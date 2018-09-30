«Реал» начинает скучать по Роналду

В рамках седьмого тура чемпионата Испании «Реал» и «Атлетико» разошлись миром 0:0. Приводим самые интересные публикации СМИ по этому поединку.

Куртуа и Облак стали героями матча

«Результат матча "Барселона" — "Атлетик" (1:1) стал подарком для обеих команд мадридского дерби, но ни одна из них им не воспользовалась, хотя каждая пыталась и сделала все, что могла. "Атлетико" начал лучше и доминировал в игре, тогда как "Реал" не вошел в игру и не чувствовал себя комфортно: хозяева не пропустили до перерыва благодаря Тибо Куртуа, который спас свою команду после выходов один на один с ним Антуана Гризманна и Диего Косты. Перед вторым таймом Гарета Бейла заменил Дани Себальос (валлиец получил травму), после чего "Сливочные" выглядели более организованными со схемой 4-4-2, ведь вышедший на поле полузащитник оказался в хорошей форме и проделал работу, которую обычно выполняет Иско, и теперь спасать своих партнеров пришлось уже Яну Облаку», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Результатом такой игры стало интенсивное дерби, где каждый футболист выложился максимум, по итогам которого можно сделать следующие выводы. Диего Косту и Карима Бензема заменили, когда события на поле приобрели наибольшего драматизма; Гризманн превратился в главного лидера "Матрасников" на фоне спада в игре Диего Година, чей возраст сказывается. Тем временем, Себальос полностью оправдывает доверие к себе после его игнорирования Зинедином Зиданом, тогда как Винисиус Жуниор, который стал первым игроком королевского клуба на поле, рожденным в 21-м веке, привлек внимание своей живой и смелой игрой. Между тем, осталось ощущение, что ни Лука Модрич, ни Гризманн не соответствуют уровню Криштиану Роналду и Лионеля Месси, в то время, как арбитры все также не доверяют "Атлетико", как это было и до введения системы VAR».

«Атлетико» показал претензии на титул

«Оба летних подписаний "Матрасников" благоприятно проявили себя в этом матче и показали, как наставник коллектива Диего Симеоне может успешно заставить подопечных действовать в более проактивной манере. Тома Лемар быстро привлек внимание уже в начале поединка, смещаясь в центр со своего правого фланга — в пространство между Каземиро и Тони Кроосом, а также несколько раз неплохо взаимодействуя со своим партнером по сборной Франции Гризманном, хотя это и не привело к конечному результату. Тем временем, опорный полузащитник Родри впечатлил настолько же, успешно присматривая за Модричем и Бензема (последний не должен был отходить назад для подыгрывания партнерам), тогда как в игре с мячом хавбек также внес значительный вклад, где его простые, но умные передачи позволяли гостям контролировать мяч лучше, чем в прошлые сезоны», — отмечает в материале ESPN Дермот Корриган.

«Бывший футболист "Вильярреала" занимал центральное место в одном из эпизодов, когда его команда в течение минуты держала сферу, чем вызывала недовольство публики на "Сантьяго Бернабеу", что, вероятно, и привело к выходу на замену Себальоса после перерыва. И хотя оба впоследствии были заменены, поскольку дружина Симеоне во втором тайме перешла на контратакующую игру, эти новички делают их клуб серьезным претендентом на чемпионство: преодолев проблемы на старте сезона, сейчас он идет на четвертой позиции в двух очках отставания от "Барселоны" и соседей по Мадриду. Гонка за титул в текущей кампании Примеры уже проходит нос к носу, и даже с учетом того, что Лемар и Родри добавляют класса "Матрасникам", для Симеоне это тот тип борьбы, в которой его подопечные чувствуют себя словно рыба в воде».

Себальос выглядит новым игроком «Реала»

«Хотя "Реал" не сумел выиграть дерби и может быть разочарован потерей очков, которая стоила ему лидерства в чемпионате, один положительный момент в матче у него все-таки был — это выступление Себальоса, который после выхода на замену вместо Бейла блистал во втором тайме, находя пространство для своих действий благодаря численному преимущество хозяев поля в полузащите. Он позволил "Сливочным" пробираться через эшелоны соперника в его штрафную и создавать тому проблемы при тотальном владении мяча, пока Модрич и Кроос контролировали центр поля: Дани постоянно отзывался на передачи, и его партнеры каждый раз в первую очередь искали его, тогда как гости не знали, как остановить хавбека. В цифрах его влияние выглядит так: у него лучший процент точных передач в 95,56 процента, что много больше, чем у Бейла (45 пасов против 15 и 57 касаний снаряда против 24 соответственно)», — пишет на страницах Marca Рубен Хименес.

«В то время, как Иско и Бейл попали в лазарет, королевский клуб входит в полную вызовов важную часть сезона, накануне которой наставник Хулен Лопетеги дал возможность Дани возродить свою карьеру после ограниченного времени, что ему давал Зидан. Роль Себальоса была столь ясной с самого начала, что Матео Ковачич решил улететь в Лондон для перехода в "Челси", поскольку знал, что его ждет — в отсутствие больших трансферов испанец стал лучшим усилением "Реала" спустя год после своего перехода. Он уже часто выходит в основе и регулярно появляется на замену, когда не появляется в старте, в то время, как дерби дало ему крылья, и теперь он должен научиться летать самостоятельно».

«Реал» должна тревожить ситуация в атаке

«Большие игроки проявляют себя в больших матчах, и "Сливочным" впервые после своего ухода не хватало Роналду: в безголевой ничьей против "Атлетико" они выглядело беззубо в атаке и не сумели забить во втором поединке кряду. Выступление Бейла в начале этого сезона вышло многообещающим, где он забил три мяча, но в играх против "Севильи" (стойка) и "Атлетико" (мимо) он упустил верные моменты для того, чтобы отличиться. Прямой выгодоприобретатель ухода португальца Марко Асенсио имел золотой шанс, но не сумел пробить Облака, выйдя с ним один на один», — критикует атаку «Реала» в материале Goal.com Рик Шарма.

«Лопетеги бросил в бой в концовке еще юного Винисиуса Жуниора, который провел свою дебютную игру, но это выглядело отчаянным решением, и не возымело эффекта. Бразилец все же заработал штрафной, и фанаты на "Бернабеу" начали скандировать имя Серхио Рамоса, чтобы тот забил поздний мяч, как это выходило у него ранее, но если для того, чтобы добиться столь нужного взятия ворот ты рассчитываешь на центрального защитника, то что-то здесь не так. В конечном счете, беззубость хозяев в нападении дорого им обошлась: есть реальная опасность того, что это станет рефреном в эру после ухода Роналду». 0