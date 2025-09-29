Первый месяц сезона-2025/26 КХЛ подходит к концу, и уже можно сделать определенные выводы. Так, некоторые хоккеисты пока играют заметно ниже ожиданий.LiveSport.Ru составил список из 6 наиболее известных игроков, для которых начало чемпионата можно назвать провальным.

Илья Набоков

вратарь, «Металлург»

На старте чемпионата в составе «Металлурга» неубедительно выступает вратарь Илья Набоков.MVP Кубка Гагарина-2024 в последних играх пропускает шайбы в ближний угол и временами не справляется с простыми бросками. Поэтому сейчас в конкуренции он справедливо уступает еще более молодому Александру Смолину.

Показатели выступлений Набокова за 5 матчей нынешнего сезона пока не соответствуют статусу одного из лучшего голкипера лиги — 87,9% отражённых бросков (в прошлогодней регулярке — 92,3%) и коэффициент надёжности 2,72 (2,22). Природа регресса в игре вратаря пока непонятна.

Возможно, Илья мыслями находится не здесь, а в НХЛ, где летом он подписал контракт с «Колорадо Эваланш», но на год был оставлен в КХЛ на правах аренды. Так что Набокову в этом сезоне, наоборот, важно выступить как можно лучше, поскольку имеет место большая разница, в каком качестве переезжать в Северную Америку — как безусловный первый номер или играющий поровну с 21-летним одноклубником.

Вдобавок, Илья предпочитает играть во вратарской достаточно подвижно, поэтому может стоит искать корень проблем в функциональном состоянии. Тем более, летом сменился тренер вратарей — в штаб «Металлурга» спустя год вернулся Клемен Мохорич, который сейчас работает непосредственно с Набоковым.

Сергей Толчинский

нападающий, «Металлург»

Сергей Толчинский metallurg.ru

Нельзя сказать, что самый ценный игрок Кубка Гагарина-2021 стал выступать ниже ожидаемого уровня только в нынешнем сезоне. Уже прошлый год, проведенный в составе петербургского СКА, выдался для Сергея слабым: 16 очков (7 голов + 9 передач) в 48 играх.

Переход в магнитогорский «Металлург» должен был выступить для игрока перезагрузкой карьеры. Да и зарплата в 80 млн рублей за сезон выглядит как знак, что на Урале в 30-летнем форварде видят того, кто станет одним из будущих лидеров команды.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако игра нападающего уже сразу после первого официального матча сезона вызвала вопросы у главного тренера «Металлурга» Андрея Разина. Следующую встречу Толчинский провёл на трибунах — чтобы «посмотреть хоккей сверху».

Наши тактические действия во многом нацелены на прохождение средней зоны. Пока Серега Толчинский не вписывается в наши действия, так как он в других командах играл по-другому. Мы добиваемся этого, потому что его мастерство, если оно будет направлено на чужую зону, а не прохождение средней зоны, будет намного эффективнее. Андрей Разин главный тренер «Металлурга»

Как показало время, мера не оказала должного эффекта. Более того, хоккеист, который, видимо, так до конца не понял принцип игры уральской команды, еще раз не попал в заявку, а другом матче провёл всего 2 смены. За 7 матчей Толчинский занес себе в актив лишь одно очко. А на днях вообще появилась информация о том, что клуб хочет переподписать контракт с Сергеем. Такими темпами могут и до обмена или расторжения дойти.

Артём Галимов

нападающий, «Ак Барс»

Артём Галимов www.ak-bars.ru

Артём Галимов мощно провёл минувший сезон: в 68 матчах регулярного чемпионата набрал 59 очков (35 голов + 24 передач), а в 13 матчах плей-офф — 7 очков (2 гола + 5 передач). Поэтому не зря «Анахайм Дакс», который в 2020 году задрафтовал нападающего, этим летом проявлял сильный интерес к своему проспекту, ставшему одним из главных открытий сезона-2024/25. Однако менеджмент казанского клуба сумел убедить 26-летнего игрока остаться в России.

Выступление Галимова на старте сезона далеко от того, что ожидали в «Ак Барсе» и его болельщики: 0+1 за 8 матчей. Причем этот единственный балл был заработан именно в 8-й игре. Как уверял главный тренер «барсов» Анвар Гатиятулин, в рамках рабочего процесса, а не воспитательного Артём одну игру пропустил, а в других матчах его переводили из одного звена в другое (хотя свои 16 минут, в среднем, Артем на льду проводит).

