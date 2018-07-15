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    Позволит ли Хорватия французам «засушить» финал ЧМ-2018?

    Франция — Хорватия. Прогноз на тоталы финального матча чемпионата мира по футболу 15 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии
    Прогноз на Франция — Хорватия
    Сборная Хорватии
    В воскресенье, 15 июля, сборная Франции сыграет с командой Хорватии в финальном матче на чемпионате мира по футболу 2018 года. Встреча, которая пройдет в столичных «Лужниках», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на Франция — Хорватия.
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    Франция

    Сборная Франции на групповом этапе старалась не тратить больше сил, чем это необходимо и не устраивала голевых феерий, ограничиваясь победами в один мяч.

    При этом победа над Австралией (2:1) была вырвана в концовке встречи, в матче с Перу (1:0) подопечные Дидье Дешама забили один мяч в начале матча и удержали нужный результат.

    А с Данией французы и вовсе скатали «сухую» ничью, который устроила обе команды, и стала единственным безголевым матчем за весь турнир.

    Впрочем, в 1/8 финала французы показали, что когда надо, они могут забивать много и включаться в игру по мере необходимости: «les Bleus» обыграли сборную Аргентины, и, несмотря на счет 4:3, сделали это довольно уверенно, забив три мяча во втором тайме и не оставив сопернику шансов.

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    • В четвертьфинале французы не менее уверенно обыграли Уругвай — 2:0. И вновь, Франция вполне могла ограничиться одним забитым мячом — второй им буквально подарила грубая ошибка голкипера Муслеры.

    В полуфинале команде Дешама просто напросто «удушила» быстрый и атакующий бельгийский коллектив, не позволив ничего сделать ни Ромелу Лукаку, ни Эдена Азара, забив один мяч после стандарта и удержав минимальную победу — 1:0.

    Хорватия

    Сборная Хорватии на групповом этапе выступала антиподом французам, играя весело, с огоньком, и не забивая меньше двух мячей за матч.

    Балканская команда, благодаря автоголу в первом тайме и пенальти во втором, уверенно обыграла сборную Нигерии (2:0), забила во втором тайме три безответных мяча Аргентине (3:0).

    А в заключительном матче группового этапа Хорватия одолела Исландию (2:1) — и вновь все три мяча были забиты после перерыва, а победный и вовсе на 90-й минуте.

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    • А вот в плей-офф хорваты, все три матча которых заканчивались экстра-таймами, решили ограничиться установкой «один мяч в основные 90 минут».При этом, Хорватия постоянно была вынуждена отыгрываться.

    В 1/8 финала сборная Дании забила им уже на первой минуте, правда потом тут же пропустила, и больше голов в основное время не было(1:1, 3:2 по пенальти).

    Еще один прогноз на матч Франция — Хорватия

    В 1/4 финала счет в первом тайме открыла Россия, которая довольно быстро пропустила и больше голов в основное время не было (2:2, 3:2 по пенальти).

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    • В полуфинале быстрый гол забила Англия, но на этот раз Хорватии понадобилось куда больше времени, чтобы отыграться — правда до пенальти дело доводить в этот раз они не стали.(2:1 д.в.)

    Хорватия впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира, но потратила куда больше сил, сыграв на 90 минут больше и потратив кучу нервов в двух сериях пенальти.

  • ЧМ-2018. Франция — Хорватия. Перед матчем
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    • К тому же из-за травм, полученных в матче с Англией под сомнением участие в финале Марио Манджукича и Ивана Перишича.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «les Bleus»: победа сборной Франции — 1,91, победа сборной Хорватии — 4,50, ничья в основное время — 3,20.

    Все прогнозы на футбол

    «Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 1,4, «тотал больше 2,5» — с коэффициентом 2,75.

    Сборная Франции старается играть понадежнее, и чем выше ставки — тем это заметнее, достаточно взглянуть на полуфинальный матч с Бельгией.

    Поэтому в финале Франция сделает ставку на то, чтобы не пропустить. Учитывая, что в 4 из 6 матчей на турнире французы не пропускали, у них это вполне может получиться.

    Сборная Хорватии в свою очередь пропускает в каждом матче плей-офф, причем, как правило, пропускает первая. В предыдущих встречах подопечным Далича удавалось отыграться, но Франция, забив один мяч, вполне может засушить игру — голевой феерии в финале точно ждать не стоит.

    Еще несколько прогнозов для размышления: «обе забьют — нет» за 1,53, «Франция выиграет один из таймов» за 1,60 и «тотал Франции меньше 1,5» за 1,53. 0

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    Футбол. Прогноз на Франция — Хорватия. В воскресенье, 15 июля, сборная Франции сыграет с командой Хорватии в финальном матче на чемпионате мира по футболу 2018 года. Встреча, которая пройдет в столичных «Лужниках», начнется в 18:00 по московскому времени.
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