Каким КХЛ запомнит лето-2025: главные события межсезонья

5 сентября матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» стартует 18-й сезон Континентальной хоккейной лиги. За время отсутствия матчей болельщикам скучать не приходилось. Сложно вспомнить, когда было такое же насыщенное межсезонье, как летом 2025 г. Вспомним его главные события.

Уход Никитина в ЦСКА и возвращение Хартли в КХЛ

Не успели ярославцы получить Кубок Гагарина и сполна порадоваться победе в финале над «Трактором», так в СМИ стала разгоняться тема о возможном возвращении главного тренера новоиспеченных чемпионов Игоря Никитина в московский ЦСКА. Поначалу казалось, что всё это — безосновательные спекуляции желтой прессы. Ведь всего полгода назад Игорь Валерьевич продлил контракт с «Локомотивом» на срок до конца сезона-2026/27. Да и в голове не укладывалось, как можно вернуться в клуб, который однажды позорно выгнал.

Однако Игорю Никитину, с его слов, понадобился «новый вызов», и он заключил с ЦСКА 5-летний контракт с зарплатой, по разным данным, от 120 до 160 млн рублей за сезон (в Ярославле он получал 85 млн). Вместе с ним в столицу также перебрался почти весь тренерский штаб: Юшкевич, Курьянов, Давыдов, Пирожков.

Поступок Никитина, мягко говоря, не понравился президенту «Локомотива» Юрию Яковлеву. Тренер со своими помощниками остались без элементарных слов благодарности в сообщении клуба о расторжении контракта, без приглашения на чемпионский парад, который провели 3 августа, и без чемпионских перстней, которых, по данным журналистов, изготовили за 3 млн рублей каждый.

Основания для обиды, конечно, были. Помимо этической стороны вопроса (Никитин, якобы, общался с ЦСКА еще во время четвертьфинальной серии против «Авангарда»), имеется и практический аспект. «Локомотиву» пришлось в экстренном порядке искать нового наставника и подбирать штаб почти с нуля. В результате ярославцы смогли пригласить чуть ли не лучшего из доступных специалистов. В КХЛ после 3 лет отдыха вернулся Боб Хартли, выигрывавший в 2021 г. с «Авангардом» Кубок Гагарина, а его помощниками вновь стали Дмитрий Рябыкин и Михаил Звягин.

Боб Хартли vk.com/hclokomotiv_official

На возвращение канадского тренера подтолкнуло две причины. Во-первых, отдать дань памяти его другу Брэду Маккриммону, который был главным тренером команды, погибшей 7 сентября 2011 г. Во-вторых, защитить титул чемпиона — для решения такой задачи его раньше ни разу не приглашали. Неограниченные бонусы за чемпионство позволили сохранить чемпионский состав, так что «Локомотив» — в числе главных фаворитов предстоящего сезона.

СКА расстался с Романом Ротенбергом и назначил Ларионова

В сознании отечественного хоккейного болельщика Роман Ротенберг и СКА давно и прочно слились в одном образе, поэтому было сложно представить, что когда-нибудь их дороги разойдутся. Но это произошло: на заседании совета директоров петербургского клуба работа руководящего менеджмента и тренерского штаба по итогам сезона‑2024/25 была признана неудовлетворительной.

Таким образом, 44-летнего функционера освободили сначала от должности заместителя председателя совета директоров, а через несколько дней — от должности главного тренера. Контракт, рассчитанный на срок до лета 2028 г., ему не помог.

Никто не верил, что Ротенберг отойдёт от хоккейных дел, и СМИ гадали, где Роман Борисович объявится — в «Сочи», «Витязе», «Локомотиве». В конечном итоге он трудоустроился в московском «Динамо»: вошёл в совет директоров и был назначен ответственным за развитие детско-юношеского и молодёжного хоккея бело-голубых.

«Газпром» сейчас переживает не лучшие времена, поэтому годовой бюджет СКА был сокращен почти вдвое — с 11,8 до 5,9 млрд рублей. Также «армейский» клуб съехал со «СКА-Арены», перед которой оказался должным около 400 млн рублей, и вернулся в «Ледовый дворец», а ещё сменил эмблему.

