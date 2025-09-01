Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследовали

За несколько дней до начала регулярного сезона КХЛ рассмотрим главных претендентов в борьбе за чемпионство и команды из разряда топов.

В борьбе за Кубок

«Локомотив»

Сильнейшим среди сильнейших, отталкиваясь от букмекерских котировок, называют «Локомотив». Ярославцы остаются фаворитами в гонке за лидерство на Западе, а также упоминаются в качестве тех, кто непременно должен добраться до третьего подряд финала и второго за два года Кубок Гагарина.

По ходу безумного межсезонья «Локомотив» одним из первых влип в историю — переезд Игоря Никитина в ЦСКА и недвусмысленная реакция боссов Ярославля на произошедшее вызвали немало вопросов и вместе с тем нанесли клубу репутационный удар.

В попытке найти равноценную замену — кто-то скажет, что она производит впечатление более эффективной — «Локомотив» подписал контракт с Бобом Хартли, опытным тренером, способным выстраивать систему под большие задачи.

С канадским специалистом, знающим толк в завоевании трофея на уровне КХЛ, золотой состав Ярославля, не претерпевший серьезных изменений, но получивший колоссальный опыт, нацелен еще на одну полновесную борьбу за чемпионство.

ЦСКА

Конкурентом «Локомотива» на дистанции может стать ЦСКА. В межсезонье руководство московского клуба сделало ставку на хорошо знакомый вариант, вернув Никитина и его тренерский штаб в надежде привить командную дисциплину и стабильность, по которыми в последние годы успели соскучиться.

Неудачный прошлый сезон доказал, что обновленный состав наряду с замыслами дорогостоящего тренера еще не гарант успеха. Попытка перестройки не принесла желаемого результата, ведь на протяжении всего регулярного сезона ЦСКА шатало из стороны в сторону, а плей-офф обернулся вылетом от «Динамо» Минск в первом раунде.

Селекционная работа ЦСКА оказалась одной из самых активных среди топ-команд Западной конференции (новосозданный «Шанхай» выносим за скобки). Летом в Москве обосновался Николай Коваленко, зарекомендовавший себя в статусе универсального форварда, и был подписан Даниэль Спронг, отличающийся мощным броском и способностью дать усиление в моменты наращивания атакующей остроты.

ЦСКА в матче Кубка Мэра ХК ЦСКА

Между тем армейцы сохранили ключевых оборонительных игроков, а уход Мамина и Исхакова компенсировали точечными приобретениями. В линии защиты к опытным лидерам добавились Джереми Рой и Владислав Еременко, обладающие навыками игры в большинстве и в переходных наступательных фазах.

Обновленный состав ЦСКА выглядит достаточно вариативно, а потери в межсезонье в целом не кажутся такой уж катастрофой. Как и прежде, москвичи обладают необходимыми ресурсами для решения задач высшего значения.

С учетом текущей гибкости сочетаний на льду и возвращения сильнейшего ныне тренера в отечественном хоккее, чья система уже доказала свою эффективность, ЦСКА способен вновь включиться в борьбу за трофей или хотя бы укрепить позиции в верхней части таблицы конференции в качестве отправной точки.

«Авангард»

Из восточного лагеря к претендентам на Кубок Гагарина вполне можно отнести «Авангард». Последний сезон омичей на определенном отрезке перерос в неуправляемый хаос, внутри которого команда демонстрировала недопустимо слабые результаты и на пике ментального разорения рисковала не выйти в плей-офф.

Ситуация изменилась с назначением на пост главного тренера Ги Буше — еще одного канадца, привыкшего строить игру с использованием выверенной структуры. На флажке регулярки Буше вытащил «Авангард» из кризиса и обеспечил Омску две серии в Кубке Гагарина, включая упорные семь матчей с будущим чемпионом.

Теперь же Ги Буше предстоит трудиться в масштабе полноценной игровой сессии — с первых недель регулярки и до этапа кубковых матчей, если к тому моменту не случится ничего экстраординарного.

Вячеслав Войнов ХК «Авангард»

С учетом того, что год назад Омск довольно долго искал баланс и лишь к весне обрел форму, начало нового сезона может стать похожим в плане трудностей. Причиной тому, весьма вероятно, послужит летнее расставание с Ридом Буше и Владимиром Ткачевым. Их связка считалась одной из самых устрашающих на Востоке, и сходу восполнить эффективность этих двоих — задача не из простых.

Потери лидеров атаки «Авангард» намерен компенсировать за счет Дмитрия Рашевского, стабильно забивающего больше двадцати шайб за сезон, а также Эндрю Потуральски, одного из самых заметных бомбардиров АХЛ последних лет.

Дополнить линию должен Александр Волков, универсальный форвард, умеющий эффективно завершать атаки и работать в силовом режиме, а также Василий Пономарев, на счету которого 57 матчей и 41 очко в составе «Уилкс-Берри» в прошлом сезоне.

