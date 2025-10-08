7 октября «Торпедо» и «Металлург» скандально завершили очный матч регулярного чемпионата КХЛ: после финальной сирены в подтрибунном помещении случилась стычка между главными тренерами команд — Алексеем Исаковым и Андреем Разиным, соответственно. В чём причина заварушки и кто из тренеров конфликтовал ранее — в материале LiveSport.Ru.

Не смирились с поражением

«Металлург» во вторник в Нижнем Новгороде проводил очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Магнитогорцы на правах промежуточных лидеров лиги ещё в первом периоде по сути решили все вопросы с исходом встречи и со счётом 5:1 собирались довести её до победного конца.

Однако хозяева не дали спокойно завершить игру. Хоккеисты «Торпедо» ближе к концу третьего периода начали откровенно грубить против соперников. Чего только стоят хиты Сергея Бойкова на грани фола против Романа Канцерова и Дмитрия Сильянова, а также его удар локтем в отношении Никиты Михайлиса.

Опытный наставник «сталеваров» Андрей Разин, видя настрой нижегородцев, за 2 минуты до конца матча взял тайм-аут, где предупредил своих подопечных: «Сейчас будут бегать, будут бить. Просто подержите шайбу». Однако избежать «грязи» не удалось. Всё тот же Бойков совершил жёсткий хит против Руслана Исхакова, а Максим Летунов ударом клюшкой по ногам спровоцировал Люка Джонсона на потасовку.

Послематчевое флеш-интервью Разина предсказуемо оказалось эмоциональным.

Все в одну калитку. Просто надо уметь проигрывать. Научиться проигрывать! А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей. Андрей Разин главный тренер «Металлурга»

А через считанные мгновения главный тренер «Металлурга» столкнулся в словесной перепалке со своим визави из «Торпедо» — Алексеем Исаковым. Помощники и прочие окружающие не дали разговору на повышенных тонах перерасти в выяснение отношений с физическим воздействием.

Алексей Исаков hctorpedo.ru

На пресс-конференции тренеры оставили произошедшее без развёрнутых комментариев. «Мы обыкновенные люди, всякое бывает», — уклончиво ответил Исаков. Разин же настаивал на том, чтобы КХЛ наложила на защитника «Торпедо» штрафные санкции.

Призываю лигу обратить внимание на хоккеиста Бойкова, который сегодня несколько раз хотел убить, грубо говоря. Ну, нанести травму. И если он её не нанёс, то это не значит, что обойдётся в следующий раз. Этот человек — антихоккеист. Такие люди просто выходят на лёд наносить травмы другим игрокам. Андрей Разин главный тренер «Металлурга»

Уже 10-го октября состоится повторная встреча «Торпедо» и «Металлурга», но уже на магнитогорском льду. Успеют ли к этому времени участвующие «остыть»?

Звёздный час

В этот раз, несмотря на утверждение ряда нижегородских журналистов, дело до рукоприкладства не дошло. Но 10 лет назад во многом именно благодаря драке Андрей Разин получил всероссийскую известность.

Андрей Разин vk.com/thk_tver

Весной 2015 года в полуфинале ВХЛ сражались ижевская «Ижсталь» и тверской ТХК. Третий матч при счёте в серии 2:0 в пользу «сталеваров» проходил в Твери. В начале второго периода на льду случилась небольшая потасовка. По ее итогам наставник ТХК Алексей Ждахин полемизировал с арбитром, и в этот разговор решил вмешаться главный тренер «Ижстали» Андрей Разин.

Нервный Ждахин, заметив подошедшего Разина, оттолкнул его. Так и начались разборки, в которые сразу же включились ассистенты и игроки. По итогам драки Разин остался с разбитой бровью и без рубашки, испачканной кровью. Его вместе со Ждахиным судьи удалили до конца матча, который завершился волевой победой «Ижстали», а лига дисквалифицировала на 3 матча и штрафовала на 190 тыс. рублей.

Очень сожалею, что произошла такая ситуация, которая переросла в драку. По всей видимости, эмоции перехлестнули. Мы являемся тренерами со Ждахиным, держать топор за пазухой я не буду. Серия закончится — встану в один ряд со всеми и пожму всем соперникам руки, в том числе и Ждахину. Андрей Разин главный тренер «Ижстали» (в апреле 2015 г.)

Мир между специалистами даже был заключен быстрее: уже следующий матч они оба наблюдали, сидя на трибунах рядом. Тогда в финал пробилась команда Разина, но там она уступила нефтекамскому «Торосу».

