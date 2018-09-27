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    Лопетеги не удается сделать «Реал» сильным

    Реакция прессы на матч «Севилья» — «Реал»

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    Накануне в шестом туре испанской Ла Лиги «Севилья» на своем поле разгромила «Реал» со счетом 3:0. Приводим самые интересные публикации по этому поводу.
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    Мачин тактически переиграл Лопетеги

    «Можно было бы предположить, что поражение "Барселоны" могло послужить стимулом для "Реала", но командой, которая навязывала свою волю была "Севилья": схема 3-5-2 Пабло Мачина позволила ему тактически переиграть Хулена Лопетеги, как это случилось год назад, когда первый, возглавляя "Жирону", одолел Зинедина Зидана. Гостям не хватало слаженности в действиях, и временами они выглядели самонадеянными, где за спиной Марсело на его левом фланге регулярно возникали свободные зоны, которые удавалось использовать переживающему вторую молодость Хесусу Навасу. Хозяева вели 3:0 уже к перерыву, и лишь Тони Кроос и Гарет Бейл предстали в лучшем свете на фоне остальных партнеров», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

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    • «Лопетеги делал то, что Зизу годом ранее и совершал замены, выпустив Мариано и Лукаса Васкеса. На какое-то время игра мадридцев улучшилась, покуда андалусцы глубоко защищались, и гол Луки Модрича был отменен с помощью VAR, тогда как вратарь "рохибланкос" Лукаш Вацлик парировал удар Бейла. Но насколько это было хорошо для "Реала", настолько же хорошо и для "Севильи", которая комфортно впитывала в себя давление и опасно выходила в контратаки, посему скорее счет мог стать 4:0, нежели 3:1».

    Лопетеги не контролировал команду

    «Единственный позитив для Лопетеги в том, что эта неудача совпала с поражением "Барселоны" от "Леганеса". Однако у соперника было столь много шансов для взятия ворот в первой половине матча, что к перерыву на табло могло гореть: "5:0". В обороне "Сливочных" царил бардак, в атаке наблюдалась неэффективность, потому команда заслуживала большей неудачи от оппонентов, которые были быстрее на каждом мяче, и, в отличие от гостей, имели четкий игровой план, который идеально выполнили», — отмечает в материале ESPN Роб Трейн.

    «Если у Зидана была репутация менеджера-мотиватора, то картина, при которой Лопетеги тщетно делал то же при счете 0:2, не говорит о том, что он контролировал действия подопечных: его полностью переиграл Мачин, чья пятерка полузащитников и высокий прессинг задушила "Реал". Замена Модрича на 70-й минуте стала признанием поражения, что усилило давление накануне мадридского дерби в субботу. Имитация — это самая искренняя форма лести, но подражание Мачину во втором тайме была признанием неполноценности».

    «Атлетико» почуял запах крови перед дерби с «Реалом»

    «Внезапно "Сливочные" выглядели командой, которую вполне можно обыгрывать, а их грядущий соперник в лице "Атлетико" — это не тот оппонент, у которого есть милосердие. В связи с этим субботнее дерби выглядит еще более интригующим, ведь "Севилья" показала, что у коллектива Лопетеги есть множество уязвимых мест, которыми можно воспользоваться. Теперь Диего Симеоне сотоварищи облизнутся при виде перспективы оказать давление на своих недругов», — убежден Райан Бенсон в отчете о поединке Goal.com.

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    • «Пусть он и не забил в этой игре, но Франко Васкес не имел равных на поле в этот вечер, с учетом своей старательности и бесстрастности: раз за разом он проходил сквозь порядки соперника, но одновременно с этим его хладнокровие в игре с мячом успокаивало партнеров, что уж говорить о результативной передаче на Виссама Бен Йеддера. Тем временем, в другой команде попросту исчез Карим Бензема, который отлично начал этот сезон. Потому его справедливо заменили по истечении часа игры».

    «Атлетико» — шанс для Лопетеги показать реальную силу команды

    «Хотя "Реал" и делит лидерство с "Барселоной", пока что у него не получается выигрывать в матчах против сильных оппонентов. Команде удалось победить на своем поле только у "Хетафе", "Жироны", "Леганеса" и "Эспаньола", среди которых первые трое пробились в Примеру в последние три года. Между тем, когда мадридцы сталкивались с полусложными соперниками, они спотыкались, как это было в Суперкубке УЕФА против "Атлетико" (2:4), а также в Примере против "Атлетика" (1:1) в гостях и "Севильи" (0:3)», — констатирует на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

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    • «Домашняя победа над "Ромой" со счетом 3:0 остается единственным положительным результатом, который пока что дался "Сливочным" в дуэли против клуба, что считает себя среди лучших в Европе, хотя в этом ему помог фактор своего поля, а также проблемы "Волков" на старте сезона. В следующем матче королевский клуб ожидает противостояние с "Атлетико" — теперь уже в чемпионате Испании. Если Лопетеги хочет сделать заявление по поводу силы своих подопечных, то пришло время это сделать». 0

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