Главным тренером СКА был назначен Игорь Ларионов, с которым заключили контракт на один год с опцией продления еще на год. Так же, как и в нижегородском «Торпедо», «профессор» не ограничивался управлением игрой команды на льду, но и занимался формированием состава.

Игорь Ларионов vk.com/ska

Петербуржцы понесли серьезные потери состава. Демидов, Никишин, Грицюк, Бардаков ещё весной отправились в НХЛ. Уже после прихода Ларионова не нужными оказались Григоренко, Толчинский, Карпухин, Акользин, Дедунов и др.

Восполнять образовавшиеся «дыры» в Петербурге стали через приглашение знакомых Игорю Николаевичу хоккеистов: экс-игроков «Торпедо» Филлипса и Ларионова-младшего, а также его бывших клиентов — Локтионова и Голдобина. В то же время от серьёзного усиления североамериканцами СКА не отказался: Мёрфи, Гримальди, Бландизи, Менелл.

Посмотрим, что получится у команды Ларионова. Ей бы надо, как минимум, выступить лучше, чем год назад, когда СКА по итогам регулярного чемпионата стал 7-м на Западе, а затем вылетел в первом раунде плей-офф от московского «Динамо».

«Витязь» покинул КХЛ

Решение «Газпрома» сократить финансирование спортивных проектов, а также уход Александра Медведева из руководства СКА сказались на судьбе подмосковного «Витязя». Генеральный спонсор хоккейного клуба «Газпром Трансгаз Москва» отказался от ранее данных обещаний выделить средства для участия в следующем сезоне.

«Богатырям» для выступления требуется, как минимум, 1,5 млрд рублей. Кроме того, перед хоккеистами, тренерами и административным штатом накопились долги в размере 400 млн рублей. Руководство «Витязя», по слухам, не без помощи Романа Ротенберга, несколько недель пыталось найти будущего спонсора. Но поиски успехом не увенчались.

ХК «Витязь» vk.com/hcvityaz

По этой причине подмосковному клубу пришлось ради погашения задолженности устроить распродажу игроков, которые остались на контракте. В частности, в ЦСКА перешли нападающий Дмитрий Бучельников и защитник Джереми Рой, а в «Амур» — вратарь Максим Дорожко и нападающий Матвей Заседа.

«Куньлунь» стал «Шанхаем», переехал в Петербург и пригласил Галлана

Перекидывая мостик из одной темы в другую, можно сказать, что генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в августе был назначен на аналогичную должность в «Куньлуне», который к тому времени уже пережил много изменений.

Руководить китайским клубом, который с 2020 года выступал в Мытищах, доверили Александру Крылову. Он знакомый по работе в «Авангарде» амбициозный менеджер. Именно Крылов привез в Омск тренера Боба Хартли, способствовал появлению в сибирском городе ультрасовременной «G-Drive Арены» и привел клуб в 2021 году к Кубку Гагарина.

Официально Крылов до сих пор никак не связан с китайским клубом. Но о том, что он в деле, говорит хотя бы тот факт, что генеральным директором стал Сергей Белых, ранее занимавший при Крылове аналогичную должность в «Авангарде».

«Куньлунь» полностью обновился. Был проведен ребрендинг — теперь команда называется «Шанхай Дрэгонс», или по-русски «Шанхайские Драгоны». Но китайцы подложили руководству КХЛ «свинью», только в начале июля решив переехать из Мытищ в Санкт-Петербург для выступлений на самой большой арене в мире. На тот момент календарь нового сезона был готов, и клубы даже узнали первых пятерых соперников. Но этот неожиданный переезд заставил оперативно все переделывать.

Что касается команды, то по началу были слухи, что «Шанхай» готов потратить все 900 млн рублей под потолком. Но эти сообщения оказались далеки от реальности. Наиболее известными игроками китайского клуба стали Спунер, Рендулич, Чехович, Акользин. А вот на главного тренера в «Шанхае» не поскупились и пригласили экс-наставника «Вегаса» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерара Галлана.

