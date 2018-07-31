ПСЖ в хорошей форме подходит к сезону

Накануне в рамках Международного кубка чемпионов ПСЖ победил «Атлетико» со счетом 3:2. Приводим реакцию СМИ на эту игру.

Ди Мария вернулся на поле после отпуска

«Анхель Ди Мария был бесспорно самым громким именем по ходу матча против "Атлетико", но победу ПСЖ принесло малоизвестное трио в составе Кристофера Нкунку, Мусса Диаби и Виргилиу Постолачи. Последний стал автором победного мяча в последнем поединке Международного кубка чемпионов на Национальном стадионе в Сингапуре. Без таких игроков, как Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе и Неймар, чемпион Франции был рад возвращению аргентинца в игре против дружины Симеоне — вингер только 29 июля присоединился к команде», — пишет в материале Channel News Asia Мэттью Моан.

«Несмотря на свой поздний приезд, Ди Мария участвовал во многих эпизодах первого тайма. Первый голевой момент парижан был у него, но удар атакующего хавбека со штрафного парировал вратарь мадридцев Антонио Адан. За исключением этого момента у "Пари Сен-Жермен", лучшие возможности для взятия ворот в начале матча имел "Атлетико", который вполне мог повести в счете с разницей в два мяча еще до 15-й минуты».

«Атлетико» играл в экспериментальном составе

«Экспериментальный состав "Атлетико" проиграл 2:3 ПСЖ, пропустив решающий гол в добавленное к основному время от Постолачи после боевой игры в рамках МКЧ. Кевин Гамейро и Лусиано Вьетто, которые должны покинуть клуб этим летом, начали матч в основе, но загубили свои шансы в первом тайме. Первый показал отличную скорость, но терял хладнокровие у чужих ворот, в то время, как удар последнего был выбит с линии ворот Кевином Риманом», — отмечает на страницах Marca Исаак Суарес.

«Испанский коллектив обычно пытается действовать на контратаках, и ему удалось создать проблемы оппонентам. Если Тома Парти и Родриго поддерживала атакующих исполнителей, Анхель Корреа действовал на позиции "фальшивой девятки". Тем не менее, последним смеялся Постолачи, забивший победный мяч на 90+2-й минуте».

Первая победа ПСЖ на МКЧ

«Временами ПСЖ откровенно везло, ведь в особенности Гамейро должен был лучше распорядиться своими моментами в первом тайме, тем не менее, чемпион Франции впечатлил в первой половине, с учетом столь молодого и неопытного состава. А тот же Диаби мог забить невероятный мяч, но угодил в каркас», — хвалит «Пари Сен-Жермен» Джонатан Джонсон в материале ESPN.

«Не все было идеально для наставника парижан Томаса Тухеля, поскольку ему пришлось менять двух игроков, которые появились на замену в перерыве — Алек Жоржен и Лоик Мбе Со вынуждены были покинуть поле спустя 15 минут после своего появления. Три очка стали первыми для ПСЖ на Международном кубке чемпионов этого года. Тем временем, "Атлетико" еще предстоит сыграть с "Интером", прежде чем завершится его предсезонная кампания».

Возвращение Верратти

«Спустя менее трех месяцев после травмы Марко Верратти вернулся в состав ПСЖ, где в игре против "Атлетико" показал свой класс после 134 дней отсутствия. Итальянец был призван сторожить центр поля в схеме 3-5-2 команды: "шестерка" парижан, который получил от тренера инструкции часто касаться мяча, был быстр и умел. Хавбек отметился своей техникой и помог стабилизировать ситуацию на поле после двух неудачных матчей МКЧ», — отмечает игру футболиста на страницах Le Parisien Бертран Метайер.

«У него также не возникло никаких проблем с физикой, и ему было позволено принимать рискованные решения на поле, что является свидетельством уверенности в себе. Тем не менее, Тухель заменил Верратти в перерыве, как и почти всех своих полевых игроков. Тренер выслушает своего ключевого подопечного на предмет его готовности сыграть в Суперкубке Франции против "Монако" 4 августа — два года назад после своей первой операции итальянец сыграл в первом туре, но затем выбыл на несколько недель. В этом сезоне нельзя рисковать бриллиантом в центре поля ПСЖ». 0