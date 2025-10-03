Дмитрий КарповДмитрий КарповПостоянный автор отделов Футбол и ХоккейПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Евгений Кузнецов определился с клубом, где проведёт нынешний сезон: 33-летний нападающий подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Подробности заключённого соглашения и перспективы игры форварда в Магнитогорске — в материале LiveSport.Ru.

НХЛ пишем, КХЛ в уме

«Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов?  » — одна из центральных тем нынешнего межсезонья.  Напомним, нападающий в апреле досрочно расторг рассчитанный на срок до мая 2028 года контракт с петербургским СКА и нанял нового агента Шуми Бабаева, который сразу обозначил главную цель своего клиента — возвращение в НХЛ.

Представитель хоккеиста говорил, что летом общался с более чем 10-ю клубами НХЛ, а любые слухи о возможности договорится с той или иной российской командой твёрдо и однозначно отвергал.  Тем не менее, время шло, а Кузнецов продолжал оставаться в статусе свободного агента.

В конце сентября за считанные дни до старта сезона в НХЛ вроде бы появились варианты с «Торонто» и «Флоридой».  Но как позднее признался сам Кузнецов, он очень сильно хотел поиграть в КХЛ хотя бы год — после сезона в СКА осталась недосказанность по игре.  В итоге 33-летний нападающий заключил контракт с магнитогорским «Металлургом».  Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

Евгений — игрок высочайшего класса. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнёров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же, он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа — самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли.Евгений Бирюковспортивный директор «Металлурга»

Пока Кузнецов не отправился с командой на выездную серию, так что скорее всего дебют звёздного форварда в составе «Металлурга» должен состояться 10 октября в домашней встрече против нижегородского «Торпедо».

Цена — качество — риски

Подписание контракта с Кузнецовым сопряжено с рядом очевидных рисков для магнитогорского клуба.  Прежде всего, хоккеист на протяжении почти полугода находился вне команды.  Нет сомнений, что чемпион мира и обладатель Кубка Стенли, желая подписать контракт с новым клубом, в межсезонье будет стараться держать себя в максимальных кондициях.

Евгений Кузнецов, нападающий «Металлурга»
Евгений Кузнецов, нападающий «Металлурга» t.me/metallurgmgn

Но игры в любительских лигах США и самостоятельные тренировки в России вряд ли могут сравниться с полноценной предсезонкой (особенно, той, что принята в отечественных командах).  Так что потребуется определенное время на приведение функционального состояния Евгения к надлежащему уровню.  Хотя в матчах против менее мастеровитых соперников форварду возможно хватит технической оснащенности и игрового интеллекта.

К сожалению, никуда не делись риски по неподобающему поведению Кузнецова вне спорта.  Всё-таки именно оно стало главной причиной отъезда игрока из-за океана.  С учётом всего этого в «Металлурге» подстраховали себя и подписали контракт с беспрецедентно малой для звезды такого масштаба зарплатой — 10 млн рублей за сезон.  Таким образом, «сталевары» не только вместили контракт Кузнецова под потолок зарплат, но и минимизировали потенциальные потери.

В то же время заключённое соглашение предусматривает огромные бонусы — 100 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров по итогам регулярного чемпионата.  С одной стороны, это условие при пропущенном месяце почти не выполнимо.  Так, в прошлом сезоне в тройку бомбардиров попали Ливо (80 очков), Гусев (69) и Шабанов (67).  Годом ранее цифры были еще серьезнее: Гусев (89), Буше (78), Голдобин (78).  А сейчас Кузнецову придется отыгрывать фору, как минимум, в 13 очков.

С другой стороны, мы говорим о суперзвезде, который даже в своей далеко не самой лучшей форме в минувшем сезоне набирал почти очко за игру (12 голов и 25 передач за 39 матчей).  Такое условие — вызов?  Конечно, вызов.  Но это ли не лучший способ перенести всё внимание хоккеиста на игру, чтобы он принес команде максимальную пользу?

У «Металлурга» и Кузнецова случился мэтч

Стиль игры сегодняшнего «Металлурга» и манера выступления Кузнецова подходят друг другу.  Команда Андрея Разина играет в атакующий хоккей с акцентом на поиск партнеров через передачи.  Конечно, придется подстраиваться под вертикальный скоростной хоккей, но это дело наживное.

