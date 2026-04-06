Продолжается розыгрыш Кубка Гагарина 2026. LiveSport.Ru рассказывает о парах второго раунда плей-офф и делает прогнозы на их результаты.

«Авангард» (восток 2) — ЦСКА (запад 4)

Матчи пройдут 8, 10, 12, 14 и, если потребуется, 16, 18 и 20 апреля

Второй раунд Кубка Гагарина стартует 8 апреля матчем в Омске. Игоря Никитина, который 12 лет жизни связал с «Авангардом» (9 лет как игрок и 3 года как тренер), хоккей в очередной раз сводит в плей-офф с сибирским клубом. В 2019 и в 2021 гг. его ЦСКА в решающей серии сезона разыгрывал с «ястребами» Кубок Гагарина (команды обменялись победами), а два последних года во главе «Локомотива» дважды выбивал омичей в 7 матчах четвертьфинала. А если вспомнить, что в штаб ЦСКА входят еще две легенды «Авангарда» — Александр Попов и Антон Курьянов — чувства омских болельщиков в этой серии будут особыми.

Еще один аспект связи между клубами из Москвы и Омска — два последних дедлайна. Теперь в результате обменов за ЦСКА играет бывший «ястреб» Клим Костин, а за «Авангард» выступают два экс-армейца — Кирилл Долженков и Константин Окулов. Им явно будет, что доказывать прошлым работодателям.

Несмотря на то, что «Авангард» и ЦСКА в первом раунде оказались лидерами по числу забитых голов — 18 и 17, соответственно (во многом за счет высокой реализации бросков, превышающей 10%) — от их очного противостояния голевой феерии ждать не приходится. Две наиболее североамериканские (по стилю игры) команды в лиге будут много двигаться, бороться и нагружать вратарей соперников большим количеством, но незатейливых бросков — Никита Серебряков и Дмитрий Гамзин в предстоящих матчах вряд ли «замёрзнут».

Нападающий ЦСКА Денис Гурьянов был признан лучшим на стадии 1/8 финала (в пяти матчах набрал 6+1). Вместе с ним в лидерах бомбардирской гонки находится партнер Николай Коваленко (1+6). Однако в целом линия нападения у «Авангарда» выглядит более опытной, мастеровитой и способной на нестандартные действия. Это она, в частности, доказывает игрой «на точке» и в большинстве. Если ЦСКА не найдет, что противопоставить омичам в этих компонентах, то на успешный исход серии рассчитывать будет сложно.

Прогноз: 4 — 2 в пользу «Авангарда»

«Локомотив» (запад 1) — «Салават Юлаев» (восток 5)

Матчи пройдут 8, 10, 12, 14 и, если потребуется, 16, 18 и 20 апреля

Александр Радулов («Локомотив») и Ильдан Газимов («Салават Юлаев»)

Одна из целей, которые преследовали при введении несколько лет назад перекрестного плей-офф, состояла в уходе от надоевших и в формировании новых пар. Но так сложилась сетка, что второй год подряд встретятся «Локомотив» и «Салават Юлаев». В прошлом сезоне команды играли в полуфинале, где сильнейшими оказались ярославцы со счетом 4:1.

За прошедшие 11 месяцев, с одной стороны, много что произошло. «Железнодорожники» вынужденно сменили тренерский штаб, а уфимский коллектив преодолели финансовые проблемы и оттолкнулись от последнего места Востока до выхода в 1/4 финала. С другой стороны, распределение ролей фаворита и аутсайдера в паре осталось прежним. По крайней мере, букмекеры не верят в «Салават»: коэффициенты 1,09 — 7,30 в пользу действующих чемпионов.

Впрочем, башкирскому клубу есть, чем ответить. «Локомотив» ведёт за собой Александр Радулов, который в свои 39 лет набрал 57 (23+34) очков за 69 матчей? «Салават» по ходу сезона подписал Евгения Кузнецова, который, кажется, нашёл свою команду в России (7+13 за 23 игры) и, кажется, своей магией воодушевляет ее на новые свершения.

За Ярославль играет молодой и талантливый Егор Сурин? В Уфе тоже есть своя будущая звезда российского хоккея — Александр Жаровский. Оба хоккеиста вторую часть сезона проводят ниже своих возможностей — в том числе в этом скрыт потенциал для прогресса команд.