В ближайшее время «Авангарду» предстоит привыкать к игре без ярко выраженных лидеров атакующего звена. При этом в системе Омска остаются опытные исполнители — те же Наиль Якупов, Константин Окулов и Николай Прохоркин готовы взять на себя функции, необходимые для командного успеха.

«Трактор»

Западнее Омска расположен еще один серьезный претендент на Кубок. «Трактор» подходит к новому сезону на фоне громких изменений, которые неизбежно скажутся на балансе состава. Потеря Максима Шабанова, уехавшего в НХЛ, была ожидаемой, тогда как уход Зака Фукале и Виталия Кравцова в какой-то степени застали врасплох.

Тем не менее челябинский клуб сумел провернуть хорошие сделки на вход. Джошуа Ливо, лучший снайпер прошлой регулярки, перебрался из Уфы. В канадце Гру явно рассматривает нового лидера, который должен помочь команде дойти еще до одного финала, хотя вопросы к форме Ливо на дистанции, в особенности в плей-офф, скорее всего, останутся на повестке дня.

Михаил Григоренко — еще один топ-трансфер, способный решить проблему нескольких позиций и при необходимости усилить центр, где у команды уже имеется качественный набор исполнителей.

Подписание защитника Джордана Гросса после ухода Стивена Кэмпфера также относится к числу укреплений, но линия обороны, как и сезоном ранее, может стать одним из главных пробелов в долгосрочной организации.

В условиях текущих изменений «Трактор» по-прежнему намерен вести борьбу на самом высоком уровне, но для повторения прошлогоднего успеха коллективу Бенуа Гру потребуется идеальное сочетание тактической исключительности и командного понимания — по принципу того, что канадский виртуоз выдал в дебютном сезоне.

Команды высшего построения

СКА

В этот сезон СКА входит параллельно с перестройкой. После длительного периода безумных денежных потоков и трансферов ради трансферов петербуржцы вошли в режим экономии. Ради этого армейцам с Невы пришлось отказаться от двадцатитысячной арены в пользу «Ледового дворца».

Указав на дверь Роману Ротенбергу, работа которого запомнилась в большей мере устным творчеством, нежели результатами на площадке, руководители СКА затеяли кадровую чистку и заключили соглашение с Игорем Ларионовым, готовым трудиться в рамках философии, в основе которой персоналии не должны стоять выше команды.

СКА в контрольном матче с «Автомобилистом» VK

Самым обсуждаемым событием в трансферной среде стало подписание Николая Голдобина, одной из главных звезд «Спартака». Свою порцию интереса заслуживают североамериканцы Рокко Гримальди, который успел зарекомендовать себя в статусе звезды на чемпионате мира, Джозеф Бландизи, проведший четыре последних сезона в составе «Торонто» из АХЛ, набирая в каждом не менее 25 очков, и Тревор Мерфи — один из самых ценных активов в КХЛ, способный стать полезным универсалом.

Во всем остальном СКА выглядит не столь однозначно. Проблемная вратарская позиция и агрессивные распродажи значимых ранее игроков едва ли пройдут бесследно. По обыкновению питерцы относятся к числу грандов, но борьба за Кубок кажется нереалистичной в контексте ближайшего сезона.

«Автомобилист»

За последние три года «Автомобилист» вырос в соперника, с которым считаются конкуренты в борьбе за высокие позиции, и новый сезон в этом отношении должен стать таким же. Лето екатеринбуржцев сопровождалось минимальными перестановками с точки зрения кадров, но в какой-то момент уральцы прервали затишье и провернули крутую сделку, подписав Рида Буше.

Буше — один из лучших бомбардиров лиги, наделенный умением менять соотношение сил в нападении. Канадец хорош в большинстве и в вопросе стабильности. В атаке Рид заместит Ника Меркли, который отправился в «Шанхай». Во всем остальном уральцы, за исключением ухода Даррена Дица, остались прежними.

С учетом прогресса под руководством Николая Заварухина «Автомобилист» должен стать одним из сильнейших клубов Восточной конференции. Более того, прожженная команда с Урала способна выдать продуктивную серию матчей в плей-офф. Но при всех достоинствах сегодняшнего дня борьба за трофей весной все еще кажется чем-то из разряда сенсации.

«Ак Барс»

«Ак Барс» подходит к сезону без существенных изменений в составе, предпочитая стратегию сохранения лидеров и точечные усиления. Предыдущий чемпионат стал для Анвара Гатиятулина первым у руля казанцев, но результат этого назначения не оправдал себя в полной мере.

Несмотря на вырисовывающийся игровой стиль, предполагающий высокий прессинг и нацеленность на быстрый возврат шайбы, «Ак Барс» закончил регулярку на пятом месте Востоке, а в плей-офф допустил вылет от московского «Динамо» во втором раунде.

Лето казанцев между тем прошло спокойно: состав «Ак Барса» покинули отдельные исполнители, включая Егора Коршкова и Эрика О’Дэлла, но надежная основа, на которую рассчитывает тренер, осталась в прежнем виде.

