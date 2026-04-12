Последняя соревновательная неделя в рамках Кубка Гагарина прояснила многие вопросы в плане претендентов на выход в третий раунд.

Омичи деморализовали ЦСКА

Возвращение Игоря Никитина в Омск обладало широкой смысловой нагрузкой в контексте интриг и переплетений в рамках противостояния с «Авангардом». С появлением же соперников на льду любой эфемерный подтекст утратил всякое значение — важен был исключительно ход игры и результат.

Результат этот оказался не в пользу академичных армейцев, которые в дебютной встрече второго раунда сгорели «Авангарду» вчистую — 0:3. На домашнем льду команда Ги Буше отличилась по разу в каждом периоде.

В середине стартового отрезка Константин Окулов реализовал большинство, на 15-й минуте второго периода наскок на ворота москвичей в меньшинстве организовала связка Фьоре — Маклауд (шайбу забросил последний), а за 14 секунд до финальной сирены Окулов поместил шайбу в пустые.

Вторая встреча на «Арене G-Drive» прошла под знаменем неуступчивой борьбы, победителями из которой вновь вышли омичи — 3:2.

Как и в первом случае, середина стартового отрезка стала важным промежутком для хозяев. На 15-й минуте счет открыл Эндрю Потуральски.

Более значимый эпизод, во многом определивший исход игры, случился за 2 секунды до завершения второго периода, когда в ходе очередной позиционной комбинации Окулов не без удачи получил возможность для углового броска и удвоил преимущество.

Уверенный по такому матчу гандикап в +2 ЦСКА сократил в начале последнего периода стараниями Ника Эберта, но минутой позже Потуральски положил шайбу в большинстве и вернул комфортную разницу команде Ги Буше.

К середине финальной трети армейцы реализовали собственное численное неравенство, но на большее им не хватило ни физического упорства, ни тактической вариативности.

В столицу команды переместились при счете 2-0 в пользу «Авангарда», который был готов довести разницу до максимально комфортной в воскресенье. Не без проблем на отдельных игровых отрезках, коллектив Ги Буше успешно выполнил эту задачу — 3:2, от.

Встреча в Москве для северян началась с пропущенной шайбы от Павла Карнаухова на 3-й минуте первого периода. Сравняться по счету «Авангард» сумел на 17-й минуте стараниями Джованни Фьоре.

Во второй двадцатиминутке «Омск» перехватил инициативу благодаря голу Михаила Гуляева. ЦСКА отквитал эту шайбу в середине отрезка — отличился на 12-й минуте Джереми Рой.

Третий период прошел без результативных действий, но с 20 суммарными бросками в створ ворот в пользу армейцев — 13:7. В овертайме же гол, способный в краткосрочной перспективе определить судьбу всего противостояния, забил Окулов, единолично возглавивший рейтинг бомбардиров плей-офф (8+5 по системе «гол+пас»).

«Локомотив» прибил «Салават Юлаев»

В 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» предоставил «Спартаку» избыточную свободу: дважды действующий чемпион горел с разницей -2, дважды уходил в овертайм и дважды пропускал 3 шайбы и более. Так, пресловутая ярославская академичность дала сбой, но за счет класса и опыта команда Боба Хартли все же прошла дальше.

В серии с «Салаватом Юлаевым» «Локомотив» пошел по другому пути. Победитель Западной конференции, что называется, «включил свой прайм», выдав две «сухие» победы на домашнем льду.

В первой встрече определяющей стала шайба Максима Шалунова на 18-й минуте второго периода (1:0), во второй — результат принесли голы Байрона Фрэза и Александра Радулова (2:0). В обоих случаях «на ноль» отыграл Даниил Исаев, оформивший суммарно 50 спасений.

В начале гостевого этапа нулевая отметка в графе пропущенных была снята. Но даже в этих условиях победный результат достался «Локомотиву» — 3:2.

Счет на льду «Салавата» открыл Денис Алексеев на 6-й минуте первого периода, а на 8-й минуте второго — Сергей Варлов восстановил равенство. Чуть меньше 2-х минут у ярославцев ушло на то, чтобы вновь обеспечить минимальное преимущество: вторую за гостей шайбу провел Александр Елесин.

В начале третьего периода — на 42-й секунде — Девин Броссо — вонзил гол в составе «Уфы», тогда как спустя несколько минут удаление Григория Панина за опасный удар в голову позволило «Локомотиву» уйти в затяжное наступление, результатом которого стала шайба Артура Каюмова на 8-й минуте.

В новую неделю «Ярославль» входит с преимуществом в три победы — 3-0, имея все шансы закончить серию в четвертой игре.

«Металлург» Мг забрал инициативу в серии с «Торпедо»

Предыдущего своего соперника — «Сибирь» — команда Андрея Разина сняла с дистанции за пять матчей. Справедливости ради на этой стадии плей-офф «Магнитка» получила самого «проходного» конкурента из всех возможных, который в условиях энергозатратной борьбы в регулярке вышел в кубковый раунд изнуренным и ментально выгоревшим.

На этом фоне «Торпедо» в дебютной игре второго раунда оказало более мощное сопротивление и продемонстрировало готовность вести борьбу на одном уровне с обладателем Кубка Континента.

