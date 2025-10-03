Евгений Кузнецов определился с клубом, где проведёт нынешний сезон: 33-летний нападающий подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Подробности заключённого соглашения и перспективы игры форварда в Магнитогорске — в материале LiveSport.Ru.

НХЛ пишем, КХЛ в уме

«Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов? » — одна из центральных тем нынешнего межсезонья. Напомним, нападающий в апреле досрочно расторг рассчитанный на срок до мая 2028 года контракт с петербургским СКА и нанял нового агента Шуми Бабаева, который сразу обозначил главную цель своего клиента — возвращение в НХЛ.

Представитель хоккеиста говорил, что летом общался с более чем 10-ю клубами НХЛ, а любые слухи о возможности договорится с той или иной российской командой твёрдо и однозначно отвергал. Тем не менее, время шло, а Кузнецов продолжал оставаться в статусе свободного агента.

В конце сентября за считанные дни до старта сезона в НХЛ вроде бы появились варианты с «Торонто» и «Флоридой». Но как позднее признался сам Кузнецов, он очень сильно хотел поиграть в КХЛ хотя бы год — после сезона в СКА осталась недосказанность по игре. В итоге 33-летний нападающий заключил контракт с магнитогорским «Металлургом». Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

Евгений — игрок высочайшего класса. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнёров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же, он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа — самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли. Евгений Бирюков спортивный директор «Металлурга»

Пока Кузнецов не отправился с командой на выездную серию, так что скорее всего дебют звёздного форварда в составе «Металлурга» должен состояться 10 октября в домашней встрече против нижегородского «Торпедо».

Цена — качество — риски

Подписание контракта с Кузнецовым сопряжено с рядом очевидных рисков для магнитогорского клуба. Прежде всего, хоккеист на протяжении почти полугода находился вне команды. Нет сомнений, что чемпион мира и обладатель Кубка Стенли, желая подписать контракт с новым клубом, в межсезонье будет стараться держать себя в максимальных кондициях.

Евгений Кузнецов, нападающий «Металлурга» t.me/metallurgmgn

Но игры в любительских лигах США и самостоятельные тренировки в России вряд ли могут сравниться с полноценной предсезонкой (особенно, той, что принята в отечественных командах). Так что потребуется определенное время на приведение функционального состояния Евгения к надлежащему уровню. Хотя в матчах против менее мастеровитых соперников форварду возможно хватит технической оснащенности и игрового интеллекта.

К сожалению, никуда не делись риски по неподобающему поведению Кузнецова вне спорта. Всё-таки именно оно стало главной причиной отъезда игрока из-за океана. С учётом всего этого в «Металлурге» подстраховали себя и подписали контракт с беспрецедентно малой для звезды такого масштаба зарплатой — 10 млн рублей за сезон. Таким образом, «сталевары» не только вместили контракт Кузнецова под потолок зарплат, но и минимизировали потенциальные потери.

В то же время заключённое соглашение предусматривает огромные бонусы — 100 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров по итогам регулярного чемпионата. С одной стороны, это условие при пропущенном месяце почти не выполнимо. Так, в прошлом сезоне в тройку бомбардиров попали Ливо (80 очков), Гусев (69) и Шабанов (67). Годом ранее цифры были еще серьезнее: Гусев (89), Буше (78), Голдобин (78). А сейчас Кузнецову придется отыгрывать фору, как минимум, в 13 очков.

С другой стороны, мы говорим о суперзвезде, который даже в своей далеко не самой лучшей форме в минувшем сезоне набирал почти очко за игру (12 голов и 25 передач за 39 матчей). Такое условие — вызов? Конечно, вызов. Но это ли не лучший способ перенести всё внимание хоккеиста на игру, чтобы он принес команде максимальную пользу?

У «Металлурга» и Кузнецова случился мэтч

Стиль игры сегодняшнего «Металлурга» и манера выступления Кузнецова подходят друг другу. Команда Андрея Разина играет в атакующий хоккей с акцентом на поиск партнеров через передачи. Конечно, придется подстраиваться под вертикальный скоростной хоккей, но это дело наживное.