Скандальные расставания и подозрительные контракты

С 1 июня в КХЛ открыто трансферное окно. Клубы практически каждый день снабжали новостями о приходе и уходе хоккеистов. Однако не все сделки были совершены гладко, без взаимных претензий.

Владимир Ткачёв www.hawk.ru

Так, самым громким расставанием межсезонья-2025 стал уход из «Авангарда» Владимира Ткачёва. 29-летний нападающий имел на руках 5-летний контракт с самой высокой зарплатой в лиге — 120 млн рублей. Омичи хотели подписать много новичков, поэтому менеджеры договорились с форвардом о перезаключение соглашения с понижением зарплаты до 80 млн.

Однако главный тренер Ги Буше выразил свою бескомпромиссную позицию: «либо я, либо он». Канадец просто не видел Ткачёва в составе своей команды в отличие от Эндрю Потуральски, для которого «Авангарду» не хватало денег под потолком зарплат.

Руководство клуба в этой ситуации встал на сторону Буше и расторг контракт с омским воспитанником за 10 дней до начала предсезонных сборов. В итоге Ткачев успел найти себе команду, подписав с магнитогорским «Металлургом» 2-летний контракт с зарплатой 65 млн рублей в первый год, и 95 млн — во второй год.

Чуть ранее сам «Металлург» также по просьбе главного тренера расстался с 2-кратным обладателем Кубка Гагарина. Андрей Разин остался недовольным выступлением в сезоне-2024/25 Дениса Зернова и инициировал его обмен из клуба. Магнитогорцам удалось договориться с московским ЦСКА, которые за 29-летнего центрфорварда отдали Руслана Исхакова.

Уже в разгар предсезонки не совсем красиво поступил «Салават Юлаев». Уфимский клуб имеет многомиллионные долги, поэтому с сезона-2025/26 он будет жить с сокращенным бюджетом. Джошуа Ливо, побивший в регулярном чемпионате снайперский рекорд Сергея Мозякина, с зарплатой в 110 млн рублей явно не вписывался в новую финансовую концепцию клуба.

В этих условия «Салават», несмотря на ранее достигнутую устную договоренность со стороной игрока о более позднем прибытии канадца в расположение клуба, разорвал контракт без выплаты компенсации из-за отсутствия хоккеиста вместе с командой на сборах. Агенты Ливо готовы были судиться, но они решили не терять на эти разбирательства время, согласиться на уход из Уфы без компенсации, но зато сразу подписаться в другом клубе. Им стал «Трактор», который по однолетнему контракту дал зарплату 70 млн рублей.

Джошуа Ливо vk.com/traktor_chelyabinsk

Странная ситуация сложилась между Николаем Голдобиным и «Спартаком». Несмотря на высокую результативность, нападающий казался игроком настроения, к которому регулярно возникали вопросы по игре в обороне и самоотдаче. Договорившись о продлении контракта с Адамом Ружичкой и пригласив из «Салавата» Нэйтана Тодда, красно-белые оказались готовы расстаться с 29-летним форвардом.

В результате «Спартак» договорился со СКА. Взамен Голдобина, подписавшего с «армейцами» 3-летний контракт, из Петербурга в Москву перебрались молодые Григорий Кузьмин и Арсений Ильин, а также отданы права на Максима Грошева и Руслана Хажеева, которые сейчас выступают в Северной Америке.

Отдельного внимания заслуживают перестановки в «Сочи». Решивший начать карьеру главного тренера, Вячеслав Козлов после многолетней работы покинул штаб Алексея Кудашева и 3 июня возглавил южан. Но 1 июля сменилось руководство «Сочи»: гендиректора Сергея Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года, сменил Игорь Григоренко, а его заместителем по хоккейным операциям был назначен Вадим Покотило, пришедший из «Амура» на замену Алексею Бадюкову, который трудился в «Сочи» с 2021 года.

