Анонс Лиги 1: ПСЖ увеличивает отрыв

Представляем анонс нового сезона во французской Лиге 1, который стартует 10 августа матчем «Марсель» — «Тулуза».

Борьба за выживание

В предыдущих двух сезонах «Кан» спасся от вылета после ничьих с ПСЖ, но на сей раз им может уже не повезти так, как раньше. Теперь во главе команды находится не прагматичный Патрис Гаранд, а новичок элиты французского футбола Фабьен Меркадаль. Коллективу будет не хватать опыта полузащитника Жюльена Фере, твердости центрбека Дамьена Да Силвы, а также просто хорошего нападающего Ивана Сантини, потому велика вероятность понижения в классе.

Еще один претендент на вылет — «Анже», который вопреки прогнозам удержался в Лиге 1 после выхода туда три года назад. Продажа форварда Карла Токо Экамби в «Вильярреал», а также то, что лидеру полузащиты Тома Мангани уже за 30 лет, и он далек от своей лучшей формы, сулит не лучшие шансы на выживание. В такой ситуации магии Стефана Мулена может оказаться недостаточно, чтобы не покинуть элиту.

Под вопросом будущее в главном дивизионе и легендарного «Реймса», поскольку многие игроки, которые вывели его в элиту, сменили команду. Центрбек Жулиан Жанвье перешел в «Брентфорд», опорник Данилсон Да Круз остался в Лиге 2, где играет за «Нанси», а нападающие Диего Ригонато ушли в «Аль Дафру» из ОАЭ и «Ренн» соответственно. В этой ситуации наставнику Давид Гиону будет сложно создать конкурентоспособную команду из того, кто остался.

То же можно сказать и про «Амьен», который еще два года назад выступал в третьем по рангу дивизионе Франции и обладает наименьшим бюджетом среди всех участников Лиги 1. В этой ситуации 13-е место в прошлом сезоне выглядит невероятным достижением. Однако в новой кампании задача выживания для коллектива заметно усложняется, ведь его покинул форвард-талисман Гаэль Какута и несколько основных исполнителя, хотя надежность обороны дает возможность фанатам клуба рассчитывать на лучшее.

Борьба за еврокубки

Оказавшись в упадке после болезненного поражения в дерби Роны от «Лиона» со счетом 0:5, «Сент-Этьен» постепенно начал прогрессировать при новом рулевом Жане-Луи Гассе. Вахби Хазри в атаке, примкнувший на правах аренды Реми Кабелла, а также возродившиеся защитник Матье Дебюши и хорошо знакомый российским болельщикам Ян М'Вила должны стать движущей силой команды в новом сезоне. Вместе с клубной легендой на тренерском мостике Лоиком Перреном, а также с лучшим вратарем Лиги 1 Стефаном Рюффье и без отвлекающих еврокубков «Зеленые» способны не только занять пятое место, но и позицию повыше.

После замены Кристиана Гуркюффа на Сабри Лямуши у руля «Ренна» возникли вопросы по поводу целесообразности такого шага со стороны руководства бретонцев. Они потеряли выше упомянутого Хазри и центрбека Жориса Гнаньона, перешедшего в «Севилью», но усилились многообещающими нападающими Жорданом Сибачо и Роменом дель Кастильо, а также полузащитником Клеманом Гренье. Продолжающийся прогресс вингера Исмаила Сарра вместе с плеймейкером Бенжаменом Буриго означает, что у клуба есть шанс выходить в еврокубки на регулярной основе.

В прошлом сезоне «Бордо» совершил впечатляющее возрождение под руководством Густаво Пойета, когда попал в Лигу Европы, несмотря на угрозу вылета после первой половины чемпионата, однако это во многом удалось благодаря успешной игре Малкома. С учетом переход бразильца в «Барселону», новый футбольный год может сложиться для наставника жирондинцев уже не так успешно. Уругвайцу не привыкать портить потенциал своего коллектива, особенно на фоне разочарования в летней трансферной кампании.

Уход такого наставника, как Клаудио Раньери, может отбросить «Нант» от зоны Лиги Европы, но новый рулевой команды Мигель Кардосо, которому удалось сделать заштатный «Рио Аве» в Португалии пятым, имеет в своем распоряжении нескольких новых исполнителей в лице «десятки» Лукаса Эвангелисты, неплохо зарекомендовавшего себя в Лиге 1 экс-форварда «Спартака» Маджида Уориса и бразильского вингера Габриэла Бошилью.

Серьезные потери в уходящее межсезонье понесла «Ницца», которую покинула ее главная звезда и сердце полузащиты Жан-Мишель Сери, перешедший за 18 млн фунтов в «Фулхэм», а также нападающий Алассане Плеа, ушедший в гладбахскую «Боруссию». Тем не менее, больше всего «Орлам» наверняка будет не хватать наставника Люсьена Фавра, возглавившего дортмундскую «Боруссию». Хотя новый харизматичный, пусть и молодой рулевой Патрик Виейра вместе с незамеченными талантами в лучшем духе первоклассной скаусткой системы клуба могут выручить коллектив.

Борьба за чемпионство

Все, кроме чемпионского титула, будет для гегемона Лиги 1 ПСЖ огромным сюрпризом. И хотя клуб непривычно скромно вел себя на трансферном рынке этим летом (парижане расплачиваются несоответствие финансовому фэйр-плэй), он все-таки предпринял заметные усилия для лучшего качества команды, которую возглавил исповедующий проактивную игру и тактическое многообразие Томас Тухель и усилил опытный и не нуждающийся в представлении Джиджи Буффон, призванный стать лидером раздевалки. Разгром, учиненный «Монако» (4:0) в Суперкубке Франции, подтвердил увеличивающийся разрыв между лидером и остальными.

«Лиону» удалось удержать полузащитников Танги Н'Домбеле, Люка Тусара и Уссема Ауара, а также форвардов Мемфиса Депая и Мариано Диаса. Если «Ткачи» также смогут сохранить в составе капитана Набиля Фекира, то у них лучшие шансы на то, чтобы бросить вызов ПСЖ. Тем не менее, есть ощущение, что наставнику Бруно Женезио еще не хватает одного или двух подписаний для такого рывка.

Несмотря на разочарование от непопадания в Лигу чемпионов и фиаско в финале Лиги Европы прошлого сезона, у «Марселя» есть шанс использовать эти неплохие результаты для дальнейшего прогресса. Единственным входящим трансфером провансальцев в межсезонье стал хорватский центрбек Дуе Чалета-Цар, но им пока что удается удержать нападающего Флориана Товена. Если коллектив и может побороться за чемпионство, ему нужно усилиться центрфорвардом — пресса пишет о вероятном переходе Марио Балотелли из «Ниццы».

«Монако» работает циклами: клуб внимательно изучает потенциальных новичков, подбирает нужных, после чего наставник Леонардо Жардим лепит из них успешную команду, лучших из которых раскупают гранды европейского футбола. Грандиозный рывок к успеху для монегасков в виде золотых медалей 2017 года завершился предыдущий цикл, и теперь в коллективе уже нет Тома Лемара и Фабиньо, тогда как новички вряд ли быстро дадут такой же результат. Не стоит, конечно, забывать о подписании Александра Головина из ЦСКА, но все же «Лион» и «Марсель» имеют лучшие перспективы в новом сезоне, даже если Радамель Фалькао в атаке и Камиль Глик в обороне будут соответствовать своему лидерскому статусу. 0