Защитил своих игроков

Нижегородский стадион «Нагорный» не в первый раз стал местом тренерского конфликта. Так, в августе 2016 г. проходил предсезонный Кубок губернатора Нижегородской области, и матч «Торпедо» — «Нефтехимик» был отмечен дракой главных тренеров — Петериса Скудры и Евгения Попихина.

Евгений Попихин globallookpress.com

Поводом для конфликта стало удаление до конца матча, которое в начале второго периода заработал форвард хозяев Даниил Ильин. Скудра с решением арбитров не согласился и стал с ними спорить. В эту перепалку вмешался Попихин, который громко выразил недовольство тем, что его игрок из-за Ильина получил травму. Как позднее сказали сами участники драки, они столкнулись лбами и обменялись ударами.

На льду была откровенная грязь и опасность для моих игроков. Нужно было что-то делать, чтобы остановить это безобразие. Петерис Скудра — хороший тренер со своим видением хоккея. Но нахлынули эмоции. И на меня, и на него. Это хоккей, ничего криминального не случилось. Ну потолкались, разошлись. Евгений Попихин главный тренер «Нефтехимика» (в августе 2016 г.)

Обоих специалистов удалили до конца матча, который завершился победой команды из Татарстана со счетом 4:3. Позднее КХЛ на каждого тренера наложила денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Не поняли друг друга

История тренерских перепалок в КХЛ длится с самого первого сезона. В феврале 2009 г. не существующий на сегодняшний день «Атлант» под руководством Фёдора Канарейкина и «Спартак» с Милошом Ржигой во главе очным матчем в Мытищах закрывали регулярный чемпионат.

Милош Ржига globallookpress.com

Суть данного конфликта проста — чех неаккуратным жестом спровоцировал отечественного специалиста, который подумал худшее.

В том матче мы проигрывали, мне не понравилось количество свистков. «Спартак» постоянно играл в меньшинстве. Я повернулся к скамейке «Атланта» и поднес руку к губам — дескать, без свистка выигрывать не можете? Канарейкин подумал, что я предлагаю ему кое-что другое. Милош Ржига бывший главный тренер «Спартака»

В результате наставник подмосковного коллектива, который одержал победу со счётом 3:2, дождался своего коллегу в коридоре и начал с бранью толкаться, пока тренеров не разняли. Позже специалисты объяснились друг с другом, и конфликт был исчерпан.

Легендарные истории

Некоторые истории превратились в настоящие легенды КХЛ. Так, например, случилось со взаимоотношениями главного тренера «Авангарда» Раймо Сумманена и тренерского штаба московского «Динамо» в лице Олега Знарка и Хайриса Витолиньша. Впервые они сцепились друг с другом в подтрибунных помещениях «Лужников» по окончании шестого матча финальной серии Кубка Гагарина-2012.

Что именно случилось после победы «Динамо» (5:2) доподлинно, неизвестно, но после инцидента финский специалист пришёл на пресс-конференцию с порванным рукавом пиджака. Сумманен решил не менять костюм и в этом же пиджаке провёл седьмой матч, но он завершился в пользу бело-голубых (1:0).

В следующий раз наставник омского коллектива попытался выяснить отношения с тренерами столичного клуба в ноябре 2014 г. Тогда «Авангард» на выезде в овертайме проиграл «Динамо» (4:5). Раздосадованный этим результатом Сумманен не просто стал оскорблять Витолиньша, а вызвал его на кулачный поединок (более того, требовал, чтобы им для этой цели предоставили отдельное помещение). Однако тренер «Динамо» не стал принимать этот вызов.

Андрей Назаров globallookpress.com

Отдельного упоминания достойна потасовка Андрея Назарова и болельщиков минского «Динамо». В ноябре 2011 г. подмосковный «Витязь» отправился на выезд в столицу Белоруссии.

На последней минуте встречи вперёд сумели выйти хозяева (3:2) Почти лишившись, таким образом, шансов на очки, подопечные Андрея Назарова инициировали несколько стычек на льду.

Минские болельщики негодовали поведением гостей — кидали на лёд посторонние предметы и кричали оскорбительные высказывания в адрес игроков и тренеров «Витязя». Этого было достаточно для того, чтобы эмоционального наставника чеховцев вывести из себя: Назаров схватил клюшку и попытался через ограждение ударить ею кого-то из болельщиков «Динамо». По итогам разбирательства КХЛ тренера оштрафовала и дисквалифицировала на два матча