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга» metallurg.ru

Тем более, Кузнецов, в первую очередь, должен помочь коллективу из Магнитогорска решить проблему с центральными нападающими:

Роман Канцеров, играющий сейчас в первом звене, — на самом деле крайний нападающий;

приехавший из ЦСКА Руслан Исхаков комфортнее чувствует себя на фланге;

Дерек Барак — проходит процесс адаптации после перехода из «Витязя»;

20-летний Андрей Козлов проводит в КХЛ второй сезон;

Люк Джонсон — это центрфорвард скорее не для топ-6, а для нижних звеньев.

Как результат, у «Металлурга» возникают проблемы на вбрасываниях. На данный момент средний процент составляет 49,6%. Так что профильный центрфорвард, который в прошлом сезоне в среднем за матч выигрывал 52,3% единоборств на точке в регулярке и 57,3% — в плей-офф, не помешает.

Интересно представить, с кем Кузнецов будет выходить на лёд. Ещё играя в СКА, Евгений заявлял о желании сыграть вместе с Владимиром Ткачёвым. На бумаге эта связка выглядит мощно. Однако в последних матчах «Металлурга» неплохо действует тройка «Ткачёв — Канцеров — Силантьев». Разбивать ее сейчас — глупо.

Владимир Ткачев, нападающий «Металлурга» metallurg.ru

Поэтому более вероятно, что вокруг Кузнецова будет собрано второе звено. Как вариант, Евгения можно использовать вместо уехавшего летом в НХЛ Юрова, у которого крайними были Михайлис и Петунин. У них уже наработаны связи, а игра с мастеровитым и опытным диспетчером может ещё больше повысить их результативность.

Кузнецов хотел, а «Трактор» — нет

В Челябинске ещё год назад, когда Кузнецов, вернувшись из Америки, подписал контракт со СКА, а не с «Трактором», многие пересмотрели своё отношение к Евгению. После подписания контракта с «Металлургом», кажется, что его могут занести в список заклятых врагов.

Однако нападающий на самом деле был готов играть за «Трактор» — это клуб из Челябинска не проявил инициативы.

Я больше соскучился по дому. Хотел быть рядом с родителями. К сожалению, от «Трактора» так и не поступило предложения. Хотя они знали, что я открыт к переговорам. Я был готов играть за «Трактор» и ни в коем случае не отказывался. Но не получилось. Поэтому я двигался дальше, поступило предложение от «Металлурга», которое я принял с удовольствием. Евгений Кузнецов нападающий «Металлурга»

Действительно, вариант с переходом в «Трактор» этим летом был маловероятным. Судя по комментариям, в Челябинске все же обиделись на своего воспитанника за прошлогодний отказ от предложения уральской команды в пользу договорённости с «армейцами» с берегов Невы.

В это межсезонье мы всерьёз эту возможность не рассматривали. Прежде всего по той причине, что рассчитывали по максимуму сохранить тот состав, с которым дошли до финала. Прежде всего стремились привезти новых легионеров на замену Кэмпферу, Робинсону и Фукале. У нас состав достаточно квалифицированный и без Кузнецова. Алексей Волков генеральный менеджер «Трактора»

Кроме того, Кузнецов концептуально не подходит команде Бенуа Гру. Челябинцы этим летом строили более габаритную команду, нацеленную на игру с большим акцентом на единоборства. В отличие от Магнитогорска, здесь Кузнецову было бы сложнее выезжать на одной технике.

Бенуа Гру, главный тренер «Трактора» hctraktor.org

В прошлом сезоне Кузнецов так и не сыграл в Челябинске против своей родной команды. В этом сезоне у него в регулярном чемпионате будет три шанса сыграть против «белых медведей» на их площадке. Первая встреча запланирована на 18 ноября. И этот сюжет добавит огня в итак более чем принципиальное южноуральское дерби.

Да и в целом, для всего чемпионата очень хорошо, что Кузнецов продолжит играть. Будем надеется, что со здоровьем у 33-летнего нападающего все будет хорошо, и он будет радовать публику своей виртуозной игрой.