Нижегородцы, сбавившие темп на флажке общего этапа, провели завзятый раунд с «Северсталью», которую сбили с пути в эпичной пятой игре в Череповце, до этого одержав две победы в домашних стенах и учинив разгром в «Ледовом».

В первом же матче в Магнитогорске команда Алексея Исакова потерпела поражение — 3:4, но это был один из тех случаев, когда «андердог» в гостевых условиях сумел потрепать нервы.

В стартовом периоде четвертьфинальной игры результативность достигла локального максимума: на шайбы Даниила Вовченко и Владимира Ткачева торпедовцы ответили голами Владислава Фирстова и Василия Атанасова.

В пяти матчах против «Сибири» команда Разина ни разу не пропускала больше одной шайбы, поэтому в 1/4 финала столкнулась с новым для себя вызовом. Тем не менее к середине второго периода Данила Паливко и Никита Михайлис вернули «Магнитке» фору в +2. На 15-й минуте того же отрезка Фирстов оформил дубль и вернул интригу, оставив за «Торпедо» право нарастить атакующий темп.

В третьем периоде гости так и поступили, сумев затмить «Магнитку» по ударам в створ (11:4). Однако выбить хотя бы ничейный результат «Торпедо» не удалось. Несмотря на предпринятые усилия, первый победный балл в серии заработали уральцы.

Во втором матче дерзость «Торпедо» выветрилась в условиях мощного наката «Металлурга». Игра закончилась уверенной победой команды Разина и по счету — 4:1, и по общему развитию игрового рисунка.

Наконечниками четырех результативных атак хозяев оказались Сергей Толчинский, Вовченко, Валерий Орехов и Александр Петунин, которые разбросали голевые действия по трем периодам. Единственную шайбу за гостей организовал Игорь Гераськин на 7-й минуте финальной трети, когда счет в матче был 0:3. В командировку в Нижний «Магнитка» едет с преимуществом 2-0.

«Ак Барс» устроил проверку минчанам

«Динамо» Минск стало первым участником второго раунда Кубка Гагарина. В 1/8 финала команда Дмитрия Квартальнова всей массой навалилась на московское «Динамо» в четырех матчах, но наверняка имела адекватное понимание того, что пойти по аналогичному пути в серии №2 будет невозможно.

«Ак Барс» находится в отличной форме и обладает более широким арсеналом приемов, чем те же москвичи. И все же при сильных качествах «Ак Барса» от белорусов в рамках домашнего цикла ждали перфоманс. По факту же в Минске случился провал, в результате которого в серии уверенно повела «Казань» — 2-0.

Четвертьфинальное противостояние в контексте зрелищности пошло по нарастающей. В стартовой игре «Ак Барс» установил скромную победу 2:1 — благодаря дублю Алексея Пустозерова и 27 спасениям в активе Тимура Билялова. Впервые в этом плей-офф «Динамо» Минск не открыло счет.

Вторая игра прошла в лучших традициях топовых, выбивающихся из общего ряда, кубковых афиш — при высокой результативности и в условиях перехода инициативы от одной команды к другой. Победу одержал «Ак Барс» в середине овертайма (5:4, от).

В ходе второй попытки на «Минск-Арене» казанцам хватило 5 минут, чтобы отличиться дважды. По голу провели Григорий Денисенко и Степан Терехов. Уступая 0:2, команда Квартальнова тотчас получила штраф и в моменте казалась психологически прибитой.

Но, выстояв в меньшинстве, белорусы основательно взялись за дело. На 9-й минуте динамовцы заработали право разыграть «лишнего», а на исходе 10-й большинство было реализовано. Важнейшую шайбу провел Алекс Лимож.

Восстановить равенство или хотя бы сберечь минимальное отставание до перерыва «Минску» не удалось: на 16-й минуте Александр Барабанов в ходе затяжной позиционной атаки наказал соперников за низкую концентрацию в зоне защиты.

Вторая двадцатиминутка стартовала с отмененной шайбы Сэма Энаса на 17-й секунде, а продолжилась четырьмя удалениями при отсутствии голов. Все самое интересное команды приберегли для развязки.

В заключительной трети минчане сгоняли в две удачные атаки к 8-й минуте периода: сперва голом в большинстве отметился Сергей Кузнецов, а спустя минуту общекомандный ритм подхватил Виталий Пинчук.

На флажке периода — за 1:10 до сирены — «Ак Барс» вновь поплатился за дисциплинарные проблемы. В формате «5 на 4» шайбу с острого угла положил Энас. Третий раз по ходу игры «Динамо» Минск реализовало неравенство и впервые в серии вышло вперед.

Казанцы, ранее имевшие гандикап +2, упорно не хотели отдавать результат и сравнялись спустя 24 секунды: Артем Галимов после прострела на пятак нашел способ переправить шайбу в ворота.

В овертайме команда Анвара Гатиятулина статистически переехала своего оппонента, нанеся 13 бросков в створ при 2 попытках со стороны «Динамо» Минск. Победную шайбу на 12-й минуте упаковал Нэйтан Тодд.