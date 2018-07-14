ЧМ-2018. Франция — Хорватия. Перед матчем
15 июля в Москве сборные Франции и Хорватии встретятся в финале чемпионата мира по футболу. В ходе подготовки к игре команды провели пресс-конференции и открытые тренировки. Прогноз на матч — тут, статистика перед игрой — здесь
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