Можно сказать, что начало сезона выходит скомканным у всей команды, а не только у Галимова. Но лидеры на то и являются лидерами, чтобы, когда у команды не получается, повести партнеров за собой. Получается те, кто говорил, что форварду в прошлом сезоне скорее фартило, были правы? Посмотрим, в последней игре Гатиятулин поставил его в одно многообещающее звено с Денисенко и Хмелевским — возможно, это сочетание даст синергетический эффект для всех троих хоккеистов.

Никита Нестеров

защитник, ЦСКА

Никита Нестеров cska-hockey.ru

Неожиданно для многих ЦСКА в начале чемпионата находится в лидерах чемпионата по числу пропущенных голов. В 10 матчах «армейцы» пропустили 29 голов — больше шайб в своих воротах наблюдали только развесёлый «Спартак» (31) и разобранная «Лада» (43).

Многие голы стали результатом индивидуальных ошибок игроков столичного клуба. И более заметными являются ошибки, совершенные капитаном и самым опытным защитником команды — Никитой Нестеровым.

Казалось, что возвращение в ЦСКА Игоря Никитина со своими помощниками должно было оказать обратный эффект. Ведь 32-летний хоккеист — один из немногих, кто в нынешнем составе красно-синих знаком с требованиями нового-старого тренерского штаба. Но Нестеров со своим партнером Владиславом Провольневым показывает далеко не самую надёжную игру.

Лично для Нестерова один из самых худших игровых эпизодов в сезоне уже случился. В матче против «Сочи» (0:2) защитника издевательски обыграл нападающий хозяев Даниил Сероух, который сделал ложный замах и пустил шайбу себе между коньков, после чего поразил ворота «армейцев». Этот гол в итоге стал победным.

Василий Глотов

нападающий, «Трактор»

Василий Глотов hctraktor.org

По признанию многих, менеджмент «Трактора» был лучшим в КХЛ в сезоне-2024/25. Так, помимо прочего, ему в заслугу ставили приход в команду в результате обмена со СКА Василия Глотова и последующее продление контракта с ним.

Однако выписанная зарплата в 70 млн рублей за сезон пока что не находит ответа в игре центрального нападающего. В 9 матчах Глотов отметился всего 2 голами, и то — они были забиты в одном матче против «Нефтехимика».

С одной стороны, это столько же, сколько Василий забил за 21 игру Кубка Гагарина-2025. С другой стороны, он ни разу не ассистировал и заработал показатель полезности «-5». В оправдание Глотова можно сказать, что он почти каждый раз выходил на площадку с новыми партнерами (хотя как с Бенуа Гру может быть по-другому?) — и как крайний, и как центральный нападающий.

Каждый год ставлю себе цель превзойти самого себя. Летом я сделал упор на завершение атак. Сделал порядка семи тысяч бросков и вел плотную работу в зале на верхнюю часть тела. Я не просто хочу вернуться к уровню «30 голов за сезон» — необходимо превзойти этот показатель. Потенциал огромный, особенно в плане заброшенных шайб. Василий Глотов нападающий «Трактора»

Пребывая в 3-м звене, Глотову приходится в большей степени заниматься черновой работой. Так что достичь намеченного показателя результативности ему будет тяжело. Но может для команды это полезнее, если есть другие забивающие хоккеисты, которые держат «Трактор» вверху таблицы.

Игорь Ларионов-младший

нападающий, СКА

Игорь Ларионов-младший globallookpress.com

Игорь Ларионов-младший никогда не считался топ-бомбардиром. Но к его выступлению будет приковано повышенное внимание, потому что нападающий имеет неоднозначный статус — места в командах он получает не без помощи своего отца.

После летнего перехода из «Торпедо» в СКА вслед за отцом Ларионов-младший на старте сезона пока не блещет: в 8 играх текущего регулярного чемпионата 27-летний форвард не забивал и отметился лишь двумя голевыми передачами. Среди нападающих «армейского» коллектива форвард по количеству набранных очков превосходит только 21-летнего Владислава Романова, у которого 0+0 в 4 играх.

С учетом того, что Игорь Игоревич к настоящему моменту нанёс только 5 бросков по воротам, его статистика результативности не удивляет. Кроме того, удручает показатель выигранных выбрасываний — 28,7% при 87 попытках.

Неважно, кто на вбрасывании, Ларионов, Петров, Сидоров или Иванов, это коллективная «точка». На вбрасывании участвуют пять человек. Если шайба нейтральная, должны участвовать игроки в подборе. Это тот элемент, который мы должны добавить. Игорь Ларионов главный тренер СКА

Ларионов-младший получает на льду достойное время — чуть больше 14 минут за игру. Но он зачастую остается выключенным из игры, поскольку практически не идет в борьбу и ждет шайбу на свободном льду, но встречается с ней редко.