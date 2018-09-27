Лопетеги не удается сделать «Реал» сильным

Накануне в шестом туре испанской Ла Лиги «Севилья» на своем поле разгромила «Реал» со счетом 3:0. Приводим самые интересные публикации по этому поводу.

Мачин тактически переиграл Лопетеги

«Можно было бы предположить, что поражение "Барселоны" могло послужить стимулом для "Реала", но командой, которая навязывала свою волю была "Севилья": схема 3-5-2 Пабло Мачина позволила ему тактически переиграть Хулена Лопетеги, как это случилось год назад, когда первый, возглавляя "Жирону", одолел Зинедина Зидана. Гостям не хватало слаженности в действиях, и временами они выглядели самонадеянными, где за спиной Марсело на его левом фланге регулярно возникали свободные зоны, которые удавалось использовать переживающему вторую молодость Хесусу Навасу. Хозяева вели 3:0 уже к перерыву, и лишь Тони Кроос и Гарет Бейл предстали в лучшем свете на фоне остальных партнеров», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Лопетеги делал то, что Зизу годом ранее и совершал замены, выпустив Мариано и Лукаса Васкеса. На какое-то время игра мадридцев улучшилась, покуда андалусцы глубоко защищались, и гол Луки Модрича был отменен с помощью VAR, тогда как вратарь "рохибланкос" Лукаш Вацлик парировал удар Бейла. Но насколько это было хорошо для "Реала", настолько же хорошо и для "Севильи", которая комфортно впитывала в себя давление и опасно выходила в контратаки, посему скорее счет мог стать 4:0, нежели 3:1».

Лопетеги не контролировал команду

«Единственный позитив для Лопетеги в том, что эта неудача совпала с поражением "Барселоны" от "Леганеса". Однако у соперника было столь много шансов для взятия ворот в первой половине матча, что к перерыву на табло могло гореть: "5:0". В обороне "Сливочных" царил бардак, в атаке наблюдалась неэффективность, потому команда заслуживала большей неудачи от оппонентов, которые были быстрее на каждом мяче, и, в отличие от гостей, имели четкий игровой план, который идеально выполнили», — отмечает в материале ESPN Роб Трейн.

«Если у Зидана была репутация менеджера-мотиватора, то картина, при которой Лопетеги тщетно делал то же при счете 0:2, не говорит о том, что он контролировал действия подопечных: его полностью переиграл Мачин, чья пятерка полузащитников и высокий прессинг задушила "Реал". Замена Модрича на 70-й минуте стала признанием поражения, что усилило давление накануне мадридского дерби в субботу. Имитация — это самая искренняя форма лести, но подражание Мачину во втором тайме была признанием неполноценности».

«Атлетико» почуял запах крови перед дерби с «Реалом»

«Внезапно "Сливочные" выглядели командой, которую вполне можно обыгрывать, а их грядущий соперник в лице "Атлетико" — это не тот оппонент, у которого есть милосердие. В связи с этим субботнее дерби выглядит еще более интригующим, ведь "Севилья" показала, что у коллектива Лопетеги есть множество уязвимых мест, которыми можно воспользоваться. Теперь Диего Симеоне сотоварищи облизнутся при виде перспективы оказать давление на своих недругов», — убежден Райан Бенсон в отчете о поединке Goal.com.

«Пусть он и не забил в этой игре, но Франко Васкес не имел равных на поле в этот вечер, с учетом своей старательности и бесстрастности: раз за разом он проходил сквозь порядки соперника, но одновременно с этим его хладнокровие в игре с мячом успокаивало партнеров, что уж говорить о результативной передаче на Виссама Бен Йеддера. Тем временем, в другой команде попросту исчез Карим Бензема, который отлично начал этот сезон. Потому его справедливо заменили по истечении часа игры».

«Атлетико» — шанс для Лопетеги показать реальную силу команды

«Хотя "Реал" и делит лидерство с "Барселоной", пока что у него не получается выигрывать в матчах против сильных оппонентов. Команде удалось победить на своем поле только у "Хетафе", "Жироны", "Леганеса" и "Эспаньола", среди которых первые трое пробились в Примеру в последние три года. Между тем, когда мадридцы сталкивались с полусложными соперниками, они спотыкались, как это было в Суперкубке УЕФА против "Атлетико" (2:4), а также в Примере против "Атлетика" (1:1) в гостях и "Севильи" (0:3)», — констатирует на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

«Домашняя победа над "Ромой" со счетом 3:0 остается единственным положительным результатом, который пока что дался "Сливочным" в дуэли против клуба, что считает себя среди лучших в Европе, хотя в этом ему помог фактор своего поля, а также проблемы "Волков" на старте сезона. В следующем матче королевский клуб ожидает противостояние с "Атлетико" — теперь уже в чемпионате Испании. Если Лопетеги хочет сделать заявление по поводу силы своих подопечных, то пришло время это сделать». 0