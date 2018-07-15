Обамеянг устрашает. «Арсенал» начал подготовку к старту сезона

Эра Унаи Эмери в «Арсенале» началась с победного матча против «Борхэм Вуд» со счетом 8:0. Учитывая некоторые крупные приобретения, в том числе Лукаса Торрейры, Бернда Лено и Сократиса Папастатопулоса, «канонирам» не терпится проверить силы в новом сезоне, в котором они постараются вернуться в топ-четверку Премьер-лиги и оказаться в Лиге чемпионов.

Обозреватель выделил пять моментов, запомнившихся ему по итогам игры на «Мэдоу Парк».

Обамеянг жаждет голов

После летнего футбольного перерыва габонский футболист быстро взялся за дело. Несмотря на плотную оборону соперника, он смотрелся невероятно уверенным и открыл счет своим голам всего через семь минут после стартового свистка, когда вышел на оперативное пространство на краю штрафной, прежде чем нанес великолепный удар над Крейгом Россом в верхний угол.

Его второй гол стал возможен благодаря Энзли Мейтленду-Найлзу, который прекрасно прошел по правому краю штрафной и сделал зрячий навес, после которого 29-летнему форварду оставалось лишь подставить голову.

Свой хет-трик он оформил на 17-й минуте после уверенного удара с пенальти, ставшего возможным в связи с фолом на Рейсе Нельсоне. И хотя экс-игрок «Боруссии» после этого мог сбросить обороны, он продолжал угрожать сопернику своими проходами по левому флангу. Легкий дриблинг и отличный разрезной пас Обамеянга помогли Александру Ляказетту забить пятый мяч.

Проведя полную предсезонную подготовку, Обамеянг способен в предстоящем сезоне достичь отметки в 20 забитых мячей. В прошлом, напомним, у него было 10 голов в 13 матчах Премьер-лиги.

Его способность играть не только на острие, но и широко, заставит задуматься многих защитников, которым в предстоящем сезоне придется постараться, чтобы сдержать Обамеянга.

Сократис может оказаться слабейшим звеном

Мускулистый центральный защитник прибыл на север Лондона из дортмундской «Боруссии». Мало кто ожидал, что он столкнется с какими-либо серьезными проблемами в борьбе за место в составе со своим соотечественником Константиносом Мавропаносом.

Тем не менее, именно 20-летний парень смотрелся более совершенным в матче на «Мэдоу Парк». Он продемонстрировал отличное умение играть в пас, тогда как его более опытный партнер в первой половине лихорадочно сдерживал форварда Моргана Ферриера.

30-летний грек неплохо играет позиционно, но если «Арсенал» будет пойман слишком высоко, то почти наверняка будет наказан, так как у Сократиса попросту нет возможности остановить самых быстрых игроков английской Премьер-лиги.

В одном из моментов он проявил чрезмерную самоуспокоенность, которая едва не позволила Борехэму Вуду отличиться. Лишь усилиями Коннора Смита мяч был переправлен на угловой.

Конечно, на данном этапе слишком рано делать глобальные выводы, но игра Сократиса должна значительно улучшиться, если он намерен завоевать доверие Эмери. Ему только предстоит доказать, что он лучше Шкодрана Мустафи, Роба Холдинга и Калума Чемберса.

Инстинкты финишера от Нкетиа

19-летний игрок запомнился болельщикам еще в прошлом сезоне, когда сенсационно оформил дубль, который позволил выбить «Норвич» из Кубка лиги. Сейчас же мы вновь увидели его нацеленность на ворота.

Нкетиа забил один из голов, а также успел поучаствовать в результативной атаке, сделав великолепную передачу пяткой на Мхитаряна около чужой штрафной площади и продемонстрировав прекрасное видение поля.

Конечно, он забил свой гол после того, как счет стал 5:0, но игрока молодежной сборной Англии можно похвалить за то, что он не допустил ни одной ошибки перед чужими воротами и всегда был готов обострить атаку.

Вероятно, слишком рано ожидать, что этот парень начнет регулярно играть на взрослом уровне, но он, безусловно, способен заменить Ляказетта в матчах против не самых сильных команд.

Эмери готов доверять молодежи

Новый главный тренер «Арсенала» вырос в глазах болельщиков там, где Арсен Венгер терял уважение, собрав очень юную команду в первом тайме. В нее вошли 19-летний Джорди Осей-Туту, 18-летний Крис Уиллок и 17-летний Эмиль Смит Роу.

Все трое отлично сыграли, хотя особенно хорошо выглядел Уиллок, расположившийся в центре полузащиты. На этом участке поля у «Арсенала» действуют высококлассные футболисты, поэтому юноше, без сомнения, придется потратить много времени для того, чтобы доказать свою полезность.

Игрок, который, вероятно, получит больше игровых минут в основной команде, — Рейсс Нельсон. И хотя порой он не способен поддерживать темп, к его технике никаких претензий быть не может. Какой же блестящий удар он нанес с лета под перекладину!

Жефф Рен-Аделаид также привлек внимание своими ошеломляющими дальними ударами, прежде чем его заменил 19-летний дебютант Маттео Гэндоузи.

Несмотря на нехватку опыта, молодые игроки «Арсенала» способны оставить свой след в ближайшем сезоне, ведь он точно будет изнурительным.

Мейтленда-Найлза нужно больше привлекать к атаке

20-летний универсал был одним из ярких пятен в мрачном прошлом сезоне, который стал последним для Арсена Венгера. Благодаря поддержке команды Мейтленд-Найлз способен добиться еще больше прогресса.

Его дисциплина в обороне и терпение были высоко оценены в прошлом сезоне, когда он сдерживал лучших вингеров Премьер-лиги, но его вылазки вперед также ни в коем случае нельзя забывать.

Изюминкой его выступления на «Мэдоу Парк» стал проход по правому флангу, когда он обошел троих оппонентов, после чего выдал идеальный пас на Обамеянга, забившего свой второй мяч.

Очевидно, что он не будет регулярно играть на правом фланге атаки, но экс-хавбек «Ипсвич Таун» в новом сезон мог бы чаще подключаться к атакам, когда «канонирам» будут противостоять самые оборонительные команды. 0