Оглядываясь на первый раунд, можно сказать, что команды сейчас встретятся с более прокаченными соперниками такого же типажа: «Локомотив» как системный «Автомобилист», а «Салават» как атакующий «Спартак». В противостоянии двух стихий разницу может сделать кубковый опыт, которого больше у ярославского коллектива.

Прогноз: 4 — 1 в пользу «Локомотива»

«Металлург» (восток 1) — «Торпедо» (запад 6)

Матчи пройдут 9, 11, 13, 15 и, если потребуется, 17, 19 и 21 апреля

Владислав Фирстов («Торпедо») и Робин Пресс («Металлург»)

«Металлург» на правах победителя регулярного чемпионата получил вроде бы самую легкую сетку в плей-офф. После «Сибири», которая, попав в топ-8 Востока, выполнила задачу на сезон, магнитогорцам в соперники попало «Торпедо», которое тоже достигло свою цель — вышло во второй раунд.

Однако нижегородцы просто так сдаваться не намерены. 158 силовых приемов и 115 блокированных бросков за пять матчей говорят о том, что они не будут жалеть ни себя, ни соперников. «Торпедо» вряд ли отойдёт от той игры, которая принесла успех в первом раунде. Тем более, «Металлург» — это, по сути, та же «Северсталь», но с поправкой на уровень мастерства и пресловутый кубковый опыт.

Если бы перерыв между сериями был не восемь дней, а три, то волжане могли зацепиться за проблему, с которой в последних двух матчах столкнулись «сталевары»: 1 заброшенная шайба в восьми проведенных периодах. Однако «Металлург» не мог не провести работу над ошибками в течение дополнительных дней подготовки. Так что нижегородскому Владимиру Ткачеву и компании в любом случае придется опасаться атаки во главе с магнитогорским Владимиром Ткачевым.

Особую пикантность предстоящей серии добавляет конфликт, который в матче регулярного чемпионата разразился между Андреем Разиным и Алексеем Исаковым. Тренеры чуть не подрались в подтрибунном помещении после матча. Впоследствии бывшие коллеги по саратовскому «Кристаллу» помирились, но ведь всё началось из-за жесткой игры хоккеистов на льду. Есть риск, что в этом плане игроки «Торпедо» будут ходить по грани. Иначе, как ещё затянуть серию с однозначным фаворитом?

Прогноз: 4 — 1 в пользу «Металлурга»

«Динамо» Минск (запад 2) — «Ак Барс» (восток 3)

Матчи пройдут 9, 11, 13, 15 и, если потребуется, 17, 19 и 21 апреля

Станислав Галиев («Динамо» Минск) и Степан Фальковский («Ак Барс»)

У Анвара Гатиятулина в конце сезона завершается срок контракта с казанским клубом. Тренер держит уровень — второй год подряд выводит команду во второй раунд. Но руководители 3-кратного обладателя Кубка Гагарина явно хотят большего. Так что проигрыш в этой серии с высокой вероятностью завершит работу специалиста в Казани.

А вот Дмитрий Квартальнов, как бы не завершилась серия, вряд ли останется в Минске — отношения с менеджментом испорчены достаточно сильно. Но это обстоятельство не мешает 60-летнему специалисту продолжать начатую работу до победного конца. В первом раунде «зубры» не заметили сопротивления московского «Динамо» (4:0), что наверняка придало уверенности их вратарю Заку Фукале, которого с четырьмя победами в четырех матчах и показателями КН 0,89 и ОБ 96,3% признали лучшим вратарём первого раунда.

Вратаря в такой форме пробить будет сложно. Но грозное по именам нападение «Ак Барса» (Галимов, Тодд, Хмелевский, Барабанов, Яшкин, а также защитники Лямкин и Миллер) постарается это сделать. А в Минске помимо самой результативной тройки регулярки (Пинчук — Энас — Лимож) против казанского клуба обернут чувства бывших и отвернутых: Кватральнова, Шипачева, Галиева, Хенкеля.

Обе команды хорошо играют в большинстве, поэтому ключевым в этой серии может стать дисциплина. В этом плане лучше выглядят минчане, которые в первом раунде сыграли почти образцово: 6 удалений. Кроме того, в их пользу говорит не только неистовая поддержка трибун, но и история личных встреч: последние пять матчей завершались победой «Динамо».

Прогноз: 4 — 2 в пользу «Динамо»