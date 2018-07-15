Де Брейне и Бельгия указали англичанам на недостатки

Футболисты сборнойпокидают Россию с высоко поднятыми головами после кампании мундиаля, которая взбудоражила всю страну. Тем не менее, когданачнет изучать сильные и слабые стороны команды по итогам турнира, ему следует обратить внимание на один очень важный аспект — креатив.

Проблемы с творческим подходом у команды Саутгейта не были видны до самых поздних стадий турнира. Данный момент никого не волновал, ведь команда проводила матчи на высоком уровне. Только с усилением оппозиции ситуация обострилась. В матче за третье место против Бельгии контраст был очень явным.

Команда Роберто Мартинеса неоднократно оставляла английских защитников не у дел, а оркестром руководил Кевин Де Брейне. Он сделал ассист на Эдена Азара, когда тот забивал второй гол бельгийцев. Но полузащитник «Сити» мог совершить еще больше результативных передач, если бы не расточительность Ромелу Лукаку. Последний дважды мог выйти на свидание с вратарем, но оба раза форвард «Манчестер Юнайтед» терял мяч. В любом случае, действия Кевина в роли плеймейкера были близки к совершенству.

Англичане не сумели остановить бельгийскую полузащиту Getty Images

У англичан тоже были свои шансы, но в итоге команда уезжает из России, выжав всего десять точных ударов из своей комбинационной игры за семь матчей.

В субботу команда Саутгейта владела мячом 58% игрового времени, но более пристальное рассмотрение цифр говорит о проблеме. Наибольшее количество касаний мяча совершили британские защитники Джон Стоунз и Киран Триппьер. У Бельгии это Де Брейне и Азар. Англичане владели мячом возле своих владений, но бельгийцы доминировали в центре поля и создавали голевые моменты.

Де Брейне и Азар — два футболиста, которые входят в тройку лучших игроков АПЛ по созданию опасных моментов. У англичан есть потенциал, но никого похожего в коллективе не нашлось. Саутгейт это знал и не скрывал, что пытался использовать сильные стороны игроков, которые находятся у него в обойме.

Не следует забывать, что Англия забила за этот розыгрыш ЧМ наибольшее количество голов со стандартов (9) в истории мундиалей, но теперь необходимо найти баланс с обычными атаками. В этом смысле из матча с Бельгией можно извлечь урок.

Англичанам не хватило креатива Getty Images

Впереди важные годы для Рубена Лофтус-Чика и Рахима Стерлинга. Первый играет в одной команде с Азаром, второй — с Де Брейне. Они должны смотреть на старших товарищей и учиться каждый день. Англии требуется больше качества в линии полузащиты.

Молодость английской команды предполагает способность расти. Вероятно, для нынешнего «золотого» поколения Бельгии это был лучший шанс выиграть чемпионат мира. Но у Саутгейта была вторая самая молодая команда на турнира. Четвертое место для этих парней — уже прекрасный результат. 0