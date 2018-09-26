«Монако» переживает плановый кризис

По итогам седьми туров французской Лиги 1 «Монако» занимает третье с конца 18-е место. Разбираемся, что происходит, и каким будет развитие событий в будущем.

Что не так с «Монако»?

Еще в прошлом году «Монако» неожиданно прервал гегемонию ПСЖ во французском первенстве и завоевал первое за 17 лет для клуба чемпионское звание. В минувшем сезоне монегаски уже не боролись за золотые медали, отстав от вернувшего себе титул «Пари Сен-Жермен» на 13 очков, тем не менее, им удалось стать вторыми. Такой результат казался вполне приемлемым, если учитывать громадные траты столичного клуба на новичков, одним из которых был как раз ключевой нападающий экс-чемпиона.

И даже этот спад сейчас стоит считать большим успехом, ведь дальнейшие результатым стали сущим кошмаром. Все началось в Суперкубке Франции, где подопечные Леонарду Жардима потерпели уж слишком крупное поражение от тех же парижан со счетом 0:4. Гостевая уверенная победа в первом туре Лиги 1 над «Нантом» (3:1), казалось, стала свидетельством того, что не все так плохом монегаскском княжестве, но в действительно она оказалась лишь иллюзией положительной ситуации в коллективе.

Во втором матче домашнего первенства «Монако» на своем поле не сумел обыграть «Лилль» (0:0), а затем и вовсе уступил в гостях «Бордо» (1:2). После этого случилось еще одно фиаско — в домашних стенах, от «Марселя» (2:3). Эти поединки стали первыми тремя в дальнейшей безвыигрышной серии во всех турнирах (вместе с проигрышем «Атлетико» в Лиге чемпионов), которая накануне достигла уже семи матчей, из-за чего коллектив оказался на 18-й строчке (а это уже переходные матчи за право выступать в элите), как раз над зоной вылета.

Почему у «Монако» кризис?

После седьмой игры без побед, которая на самом деле обернулась домашним поражением от «Анже» (0:1) 27 сентября, Жардим сослался на травмы, отъезд игроков в национальные сборные на ЧМ-2018, плохую форму и даже неудовлетворительное состояние газона. С португальским специалистом трудно не согласиться, что имеет место быть, однако в данном случае нужно считать эти факторы скорее второстепенными. О главной причине он дипломатично промолчал, понимая, что может вызвать недовольство менеджмента клуба, и если не поколебать уверенность подопечных в своих силах, то точно никак им в этом не помочь.

Ключевая причина кризиса монегасков с одной стороны заключается в массовом уходе представителей чемпионской команды 2017 года — Килиана Мбаппе, Бенжамена Менди, Фабиньо, Жоау Моутинью, Бернарду Силвы, Тьемуэ Бакайоко, Тома Лемара и Валера Жермена. С другой — при всех больших доходах от их трансферов клуб не нашел им равноценной замены, поскольку предпочитает не переплачивать за исполнителей, а искать игроков подешевле. Такова философия «Монако»: воспитывать и переманивать талантов за небольшие или относительно небольшие средства и продавать их подороже.

Достаточно просто посмотреть на трансферный баланс летней кампании. По ее итогам было продано футболистов на общую сумму в 316,85 млн евро, а куплено — на 128 млн евро, что почти втрое меньше вырученных средств, где самый дорогой новичок в лице московского «армейца» Александра Головина обошелся в 30 млн евро. И полбеды, что никто из пришедших и близко не дотягивает до уровня покинувших коллектив игроков, не менее важно то, что их пришло слишком много, чтобы сразу получился успешный коллектив.

Что ожидать?

Ответ на этот вопрос выходит сам собой из предыдущего абзаца. Жардиму и его подопечным нужно время и терпение, чтобы команда смогла показывать хорошие результаты, ведь новичкам нужно сыграться между собой и с другими одноклубниками. Это и поясняет, почему португальский рулевой экс-чемпиона Франции называет более приземленные причины неудач.

Другое дело, что «Монако» уже оказался на грани катастрофы, оказавшись у самой зоны вылета, на 18-й строчке, которая по итогам сезона вынуждает играть стыковые матчи за право остаться в Лиге 1. Тем не менее, у тренера еще есть уйма времени, чтобы справиться с этими проблемами и, по крайней мере, избежать вылета, что до сих пор кажется невероятным сценарием. В данном случае участие в Лиге чемпионов видится скорее обузой, нежели счастьем, ведь забирает много сил у сырого коллектива.

При этом княжеский клуб может пренебречь финансовой составляющей, которая сопровождает успех в главном еврокубке, поскольку чистая прибыль в 188,85 млн евро после трансферной кампании позволяет чувствовать себя уверенно. Скорее всего, команде постепенно удастся выйти из крутого пике и подняться как минимум в середину турнирной таблицы после вылета из Лиги чемпионов. Попасть же туда по итогам нынешнего сезона, с учетом всех сложившихся обстоятельств, ей вряд ли удастся, но через это «Монако» предстоит пройти, чтобы построить новую команду и в будущем заработать уже на нынешних ее исполнителях. 0