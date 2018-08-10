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    Анонс Лиги 1: ПСЖ увеличивает отрыв

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    Представляем анонс нового сезона во французской Лиге 1, который стартует 10 августа матчем «Марсель» — «Тулуза».
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    Борьба за выживание

    В предыдущих двух сезонах «Кан» спасся от вылета после ничьих с ПСЖ, но на сей раз им может уже не повезти так, как раньше. Теперь во главе команды находится не прагматичный Патрис Гаранд, а новичок элиты французского футбола Фабьен Меркадаль. Коллективу будет не хватать опыта полузащитника Жюльена Фере, твердости центрбека Дамьена Да Силвы, а также просто хорошего нападающего Ивана Сантини, потому велика вероятность понижения в классе.

    Еще один претендент на вылет — «Анже», который вопреки прогнозам удержался в Лиге 1 после выхода туда три года назад. Продажа форварда Карла Токо Экамби в «Вильярреал», а также то, что лидеру полузащиты Тома Мангани уже за 30 лет, и он далек от своей лучшей формы, сулит не лучшие шансы на выживание. В такой ситуации магии Стефана Мулена может оказаться недостаточно, чтобы не покинуть элиту.

    Под вопросом будущее в главном дивизионе и легендарного «Реймса», поскольку многие игроки, которые вывели его в элиту, сменили команду. Центрбек Жулиан Жанвье перешел в «Брентфорд», опорник Данилсон Да Круз остался в Лиге 2, где играет за «Нанси», а нападающие Диего Ригонато ушли в «Аль Дафру» из ОАЭ и «Ренн» соответственно. В этой ситуации наставнику Давид Гиону будет сложно создать конкурентоспособную команду из того, кто остался.

    То же можно сказать и про «Амьен», который еще два года назад выступал в третьем по рангу дивизионе Франции и обладает наименьшим бюджетом среди всех участников Лиги 1. В этой ситуации 13-е место в прошлом сезоне выглядит невероятным достижением. Однако в новой кампании задача выживания для коллектива заметно усложняется, ведь его покинул форвард-талисман Гаэль Какута и несколько основных исполнителя, хотя надежность обороны дает возможность фанатам клуба рассчитывать на лучшее.

    Борьба за еврокубки

    Оказавшись в упадке после болезненного поражения в дерби Роны от «Лиона» со счетом 0:5, «Сент-Этьен» постепенно начал прогрессировать при новом рулевом Жане-Луи Гассе. Вахби Хазри в атаке, примкнувший на правах аренды Реми Кабелла, а также возродившиеся защитник Матье Дебюши и хорошо знакомый российским болельщикам Ян М'Вила должны стать движущей силой команды в новом сезоне. Вместе с клубной легендой на тренерском мостике Лоиком Перреном, а также с лучшим вратарем Лиги 1 Стефаном Рюффье и без отвлекающих еврокубков «Зеленые» способны не только занять пятое место, но и позицию повыше.

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    • После замены Кристиана Гуркюффа на Сабри Лямуши у руля «Ренна» возникли вопросы по поводу целесообразности такого шага со стороны руководства бретонцев. Они потеряли выше упомянутого Хазри и центрбека Жориса Гнаньона, перешедшего в «Севилью», но усилились многообещающими нападающими Жорданом Сибачо и Роменом дель Кастильо, а также полузащитником Клеманом Гренье. Продолжающийся прогресс вингера Исмаила Сарра вместе с плеймейкером Бенжаменом Буриго означает, что у клуба есть шанс выходить в еврокубки на регулярной основе.

    В прошлом сезоне «Бордо» совершил впечатляющее возрождение под руководством Густаво Пойета, когда попал в Лигу Европы, несмотря на угрозу вылета после первой половины чемпионата, однако это во многом удалось благодаря успешной игре Малкома. С учетом переход бразильца в «Барселону», новый футбольный год может сложиться для наставника жирондинцев уже не так успешно. Уругвайцу не привыкать портить потенциал своего коллектива, особенно на фоне разочарования в летней трансферной кампании.

    Уход такого наставника, как Клаудио Раньери, может отбросить «Нант» от зоны Лиги Европы, но новый рулевой команды Мигель Кардосо, которому удалось сделать заштатный «Рио Аве» в Португалии пятым, имеет в своем распоряжении нескольких новых исполнителей в лице «десятки» Лукаса Эвангелисты, неплохо зарекомендовавшего себя в Лиге 1 экс-форварда «Спартака» Маджида Уориса и бразильского вингера Габриэла Бошилью.

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    • Серьезные потери в уходящее межсезонье понесла «Ницца», которую покинула ее главная звезда и сердце полузащиты Жан-Мишель Сери, перешедший за 18 млн фунтов в «Фулхэм», а также нападающий Алассане Плеа, ушедший в гладбахскую «Боруссию». Тем не менее, больше всего «Орлам» наверняка будет не хватать наставника Люсьена Фавра, возглавившего дортмундскую «Боруссию». Хотя новый харизматичный, пусть и молодой рулевой Патрик Виейра вместе с незамеченными талантами в лучшем духе первоклассной скаусткой системы клуба могут выручить коллектив.

    Борьба за чемпионство

    Все, кроме чемпионского титула, будет для гегемона Лиги 1 ПСЖ огромным сюрпризом. И хотя клуб непривычно скромно вел себя на трансферном рынке этим летом (парижане расплачиваются несоответствие финансовому фэйр-плэй), он все-таки предпринял заметные усилия для лучшего качества команды, которую возглавил исповедующий проактивную игру и тактическое многообразие Томас Тухель и усилил опытный и не нуждающийся в представлении Джиджи Буффон, призванный стать лидером раздевалки. Разгром, учиненный «Монако» (4:0) в Суперкубке Франции, подтвердил увеличивающийся разрыв между лидером и остальными.

    «Лиону» удалось удержать полузащитников Танги Н'Домбеле, Люка Тусара и Уссема Ауара, а также форвардов Мемфиса Депая и Мариано Диаса. Если «Ткачи» также смогут сохранить в составе капитана Набиля Фекира, то у них лучшие шансы на то, чтобы бросить вызов ПСЖ. Тем не менее, есть ощущение, что наставнику Бруно Женезио еще не хватает одного или двух подписаний для такого рывка.

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    • Несмотря на разочарование от непопадания в Лигу чемпионов и фиаско в финале Лиги Европы прошлого сезона, у «Марселя» есть шанс использовать эти неплохие результаты для дальнейшего прогресса. Единственным входящим трансфером провансальцев в межсезонье стал хорватский центрбек Дуе Чалета-Цар, но им пока что удается удержать нападающего Флориана Товена. Если коллектив и может побороться за чемпионство, ему нужно усилиться центрфорвардом — пресса пишет о вероятном переходе Марио Балотелли из «Ниццы».

    «Монако» работает циклами: клуб внимательно изучает потенциальных новичков, подбирает нужных, после чего наставник Леонардо Жардим лепит из них успешную команду, лучших из которых раскупают гранды европейского футбола. Грандиозный рывок к успеху для монегасков в виде золотых медалей 2017 года завершился предыдущий цикл, и теперь в коллективе уже нет Тома Лемара и Фабиньо, тогда как новички вряд ли быстро дадут такой же результат. Не стоит, конечно, забывать о подписании Александра Головина из ЦСКА, но все же «Лион» и «Марсель» имеют лучшие перспективы в новом сезоне, даже если Радамель Фалькао в атаке и Камиль Глик в обороне будут соответствовать своему лидерскому статусу. 0

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