ESPN разбирает, как отставка Хавьера Маскерано обнажила структурные проблемы «Интер Майами», построенного вокруг Лионеля Месси.

Надо отдать должное Хорхе Масу. У владельца «Интер Майами» была четкая идея: привезти Лионеля Месси в Южную Флориду, добавить к нему нескольких друзей по сборной, усилить состав подходящими аргентинцами и воспитанниками академии — и попытаться создать команду, способную доминировать и на поле, и за его пределами.

И это сработало.

Долгожданное открытие «Nu Stadium» стало знаковым моментом для организации, пережившей немало неудачных стартов. На поле «цапли» выиграли Кубок лиг в 2023 году, Supporters’ Shield (регулярный чемпионат) в 2024-м и Кубок МЛС в 2025-м.

Однако теперь эту концепцию нужно доработать.

Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба globallookpress.com

Список доступных «друзей Месси» — по крайней мере на поле — стремительно сокращается. Их осталось слишком мало. Серхио Бускетс со своей метрономной стабильностью в центре поля завершил карьеру.

То же самое сделал Жорди Альба, регулярно разгонявший атаки по левому флангу. Луис Суарес по-прежнему числится в составе, но его роль сведена к эпизодам — время, похоже, по-прежнему не знает поражений.

Теперь команду покинул один из самых близких к Месси людей — главный тренер Хавьер Маскерано. Бывший одноклубник и партнер аргентинца по сборной объявил об отставке с поста наставника «Майами» во вторник, сославшись на «личные причины» — формулировку, которая по степени расплывчатости и способности порождать спекуляции уступает разве что классическому «стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию».

Хавьер Маскерано globallookpress.com

Это вызывает скепсис — впрочем, не по отношению к самому Маскерано. Скорее потому, что именно такую же формулировку «Интер Майами» использовал полтора года назад, объясняя уход Таты Мартино.

И это после того, как Мартино привел команду к уже упомянутому Supporters’ Shield, но при этом вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Атланте Юнайтед» — это поражение до сих пор считается крупнейшей сенсацией в истории плей-офф лиги.

Главным пятном в работе Маскерано в «Интер Майами» стало то, что он так и не выиграл единственный трофей, который пока не покорился «цаплям», — Кубок чемпионов КОНКАКАФ. У него было две попытки — и обе завершились неудачей. Поражения от мексиканских клубов еще можно было бы понять, но в обоих случаях «Майами» выбивали представители MLS.

Справедливости ради, «Ванкувер Уайткэпс» (в 2025 году) и «Нэшвилл» (в этом сезоне) заслужили свои победы. В их успехах не было ни капли случайности. Тем не менее, это не могло не задеть, особенно учитывая, что фонд заработной платы «Майами» значительно превосходит бюджеты этих команд и более чем вдвое превышает показатели всех клубов MLS, кроме двух.

Даже при таких финансовых возможностях реальность такова, что в этом сезоне Маскерано получил команду в стадии перестройки. Да, «цапли» идут третьими в Восточной конференции и занимают девятое место в таблице Supporters’ Shield, но по первым впечатлениям команда выглядит менее цельной, чем год назад, — детали мозаики складываются не так безупречно.

Отчасти это ожидаемо, но возникают сомнения, насколько высоко этот «Майами» способен подняться — даже с Месси в составе. Особенно если смотреть на тех, кто пришел на смену ушедшим звездам.

Родриго де Пауль globallookpress.com

Связка Янника Брайта и Родриго де Пауля (с эпизодическим участием Давида Айялы) предлагает совершенно иной набор качеств по сравнению с Серхио Бускетсом. Это скорее игроки «от штрафной до штрафной», чем глубинные диспетчеры.

Серхио Регилон получает ограниченное игровое время, восстанавливаясь после травмы правого колена в попытке заменить Жорди Альбу. Голкипер Дейн Сент-Клэр пока не демонстрирует той уверенности и харизмы, которые были у него в прошлом сезоне в составе «Миннесоты Юнайтед».

Херман Бертераме, за которого заплатили 15 миллионов долларов, наконец открыл счет своим голам за «Майами» на прошлых выходных, отличившись в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2).

Потенциал Бертераме позволяет предположить, что он еще может стать тем самым центральным нападающим, который нужен команде, но пока он выглядит чужеродным элементом — слишком трудно вписаться в систему, где притяжение Лионеля Месси ощущается на каждом участке поля.

Теперь задача вернуть «Майами» в рабочий режим ложится на еще одного «друга Месси» — Гильермо Ойоса, который тренировал Лионеля в академии «Барселоны» и до недавнего времени занимал пост спортивного директора «цапель». По крайней мере, такова краткосрочная цель.

Гильермо Ойос globallookpress.com

Ойоса нельзя назвать «ходячим мертвецом», но, как показали более статусные назначения Таты Мартино и Хавьера Маскерано, он на 100% заменим. Не исключено, что на горизонте уже есть еще один «друг Месси». (Появление в «Майами» нынешнего наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони выглядело бы весьма интригующе.)

У Ойоса, по сути, нет выбора: ему придется принять хаос, который неизбежно сопровождает любую роль в структуре клуба, и надеяться, что команда — особенно новички — обретут стабильность.

Сам Месси, разумеется, полная противоположность Ойосу. Он и есть «Интер Майами», однако его присутствие в роли игрока имеет срок годности — если точнее, до июня 2028 года. Отсюда и необходимость переосмысления курса.

Ставить против Хорхе Маса — не самая умная идея. С момента прихода в клуб в 2018 году он раз за разом проворачивал громкие сделки, но вывести команду на новый уровень сейчас — задача куда более сложная, чем кажется.

Баланс между тем, чтобы сохранить удовлетворенность Месси и одновременно думать о будущем, крайне хрупок. Если это удастся, Мас получит еще больше заслуженного признания.