Как говорится, новая метла по-новому метёт. И 19 июля «Сочи» принял «взвешенное решение» прекратить сотрудничество с Вячеславом Козловым. Вместо него южане смогли вернуть в большой хоккей после 4-х лет перерыва 75-летнего Владимира Крикунова, который, тем самым, обновил свой же возрастной рекорд среди тренеров КХЛ.

Владимир Крикунов vk.com/hcsochi

Вячеслав Козлов видится отличным кандидатом для того, чтобы возглавить виртуальную команду, собранную из хоккеистов, которые покинули клуб еще до первой официальной игры за него.

Таких хоккеистов в этом году было достаточно: 34-летний защитник Джесси Блэкер — 6 июня после «Автомобилиста» подписал с «Авангардом» 2-летний контракт, который был расторгнут 21 июля, потому что в Омске нацелились подписать Джозефа Чеккони и Максима Лажойе; в тот же день хоккеист вернулся в Екатеринбург на те же 2 года.

— 6 июня после «Автомобилиста» подписал с «Авангардом» 2-летний контракт, который был расторгнут 21 июля, потому что в Омске нацелились подписать Джозефа Чеккони и Максима Лажойе; в тот же день хоккеист вернулся в Екатеринбург на те же 2 года. 32-летний нападающий Майк Веккионе — 30 июля после АХЛ подписал однолетний контракт с «Трактором», который, получив шанс подписать Джошуа Ливо, 12 августа обменял хоккеиста в «Барыс» взамен на денежную компенсацию.

— 30 июля после АХЛ подписал однолетний контракт с «Трактором», который, получив шанс подписать Джошуа Ливо, 12 августа обменял хоккеиста в «Барыс» взамен на денежную компенсацию. 26-летний защитник Мак Холлоуэлл — 11 июня после АХЛ подписал однолетний контракт с «Локомотивом», который, вернув Мартина Герната, 27 августа обменял хоккеиста в «Ладу» взамен на денежную компенсацию.

Подобные ситуации также случились с Павлом Кудрявцевым, Дмитрием Шикиным и Дмитрием Моисеевым в «Сочи», а также с Александром Шаровым и Егором Поповым в «Адмирале».

А если еще вспомнить сколько раз клубы прибегали к переподписанию контрактов с понижением зарплаты (например, Денис Зернов по 2-летнему контракту с ЦСКА с 75+75 «упал» до 50+65), чтобы попасть в потолок зарплат, а также заключению подозрительных соглашений (например, Никита Гусев в «Динамо» на 45 млн рублей), то очевидной становится проблема с регламентом, который позволяет клуба это совершать. По последней информации, в лиге озабочены ситуацией с контрактами и проводят совещания, чтобы решить проблему.

Приезд звездных легионеров

Несмотря на все эти нюансы, лига продолжает развиваться. И продолжить в ней карьеру этим летом решило несколько сильных иностранных хоккеистов. Выделим троих наиболее заметных.

«Авангард» подписал однолетний контракт с центральным нападающим Эндрю Потуральски. 31-летний американец провёл в НХЛ всего 9 матчей, но зато на уровне АХЛ он трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (в 2021, 2022, 2025 гг.) и дважды — обладателем Кубка Колдера (в 2019, 2022 гг.).

Эндрю Потуральски vk.com/hc_avangardomsk

В отличие от игрока омского клуба, Даниэл Спронг, которого на один год привёз ЦСКА, имеет солидный опыт выступлений в НХЛ: 374 матчей регулярного чемпионата и 14 матчей плей-офф (набрано 166 и 3 очка, соответственно). Прошлый сезон у 28-летнего правого нападающего не задался, поэтому он принял решение перезагрузить карьеру, переехав в Россию, где стал первым нидерландским хоккеистом в истории КХЛ.

СКА сумел привезти из НХЛ одного из самых низких хоккеистов лиги — Рокко Гримальди. К 32 годам американец отыграл 203 матча в регулярке НХЛ (30+37=67 очков) и 11 матчей в розыгрыше Кубка Стенли (3+1=4 очка). Правый нападающий обладает сумасшедшим набором атакующих навыков, которые, в частности, помогли ему стать лучшим бомбардиром чемпионата мира 2023 года.