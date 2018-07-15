Почему «большой» финал ЧМ будет зеркальным отражением «малого»

Для определенных выводов по игре конкретной команды достаточно трех матчей. Наши «подопытные» сыграли уже по шесть. Это позволяет строить планы на финал.

Русский человек живет в постоянной неопределенности. Она ему жутко надоела. Возможно, именно поэтому его так тянет к гадалкам, прогнозам и прочей мистике. Редакциятоже решила привнести конкретики в ожидания от последнего матча

После просмотра и анализа предыдущих игр команд журналисты пришли к выводу, что так называемый «большой финал» Мундиаля будет прямо противоположной копией «малого финала». То есть — его зеркальным отражением. Вот почему.

Нагрузка

Лука Модрич GettyImages

Сколько раз сборная Бельгии играла с дополнительным временем на этом чемпионате мира? Ни разу. Англичане дважды дотянули до серии пенальти, однако за пару дней до «малого финала» уже было известно, что некоторые основные игроки не выйдут на поле.

То есть Гарет Саутгейт осознанно решил добавить свежести своей команде. Его коллега Златко Далич выжимает один и тот же состав. Тоже осознанно.

За всю стадию плей-офф наставник сборной Хорватии в основное время сделал только пять замен. В решающем поединке против тех же англичан — ни одной.

Матч за третье место можно назвать живым и подвижным: на двоих команды имели как минимум 27 опасных моментов. При этом было минимум остановок из-за фолов. Это уже указывает на будущую «зеркальность» финала чемпионата мира. Ждем от финала сдержанной, экономной и выверенной игры.

Разные пики активности

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Сборная Бельгии на этом чемпионате мира неоднократно показывала следующую фишку. «Красные дьяволы» не откладывают решение вопроса и начинают атаковать со стартовым свистком.

В том же «малом финале» бельгийцы за стартовые 12 минут имели три потенциально голевых момента, один из которых воплотили в гол.

Всего на Мундиале в России команда Мартинеса забила три гола в стартовые 15 минут матча. Теперь посмотрим на Хорватию — тоже три гола, но только за все первые таймы игр турнира.

После молниеносного начала сборная Бельгии, по обыкновению, закрывалась. Так было в группе и плей-офф против англичан (1:0 и 2:0), так было против французов в 1/2-й (несмотря на проигрыш 0:1, у бельгийцев было три момента за стартовые шесть минут), так было против сборной Бразилии (когда после двух голов Бельгия ушла в глубокую защиту).

Хорватия действует наоборот. Практически всегда «пламенные» начинают выжидательно и тянут до самого конца, когда соперник вымотается. Потом резко взвинчивают темп и дожимают оппонента.

Чтобы не быть голословным: во вторых таймах «шашечные» забили семь голов из десяти. Причем три мяча — в последние 15 минут поединков. К слову, французы аналогично забили семь голов из десяти именно во вторых половинах своих матчей.

Сдержанность

Оливье Жиру GettyImages

Пожалуй, самое главное отличие «большого» финала от «малого». Матч Бельгии против Англии даже нельзя назвать поединком. На двоих команды нарушили правила всего 15 раз. Причем семь фолов сборная Бельгии совершила в последние 20 минут игры, когда Англия полезла в атаку.

Теперь сравните: согласно статистике на сайте ФИФА, сборная Хорватии сама (!) нарушает в среднем 16,5 раза за матч. Учитывая усталость хорватов, вполне возможно, что игроки центральной оси будут вынуждены срывать быстрые атаки соперника фолами.

Потому нам совсем не удивительно, что букмекеры так низко оценивают «грубость» предстоящего поединка. Например, на победу сборной Хорватии по фолам буки дают 1,34. А на общий тотал нарушений больше 25,5 — всего 1,39. 0