Отсутствие серьезных приобретений, хоть и не нарушает привычный игровой баланс, может обернуться для Казани проблемами. В новом сезоне команда явно будет сосредоточена на решении больших турнирных вопросов, но успех на дистанции с учетом недостаточной глубины будет зависеть от формы отдельно взятых исполнителей.

«Спартак»

Годы поступательного развития подарили лиге одну из самых ярких атакующих команд. Коллектив Алексея Жамнова проводит мощные отрезки в регулярном чемпионате, но по своей неопытности выпадает из плей-офф на ранних этапах. Постепенно наращивая амбиции, в новом сезоне «Спартак» попытается преодолеть порог второго раунда.

Система «красно-белых» тем временем приносит плоды. В межсезонье москвичи совершили несколько хороших трансферов на усиление, включая подписание Нэйтана Тодда, способного закрыть позицию в главном ударном звене и наладить хорошее взаимодействие в связке с Морозовым и Порядиным.

«Спартак» на Кубке Мэра ХК «Спартак»

В русле сумасшедшего хоккейного лета «Спартак» стал одним из клубов со своей выходящей за рамки обыденности истерией. Ссылаясь на строгую контрактную и трудовую политику, руководство «красно-белых» избавилось от Николая Голдобина — ведущего бомбардира, который в двух сезонах за москвичей набирал стабильные 60+ очков. Один из лидеров атаки «Спартака» присоединился к СКА — прямому конкуренту в борьбе за места в топ-3.

Тем не менее уход столь заметной фигуры последних лет вряд ли изменит игровой почерк команды, в распоряжении которой достаточно мастеров высокого уровня исполнения. В этот сезон столичный коллектив входит с мощным атакующим запасом, глубокой скамейкой — состав «Спартака» дополнили Никита Коростелев, Кин Джозеф и ряд других качественных игроков — и готовностью сделать еще один шаг вперед.

«Металлург» Мг

Свой третий сезон в качестве главного тренера «Магнитки» Андрей Разин начнет с обновленной атакой. Ранее система специалиста, принесшего Магнитогорску трофей, доказала свою действенность как в вопросе турнирных результатов, так и в плане развития игроков. Однако последняя кампания, ввиду разных причин, оказалась неудачной. Поэтому все силы в новом чемпионате будут брошены на выправление ситуации.

Межсезонье «Металлурга» Мг прошло под знаком продуманных усилений. В частности, в Магнитогорск перебрались Владимир Ткачев и Сергей Толчинский — яркие форварды, которые, помимо умения эффективно завершать моменты, способны должным образом влиять на продуктивность партнеров.

Не обошлось в команде и без существенных потерь — переезд Данилы Юрова в «Миннесоту» и уход Дениса Зернова в ЦСКА стали частью вполне естественного трансферного процесса любой топ-команды. Но в текущем составе «Магнитка» готова играть в содержательный хоккей, претендовать на высокие места на Востоке, а в плей-офф — преодолеть минимум два раунда.

«Динамо» Минск

Минувший сезон минского «Динамо» вышел без преувеличения историческим. Белорусская команда установила ряд рекордов, закрепилась в четверке Запада и впервые добралась до второго раунда Кубка Гагарина, разобравшись по пути с ЦСКА.

Под руководством Дмитрия Квартальнова «зубры» демонстрируют цельный хоккей, отдавая предпочтение высокой результативности и дисциплине, а выступления отдельно взятых молодых игроков внушают оптимизм в отношении бессрочных перспектив команды. Текущий успех минчане рассматривают как хороший задел, и в ближайшее время они настроены добраться до рубежей, покорившихся сезоном ранее.

«Динамо» Минск VK

Летная занятость «Динамо» Минск сопровождалась активными сделками на усиление. В частности, в межсезонье в столице Беларуси прописались вратарь Зак Фукале, защитники Даррен Диц и Тай Смит, а также форварды Алекс Лимож и Майкл Дэл Колл.

Такого класса новички должны обеспечить минчанам более конструктивное сочетание опыта и молодости, которое наряду с грамотной тренерской работой — а в этом мы уже успели убедиться — формирует характер коллектива, завоевавшего репутацию одного из топов нового поколения в Западной конференции.

«Динамо» Москва

«Динамо» Москва готовится к сезону, пожалуй, с сильнейшей за последние годы фактурой. В межсезонье руководству «бело-голубых» удалось сохранить практически всех лидеров, что в современном спорте приравнивается к подвигу с учетом ограниченных финансовых условий. Ключевые игроки столичного клуба пошли на сокращение зарплаты, позволив таким образом провести активные недели на рынке трансферов.

Подписание Фредрика Классона добавит надежности в обороне, а Максим Мамин и Девин Броссо дадут усиление в атаку, возглавляемую Никитой Гусевым и Джорданом Уилом. Если последний турнирный поход «Динамо» Москва ознаменовал прорыв, обусловленный преодолением первого за 12 лет четвертьфинального раунда плей-офф, то в сезоне предстоящем от команды Алексея Кудашова будут требовать большего, ведь уровень состава позволяет говорить о столичном клубе как о полноценном представителе высшего звена.