победа над "Зенитом" стала уже третьей в нынешнем чемпионате России и позволила покинуть зону стыковых матчей. Те, кто поторопился выписать "Анжи" "волчий билет", явно поторопились. Равно как и те, кто досрочно отдал "Зениту" золото.

Команда Сергея Семака допустила уже второй необъяснимый срыв. Первый был в Лиге Европы — 0:4 от минского "Динамо" в квалификации Лиги Европы. Фатальной та неудача не стала. Дома "Зенит" уверенно отыгрался со счетом 8:1.

Поражение в Махачкале получилось таким же шокирующим для сине-бело-голубых, но на положение в турнирной таблице оно не сильно повлияло. "Зенит" остался первым. Пусть и подпустил конкурентов из "Спартака" и ЦСКА. Обиднее всего, наверное, Сергею Семаку. Ему никуда не уйти от сравнения с Роберто Манчини. Итальянец впервые проиграл с "Зенитом" в чемпионате России только в 13-м матче, как и Мирча Луческу сезоном ранее.

У Семака беспроигрышная серия в премьер-лиге достигла восьми матчей. Это шестой результат для тренеров "Зенита" в российской истории. Абсолютным рекордсменом является Лучно Спаллетти. Его достижение — 23 матча без поражений — еще не скоро будет побито».

Что остается без удачливости?

Автор Soccer.ru Станислав Горин критикует наставника «Зенита» Сергея Семака, считая, что запас удачи нового наставника питерцев подошел к концу.

«Сегодня вратарь соперника себе не забивал, а удаление случилось не в первом тайме, чтобы подписать "Анжи" приговор. И где победа Семака? "Зенит" должен требовать от наставника, чтобы команда прогрессировала, а пока этого нет. Ни по цифрам, ни по ощущениям при просмотре матчей. Путают стабильные и зачастую вымученные победы над теми, кто заметно проигрывает в возможностях, с явным игровым перевоплощением.

"Анжи" не выглядел намного хуже, чем "Зенит". Снова гостей выручил редкий небанальный эпизод, когда Дзюба скинул, а Дриусси попал в штангу. Но гола оказалось мало. Повод для фаворита призадуматься, ведь сыграли почти треть матчей РПЛ, а вопросов к тренеру Семаку больше, чем от него ответов. Спорить с этим станет только человек, который слепо поддерживает "Зенит" и не готов признать, что Сергей Богданович навел порядок за полем, но игру в футбол не поставил.

"Уфа" Семака в прошлом сезоне работала качественнее, чем нынешний "Зенит". Просто второй, понятное дело, располагает мастерами более высокого класса, отсюда и победы. Но факты не нивелировать лидерством в таблице, ведь в сотый раз напоминаем — Луческу и Манчини тоже вели поначалу. Но поскольку грамотную игру не ставили, то соперники привыкали, отбирали очки и унижали "Зенит" сбросом в Лигу Европы. История повторяется, или теперь реакция будет адекватной?». 0