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    Медовый месяц. Эмери ведет «Арсенал» в правильном направлении

    Под руководством испанского тренера «канониры» с оптимизмом подходят к новому сезону

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    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
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    ESPN рассказывает о том, как Эмери меняет «Арсенал», а также о поводах для оптимизма, которые есть у «канониров» после турне в Сингапур и перед стартом нового сезона.
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    «Арсенал» возвращается домой из Сингапура, имея на своем счету два впечатляющих матча и один превосходный результат.

    Унаи Эмери только начинает работу с командой, однако разгромная победа со счетом 5:1 над его бывшим клубом ПСЖ и ничьей в матче против «Атлетико» (1:1 с поражением «канониров» по пенальти) — это обнадеживающие первые шаги.

    Сложно делать какие-то глобальные выводы из предсезонных результатов, но если вынести за скобки результат, мы увидели множество доказательств того, что перед стартом нового сезона «Арсенал» находится в отличной форме. И вот почему.

    Командный дух

    Новый главный тренер, особенно пришедший на смену человеку, который возглавлял команду 22 года, извлечет выгоду из своеобразного медового месяца, когда все кажется свежим и привлекает своей новизной. Но в настоящее время в лагере «Арсенала» присутствует очень гармоничное качество. Эмери не стал врываться в дверь, пытаясь сразу же внести массовые изменения. Он стал для команды плавным переходом после Арсена Венгера.

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    • «Мне кажется, что у парней на высоте командных дух. Мы все едины и стремимся к тому, чего хочет от нас босс, к тому, что он требует тактически. Мы все движемся вперед к задачам, которые поставил тренер в новом сезоне», — сказал Роб Холдинг после разгрома ПСЖ.

    Все необязательно должно быть так во время предсезонки — просто посмотрите на страдания «Манчестер Юнайтед» во время их турне. Однако «Арсенал» выиграл от того, что на чемпионате мира было задействовано не так много игроков команды — особенно это касается ключевых нападающих Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта. И такие игроки, как Лукас Торрейра, Штефан Лихтштайнер и Гранит Джака присоединяются к команде, которая пребывает в отличном расположении духа.

    Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт
    twitter.com/arsenal

    Новый подход

    В подготовке «Арсенала» к новому сезону есть элемент, который еще не был заметен на поле, однако он очень обнадеживает. Эмери разбирается с некоторыми фундаментальными проблемами, которые были у команды под руководством Венгера. Он сказал об этом после матча с ПСЖ: «Первое, над чем мы работаем — это наши действия без мяча и выбор правильной позиции для прессинга».

    Унаи Эмери
    twitter.com/arsenal

    Венгер культивировал в «Арсенале» творческую атмосферу — там предавались атакующему футболу. Однако чем более утонченной становилась игра команды, тем меньше времени Венгер уделял стратегии команды, когда она находится без мяча. Очень часто тактика прессинга «Арсенала» сводилась к тому, что Алексис Санчес кружил туда-сюда на половине поля соперника и в итоге вскидывал руки вверх в разочаровании, так как ни один из его партнеров не присоединялся к нему в попытках прессинговать соперника.

    «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» демонстрируют ценность методичной системы прессинга. И акцент Эмери на этом моменте — это большой шаг вперед для «Арсенала».

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    • Недостаточное внимание «канониров» к оборонительной работе также было постоянным предметом для жалоб в течение последнего десятилетия. Здесь Эмери также пытается исправить ситуацию. В этом плане важным был трансфер Сократиса Папастатопулоса. 30-летний защитник проходит подготовку с командой с самого первого дня сборов, он воплощает в жизнь требования Эмери, что должно обнадеживать фанатов «Арсенала».

    «Многие тренеры и многие команды сейчас смотрят только на то, как играть в атаке, но не уделяют внимания обороне. Однако с новым тренером мы также работаем над ситуациями, когда мы не владеем мячом. Это очень важно. Тренер уделяет этому внимание с первого дня. Мы все работаем над тактикой, смотрим много видео — что мы сделали не так, над чем нужно работать. Надеюсь, что в этом году команда прибавит в обороне», — сказал Сократис.

    Месут Озил и Сократис Папастатопулос
    twitter.com/arsenal

    Пока слишком рано для того, чтобы плоды этой работы взошли, однако очевидно, что у Эмери есть правильные приоритеты, и он пытается улучшить команду по сравнению с прошлым сезоном.

    Талантливая молодежь

    Ключом к такой уверенной победе над ПСЖ стала также энергия молодых игроков. Динамика и энергия молодежи была доминирующей чертой «Арсенала» во время турне команды в Сингапур. Так, 18-летний Эмиль Смит-Роу забил потрясающий гол в матче против «Атлетико».

    Эмиль Смит-Роу
    twitter.com/arsenal

    Конечно, основное внимания Эмери будет уделять состоявшимся футболистам, однако в новый сезон «Арсенал» входит с осознанием того, что у них есть ряд молодых талантов, которые будут пытаться пробиться в основу.

    Смит-Роу, которому исполнилось 18 в тот день, когда он отдал голевой пас в матче против ПСЖ, возможно, пока будет ограничиваться участием в кубковых матчах, однако такие исполнители, как Рис Нелсон, Эдди Нкетиа и Эйнсли Мэйтленд-Найлз будут надеяться на то, чтобы получить новый опыт участия в матчах АПЛ.

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    • И здесь мы подходим к Маттео Гендузи. Мало кто знал об этом парне, когда он перешел в «Арсенал» из «Лорьяна» за 8 миллионов фунтов этим летом, но глава скаутингового отдела Свен Мислинтэт, похоже, отыскал еще одного особенного игрока. Если, конечно, выступление Гендузи в Сингапуре может говорить о чем-то. С тем, как он управлял игрой команды, отдавал передачи и справлялся со своей роль в полузащите, он стал настоящим открытием.

    Маттео Гендузи
    twitter.com/arsenal

    С учетом конкуренции на вершине АПЛ никогда не возможно с уверенностью предсказать место в четверке сильнейших. Однако на данном этапе можно отметить, что «Арсенал» под руководством Эмери движется в правильном направлении. 0

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