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга»
Андрей Разин, главный тренер «Металлурга» metallurg.ru

Тем более, Кузнецов, в первую очередь, должен помочь коллективу из Магнитогорска решить проблему с центральными нападающими:

  • Роман Канцеров, играющий сейчас в первом звене, — на самом деле крайний нападающий;
  • приехавший из ЦСКА Руслан Исхаков комфортнее чувствует себя на фланге;
  • Дерек Барак — проходит процесс адаптации после перехода из «Витязя»;
  • 20-летний Андрей Козлов проводит в КХЛ второй сезон;
  • Люк Джонсон — это центрфорвард скорее не для топ-6, а для нижних звеньев.

Как результат, у «Металлурга» возникают проблемы на вбрасываниях.  На данный момент средний процент составляет 49,6%.  Так что профильный центрфорвард, который в прошлом сезоне в среднем за матч выигрывал 52,3% единоборств на точке в регулярке и 57,3% — в плей-офф, не помешает.

Интересно представить, с кем Кузнецов будет выходить на лёд.  Ещё играя в СКА, Евгений заявлял о желании сыграть вместе с Владимиром Ткачёвым.  На бумаге эта связка выглядит мощно.  Однако в последних матчах «Металлурга» неплохо действует тройка «Ткачёв — Канцеров — Силантьев».  Разбивать ее сейчас — глупо.

Владимир Ткачев, нападающий «Металлурга»
Владимир Ткачев, нападающий «Металлурга» metallurg.ru

Поэтому более вероятно, что вокруг Кузнецова будет собрано второе звено.  Как вариант, Евгения можно использовать вместо уехавшего летом в НХЛ Юрова, у которого крайними были Михайлис и Петунин.  У них уже наработаны связи, а игра с мастеровитым и опытным диспетчером может ещё больше повысить их результативность.

Кузнецов хотел, а «Трактор» — нет

В Челябинске ещё год назад, когда Кузнецов, вернувшись из Америки, подписал контракт со СКА, а не с «Трактором», многие пересмотрели своё отношение к Евгению.  После подписания контракта с «Металлургом», кажется, что его могут занести в список заклятых врагов.

Однако нападающий на самом деле был готов играть за «Трактор» — это клуб из Челябинска не проявил инициативы.

Я больше соскучился по дому. Хотел быть рядом с родителями. К сожалению, от «Трактора» так и не поступило предложения. Хотя они знали, что я открыт к переговорам. Я был готов играть за «Трактор» и ни в коем случае не отказывался. Но не получилось. Поэтому я двигался дальше, поступило предложение от «Металлурга», которое я принял с удовольствием.Евгений Кузнецовнападающий «Металлурга»

Действительно, вариант с переходом в «Трактор» этим летом был маловероятным.  Судя по комментариям, в Челябинске все же обиделись на своего воспитанника за прошлогодний отказ от предложения уральской команды в пользу договорённости с «армейцами» с берегов Невы.

В это межсезонье мы всерьёз эту возможность не рассматривали. Прежде всего по той причине, что рассчитывали по максимуму сохранить тот состав, с которым дошли до финала. Прежде всего стремились привезти новых легионеров на замену Кэмпферу, Робинсону и Фукале. У нас состав достаточно квалифицированный и без Кузнецова.Алексей Волковгенеральный менеджер «Трактора»

Кроме того, Кузнецов концептуально не подходит команде Бенуа Гру.  Челябинцы этим летом строили более габаритную команду, нацеленную на игру с большим акцентом на единоборства.  В отличие от Магнитогорска, здесь Кузнецову было бы сложнее выезжать на одной технике.

Бенуа Гру, главный тренер «Трактора»
Бенуа Гру, главный тренер «Трактора» hctraktor.org

В прошлом сезоне Кузнецов так и не сыграл в Челябинске против своей родной команды.  В этом сезоне у него в регулярном чемпионате будет три шанса сыграть против «белых медведей» на их площадке.  Первая встреча запланирована на 18 ноября.  И этот сюжет добавит огня в итак более чем принципиальное южноуральское дерби.

Да и в целом, для всего чемпионата очень хорошо, что Кузнецов продолжит играть.  Будем надеется, что со здоровьем у 33-летнего нападающего все будет хорошо, и он будет радовать публику своей виртуозной игрой.

Хочу не просто играть, а наслаждаться хоккеем, уделить ему всё свое внимание. У меня только хоккей в голове, и в этом плане «Металлург» мне очень подходит.Евгений Кузнецовнападающий «Металлурга»