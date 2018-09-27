Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемы

Каталонская «Барселона» потерпела первое поражение в Примере, проиграв на выезде «Леганесу» со счетом 1:2. На гол Филиппе Коутиньо хозяева ответили точными ударами Набиля Эль-Жара и Оскара Арнаиса. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

Тревожные новости

Корреспондент газеты Marca Фернандо Карнереро отметил, что поражение от «Леганеса» последовало сразу после того, как «Барселона» не смогла победить «Жирону» (2:2).

«По завершении матча четвертого тура Примеры против "Реал Сосьедада" на "Аноэте" Вальверде признал, что немного обеспокоен тем, как играет его команда. Но он говорил, что серьезных проблем нет. Теперь же, когда прошло еще два тура, полагаем, что наставник "Барселоны" явно недооценивал всю сложность ситуации, ведь его подопечные пока не радуют хорошими результатами. За пятью подряд победами последовала ничья и поражение. Каталонцы к таким неудачам не привыкли.

Если игра с "Жироной" стала серьезным предупреждением, что встреча с "Леганесом" заставляет беспокоиться. Постоянные ротации Вальверде явно не приносят никакого результата.

А ведь визит в гости к аутсайдеру считался отличной возможностью забыть о потере очков в матче против "Жироны". И первая половина игры в целом складывалась успешно для гостей, тем более что сам "Леганес" особо не угрожал чужим воротам, выстроив в своей обороне пять футболистов.

Привыкнув к стилю игры противника, "сине-гранатовые" стали все чаще тревожить "Леганес" дальними ударами. Первый нанес Дембеле, а уже через несколько минут достиг цели выстрел Коутиньо. После этого мог забивать Месси, но попал в крестовину.

Три опаснейших момента всего за десять минут могли окончательно разрушить надежды "Леганеса" на позитивный успех, но ситуация быстро изменилась», — замечает Карнереро.

Эрнесто Вальверде Главный тренер «Барселоны» Это сложный и неожиданный момент, но предстоящая игра в субботу важна. С помощью наших болельщиков мы должны справиться с этим. Это футбол, и такое может случиться. Трудно объяснить, что произошло в игре, в которой вы все контролируете и проигрываете, пропустив два таких гола. «Леганес» сел глубоко в защиту, мы пытались вернуться в игру, но перед их воротами было большое скопление игроков. Я чувствую ответственность, как и другие. Мы все несем ответственность.

Заслуженное поражение

Обозреватель AS Альфредо Реланьо назвал поражение «Барселоны» заслуженным, учитывая то, как слабо выглядела команда в атаке.

«Даже Хавьер Фортес, так хваливший "Барселону" в последнее время, разозлился, когда увидел, как его любимая команда играет против "Леганеса". Он справедливо указал на то, что руководству клуба нет смысла покупать игроков на два-три состава, а затем держать их на скамейке запасных.

На поле стадиона "Мунисипаль де Бутарке" не было той "Барсы", к которой мы привыкли. На гол Коутиньо "Леганес" ответили двумя очень похожими точными ударами, в которых ключевыми стали ошибки защитников каталонской команды. Особенно впечатлила обрезка Пике при втором пропущенном мяче.

Самое забавное, что "Барселона" не смогла никак на это отреагировать. Да, она контролировала мяч, но без особой затеи и желания отыграться. Подобное поведение никак не присуще "сине-гранатовым". Они проиграли заслуженно», — констатирует Реланьо.

Отсутствие альтернативы

Колумнист El Mundo Deportivo Ксавье Бош указал на то, что в составе «Барселоны» нет футболистов, способных в какой-то момент заменить ключевых игроков, что становится проблемой клуба.

«Основу "Барселоны" образуют Пике, Бускетс и Суарес, при этом Альба, учитывая его командную работу, тоже остается фундаментальным футболистом. Конечно, в нынешнем составе никому не гарантировано место в стартовом составе, но у тех же Пике и Суареса нет достойной замены.

Именно в связи с этим руководство клуба и вело работу по трансферу Гризманна в межсезонье. Пако Алькасер и Мунир способны забивать голы, но ни один из них не наводит ужас на защитников противника, как Суарес.

Подписав Лангле, "Барселона" так и не получила защитника, способного заменить Пике, который чередует отменную игру, как в первом тайме против "Леганеса", с необязательными и даже странными ошибками, приводящими к пропущенным мячам.

Бускетс, играющий совершенно без замен, осознает, что серьезного конкурента у него нет. Теоретически на его позиции может сыграть Ракитич, но самого хорвата не могут заменить ни Артур, ни Сампер, у которых нет доверия тренера.

Про позицию Альбы и вовсе нечего сказать, ведь Миранда нестабильно играет во второй команде. С уходом Диня вскрылись многие проблемы.

После матча Вальверде заявил, что поражение было случайным. Возможно, но даже у несчастных случаев всегда есть причины», — констатирует Бош.

Серхио Бускетс Полузащитник «Барселоны» На днях мы тоже потеряли очки, но там было по-другому. Сегодня нам нет оправдания, потому что мы играли в равных составах. Мы упустили голевые моменты и поплатились за это. Пропущенные голы меня беспокоят. Критика в адрес Пике? Мы команда. Побеждаем и проигрываем вместе. Нам всем вместе нужно проанализировать произошедшее — мы все выходили на поле и проиграли всей командой.

Индивидуальные проблемы

Журналист Sport.es Хуан Мануэль Диас допустил, что у отдельных игроков накопились личные проблемы, которые теперь сказываются на игре всей команды.

«Каждый игрок представляет отдельный индивидуальный мир, в котором накапливаются разные проблемы, но очевидно, что команда — это сумма всех индивидуальностей. Некоторые футболисты, как, например, Умтити или Ракитич винят чемпионат мира в том, что у них продолжается спад.

Если говорить о Пике, Бускетсе или Луисе Суаресе, то, кажется, им просто трудно выйти на пик, в связи с летним мундиалем и многокилометровыми дистанциями, накопленными в ногах.

Все они составляют основную массу тех игроков, которые проводят на поле наибольшее количество минут.

Исходя из этого, нужно понять, насколько грамотно Вальверде управляет составом. Известно, что в вопросах ротации и смены игровой схемы наставник "Барселоны" очень консервативен.

Да, нужно признать, что некоторым резервистам он выделял игровые минуты, но они себя никак не проявили. Впрочем, если Артур, Малком, Лангле, Денис и Видаль продолжат сидеть на скамейке, то вряд ли смогут что-то доказать тренеру», — подчеркивает Диас. 0